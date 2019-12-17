Новость В НБУ рассказали, что будут делать, есть суд отменит национализацию «ПриватБанка» Добавлено: 2019-12-17 16:31:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Если Апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации «ПриватБанка», Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает «Экономическая правда».

«Отмена национализации означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством», - отметила она.

Рожкова добавила, что решение об отмене национализации не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

«Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ», - добавила Рожкова.

ЧИТАЙТЕ: Минфин передал 100% акций «ПриватБанка» Кабмину

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Министерство финансов Украины прокомментировало решение, заявив, что не соглашается с ним и готовится к подаче апелляционной жалобы.

«ПриватБанк» был национализирован в конце 2016 года.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Национализацию «ПриватБанка» признали незаконной...

Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия законных оснований для отнесения ПАО «КБ "Приватбанк"» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура е..... Окружной административныйгорода Киева признал незаконной«ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-службаа.«Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи гоарством акций банка», - говорится в сообщении.Отмечается,основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия законных оснований для отнесения ПАО «КБ "Приватбанк"» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура е..... Читать новость...

В Евросоюзе одобрили национализацию «ПриватБанка»...

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини уверена, что национализация ПАО ”ПриватБанк” является шагом на пути восстановления доверия к финансовому сектору Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ: Порошенко: Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «ПриватБанка» неприкосновенность и целостность их денег

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы отдать должное усилиям премьер-министра, президента и правительства, которые в это время восстанавливают уверенность в финанс..... Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини уверена,национализация ПАО ”ПриватБанк” является шагом на пути восстановления доверия к финансовому сектору Украины.Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции.ЧИТАЙТЕ: Порошенко: Гоарство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам «ПриватБанка» неприкосновенность и целостность их денег«Я хочу использовать эту возможность,бы отдать должное усилиям премьер-министра, президента и правительства, которые в это время восстанавливают уверенность в финанс..... Читать новость...

Гонтарева назвала национализацию «ПриватБанка» единственной ...

Переход ПАО "ПриватБанк" в государственную собственность является единственной возможностью спасти финансовую систему и сохранить средства вкладчиков. Об этом во время брифинга по национализации "ПриватБанка" сообщила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

ЧИТАЙТЕ: Клиенты «ПриватБанка» будут иметь беспрепятственный доступ к своим счетам и депозитам, – Данилюк

"Это даст стране возможность гарантировать всем вкладчикам их сбережения, а бизнесу - их средства. Это также позволит устранить угрозы для финансовой стабильности страны. Мы убеждены, что переход банка в собственность - это единственная воз..... Переход ПАО "ПриватБанк" в гоарственную собственность является единственной возможностью спасти финансовую систему и сохранить средства вкладчиков. Об этом во время брифинга по национализации "ПриватБанка" сообщила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.ЧИТАЙТЕ: Клиенты «ПриватБанка»иметь беспрепятственный доступ к своим счетам и депозитам, – Данилюк"Это даст стране возможность гарантировать всем вкладчикам их сбережения, а бизнесу - их средства. Это также позволит устранить угрозы для финансовой стабильности страны. Мы убеждены,переход банка в собственность - это единственная воз..... Читать новость...

В НБУ рассказали о последствиях национализации "ПриватБанка"...

В Национальном банке Украины заверили, что на сегодняшний день риски нарушения макрофинансовой стабильности из-за национализации "ПриватБанка" минимальны.

"Риски нарушения макрофинансовой стабильности минимальны по текущему состоянию экономики, которая выходит на траекторию устойчивого роста и характеризуется стабилизацией инфляционных и курсовых ожиданий", - отметили в НБУ.

В пресс-службе НБУ также дали понять, что переход "ПриватБанка" в государственную собственность позволил "устранить системный риск для финансовой стабильности и одновременно не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины и макроэкономические показатели".

Напомни..... В Национальном банке Украины заверили,на сегодняшний день риски нарушения макрофинансовой стабильности из-за национализации "ПриватБанка" минимальны."Риски нарушения макрофинансовой стабильности минимальны по текущему состоянию экономики, которая выходит на траекторию устойчивого роста и характеризуется стабилизацией инфляционных и курсовых ожиданий", - отметили вВ пресс-службетакже дали понять,переход "ПриватБанка" в гоарственную собственность позволил "устранить системный риск для финансовой стабильности и одновременно не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины и макроэкономические показатели".Напомни..... Читать новость...

Если крымский парламент отменит референдум, то ВР отменит ег...

Куницын: Если крымский парламент отменит референдум, то ВР Украины отменит решение о его роспуске.

Если крымский парламент отменит решение о проведении референдума, то Верховная Рада Украины может отменить решение о роспуске Верховного Совета Крыма. Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от ”УДАРа” Сергей Куницын, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Куницын отметил, что сегодняшнее решение Верховной Рады вызовет определенное недовольство в Крыму. ”Из нас будут пытаться сделать врагов народа. Но если Крымский парламент опомнится и отменит референдум, то и Верховная Рада свое постановление может отменить.

Сегодняшнее решение Ве..... Куницын: Если крымский парламентреферендум, то ВР Украинырешение о его роспуске.Если крымский парламентрешение о проведении референдума, то Верховная Рада Украины можеть решение о роспуске Верховного Совета Крыма. Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от ”УДАРа” Сергей Куницын, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.Куницын отметил,сегодняшнее решение Верховной Рады вызовет определенное недовольство в Крыму. ”Из наспытаться сврагов народа. Но если Крымский парламент опомнится иреферендум, то и Верховная Рада свое постановление можеть.Сегодняшнее решение Ве..... Читать новость...

В ночь на 14 октября не будут работать терминалы, банкоматы ...

ПриватБанк предупредил своих клиентов, что в ночь на 14 октября не будут работать карты, банкоматы и терминалы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это связано с переходом на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга, которая позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами.

Все операции с платежными картами будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября. Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

ЧИТАЙТЕ: PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины чер..... ПриватБанк предупредил своих клиентов,в ночь на 14 октября неработать карты, банкоматы и терминалы. Об этом сообщает пресс-служба банка.Это связано с переходом на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга, которая позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами.Все операции с платежными картамиприостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября. Также неработать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.ЧИТАЙТЕ: PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины чер..... Читать новость...

Шлапак пообещал, что в ближайшее время будут обнародованы ре...

Наблюдательный совет национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» утвердил результаты аудита и обещает обнародовать их в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам глава правления банка Александр Шлапак.

«По аудиту: он уже есть. Вчера наблюдательный совет утвердил результаты аудита, и в ближайшее время вы можете с ними ознакомиться», - сказал Шлапак.

ЧИТАЙТЕ: «ПриватБанк» обязали вернуть пользу шести физических лиц более 1 млрд гривен

По его словам, результаты аудита за 2016 год потребовали определенной коррекции, поскольку качество кредитного портфеля банка оказалось хуже ожиданий правительства, и потребовалось доформир..... Наблюдательный совет национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» утвердил результаты аудита и обещает обнародовать их в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам глава правления банка Александр Шлапак.«По аудиту: он уже. Вчера наблюдательный совет утвердил результаты аудита, и в ближайшее время вы можете с ними ознакомиться», - сказал Шлапак.ЧИТАЙТЕ: «ПриватБанк» обязали вернуть пользу шести физических лиц более 1 млрд гривенПо его словам, результаты аудита за 2016 год потребовали определенной коррекции, поскольку качество кредитного портфеля банка оказалось хуже ожиданий правительства, и потребовалось доформир..... Читать новость...

Клиенты «ПриватБанка» будут иметь беспрепятственный доступ к...

Клиенты ПАО "ПриватБанк" во время переходного периода будут иметь беспрепятственный доступ к своим счетам и депозитам. Об этом во время брифинга о национализации "ПриватБанка" сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

ЧИТАЙТЕ: «ПриватБанк» будет принадлежать государству

"Клиенты будут иметь беспрепятственный доступ к своим текущим счетам и депозитам. Банкоматы и терминалы "ПриватБанка" и других банков продолжают работать и принимать карточки", - сказал он.

Данилюк добавил, что временно на один день в "ПриватБанке" не будут обслуживать юридических лиц.

"Такое решен..... Клиенты ПАО "ПриватБанк" во время переходного периодаиметь беспрепятственный доступ к своим счетам и депозитам. Об этом во время брифинга о национализации "ПриватБанка" сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.ЧИТАЙТЕ: «ПриватБанк» будет принадлежать гоарству"Клиентыиметь беспрепятственный доступ к своим текущим счетам и депозитам. Банкоматы и терминалы "ПриватБанка" и других банков продолжают работать и принимать карточки", - сказал он.Данилюк добавил,временно на один день в "ПриватБанке" необслуживать юридических лиц."Такое решен..... Читать новость...