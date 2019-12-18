Новость Зеленский ждет инвестиций от Азербайджана Добавлено: 2019-12-18 09:00:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Мы с господином Президентом договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев», – отметил он.

По его словам, делегация должна проработать шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.

«Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим видеть чистый бизнес, чистую инвестицию», – отметил Президент Украины.

Он также сообщил о ряде других вопросов, которые обсуждались в ходе сегодняшних переговоров, в том числе связанных со строительством дорог и развитием инфраструктуры в Украине.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский встретился Ильхамом Алиевым

Владимир Зеленский подчеркнул, что рад недавнему появлению на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

«Наша задача как государства сегодня – защищать каждого инвестора, – отметил Президент. – Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину».

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области.

«В Украине есть много чудесных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры», – добавил он.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

«Слуга народа 2»: Зеленский показал, что ждет депутатов-корр...

В сети появился новый тизер политической комедии «Слуга народа 2» от студии «Квартал 95». В нем Владимир Зеленский, сыгравший президента Украины Василия Голобородько, показал, что ждет депутатов-коррупционеров.

ЧИТАЙТЕ: Опубликован первый официальный трейлер политической комедии «Слуга народа 2»

«Я понимаю, что многие боятся этих реформ, как огня. Но, простите господа, придется забыть про Мальдивы и «Доны Периньоны». Общество поменялось, и оно больше не будет ждать и прощать», – заявил с трибуны герой, обращаясь к народным избранникам.

Но те словно не слышали «президента» и отказались принимать важное для страны..... В сети появился новый тизер политической комедии «Слуга народа 2» от студии «Квартал 95». В нем Владимир, сыгравший президента Украины Василия Голобородько, показал, чтодепутатов-коррупционеров.ЧИТАЙТЕ: Опубликован первый официальный трейлер политической комедии «Слуга народа 2»«Я понимаю, что многие боятся этих реформ, как огня. Но, простите господа, придется забыть про Мальдивы и «Доны Периньоны». Общество поменялось, и оно больше не будет ждать и прощать», – заявил с трибуны герой, обращаясь к народным избранникам.Но те словно не слышали «президента» и отказались принимать важное для страны..... Читать новость...

Просинечки возглавит сборную Азербайджана...



Главным тренером национальной сборной Азербайджана назначен известный хорватский специалист Роберт Просинечки. О переменах на тренерском мостике сборной Азербайджана сообщает спортивный портал Azerisport.

Читайте: Гуус Хиддинк будет тренировать сборную Нидерландов до лета 2016 года

Стало известно, что контракт с хорватским тренером в Федерации футбола Азербайджана заключили до конца отборочного цикла к чемпионату мира – 2018, который примет Россия.

Ранее азербайджанскую сборную возглавлял немецкий тренер Берти Фогтс, который руководил этой командой с 2004 года.

Как известно, Роберт Просинечки является бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года во Франции в качестве игрока сбо..... Главным тренером национальной сборнойназначен известный хорватский специалист Роберт Просинечки. О переменах на тренерском мостике сборнойсообщает спортивный портал Azerisport.Читайте: Гуус Хиддинк будет тренировать сборную Нидерландов до лета 2016 годаСтало известно, что контракт с хорватским тренером в Федерации футболазаключили до конца отборочного цикла к чемпионату мира – 2018, который примет Россия.Ранее азербайджанскую сборную возглавлял немецкий тренер Берти Фогтс, который руководил этой командой с 2004 года.Как известно, Роберт Просинечки является бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года во Франции в качестве игрока сбо..... Читать новость...

Арестован бывший командующий ВМС Азербайджана...



Экс-командующий ВМС Азербайджана, вице-адмирал Шахин Султанов арестован на три месяца по подозрению в растрате и служебном подлоге.

Шахин Султанов был отстранен от командования в прошлом месяце, после того, как в Военно-морских силах Азербайджана по указанию нового министра обороны республики Закира Гасанова прошли масштабные проверки. Местные СМИ тогда писали, что «командующий не мог контролировать ситуацию во флоте». В частности, был выявлен факт хищения продовольствия из войсковой части, и якобы «такие правонарушения происходили ежедневно».

В ходе проверок было установлено, что средства, выделенные на ремонт кораблей, расходовались не по назначению. Кроме того,..... Экс-командующий ВМС, вице-адмирал Шахин Султанов арестован на три месяца по подозрению в растрате и служебном подлоге.Шахин Султанов был отстранен от командования в прошлом месяце, после того, как в Военно-морских силахпо указанию нового министра обороны республики Закира Гасанова прошли масштабные проверки. Местные СМИ тогда писали, что «командующий не мог контролировать ситуацию во флоте». В частности, был выявлен факт хищения продовольствия из войсковой части, и якобы «такие правонарушения происходили ежедневно».В ходе проверок было установлено, что средства, выделенные на ремонт кораблей, расходовались не по назначению. Кроме того,..... Читать новость...

Аль Бано попросил прощения у Азербайджана...



Легендарный исполнитель песни Felicita - итальянский певец Аль Бано - может быть исключен из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию Азербайджана.

Аль Бано был занесен в азербайджанский «черный список» несколько лет назад. Как и все прочие лица, попавшие в перечень, он посетил непризнанный Нагорный Карабах. Итальянский певец обратился в азербайджанское посольство с письмом, в котором выразил сожаление о своем поступке. Исполнитель отметил, что его поездка в Карабах не носила никаких политических целей, и вообще, он представления не имеет об обстоятельствах карабахского конфликта . Аль Бано подчеркнул, что для него было бы честью посетить Азербайджан, и он будет счаст..... Легендарный исполнитель песни Felicita - итальянский певец Аль Бано - может быть исключен из списка лиц, которым запрещен въезд на территориюАль Бано был занесен в азербайджанский «черный список» несколько лет назад. Как и все прочие лица, попавшие в перечень, он посетил непризнанный Нагорный Карабах. Итальянский певец обратился в азербайджанское посольство с письмом, в котором выразил сожаление о своем поступке. Исполнитель отметил, что его поездка в Карабах не носила никаких политических целей, и вообще, он представления не имеет об обстоятельствах карабахского конфликта . Аль Бано подчеркнул, что для него было бы честью посетить Азербайджан, и он будет счаст..... Читать новость...

В Украину прибудет президент Азербайджана ...

Президент Азербайджана прибудет в Украину 17 ноября

По приглашению президента Украины Виктора Януковича с 17 ноября по 18 ноября текущего года в Украине с официальным визитом будет находиться президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Об этом сообщил советник президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Андрей Гончарук, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи Виктора Януковича с Ильхамом Алиевым планируется обсудить вопросы углубления украинского-азербайджанского политического диалога на высшем уровне, расширение двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодей..... Президентприбудет в Украину 17 ноябряПо приглашению президента Украины Виктора Януковича с 17 ноября по 18 ноября текущего года в Украине с официальным визитом будет находиться президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Об этом сообщил советник президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Андрей Гончарук, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу президента.В ходе встречи Виктора Януковича с Ильхамом Алиевым планируется обсудить вопросы углубления украинского-азербайджанского политического диалога на высшем уровне, расширение двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодей..... Читать новость...

Президент Азербайджана утверждает, что в его стране нет поли...

Президент Азербайджана заверил, что в его стране нет политических заключенных.

Президент Азербайджана Ильгам Алиев повторил сегодня свою позицию, что в его стране нет политических заключенных. Так он ответил во время пребывания в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на вопрос, можно ли говорить об отсутствии политзаключенных, когда в Азербайджане находятся за решеткой известный оппозиционный деятель, бывший кандидат в президенты Ильгар Мамедов и организатор независимого наблюдения за выборами Анар Маммадли, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как напомнил Алиев, в прошлом году резолюция о наличии в Азербайджане политзаключенных не прошла в парламентской ассамбл..... Президентзаверил, что в его стране нет политических заключенных.ПрезидентИльгам Алиев повторил сегодня свою позицию, что в его стране нет политических заключенных. Так он ответил во время пребывания в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на вопрос, можно ли говорить об отсутствии политзаключенных, когда в Азербайджане находятся за решеткой известный оппозиционный деятель, бывший кандидат в президенты Ильгар Мамедов и организатор независимого наблюдения за выборами Анар Маммадли, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".Как напомнил Алиев, в прошлом году резолюция о наличии в Азербайджане политзаключенных не прошла в парламентской ассамбл..... Читать новость...

Россия может забыть о 10 баллах от Азербайджана...



По мнению авторитетного российского юриста, доцента МГЮА Максима Полякова, об «украденных» у России десяти баллах от Азербайджана можно забыть. В уставе «Евровидения» не прописано положение о «возврате голосов», поэтому «тему можно считать закрытой».

Сама представительница России на европейском музыкальном конкурсе Дина Гарипова довольна результатами своего выступления и считает, что никакие разбирательства не нужны.

Пока российская сторона только рассматривает вариант подачи жалобы в Европейский вещательный союз, который являлся организатором конкурса «Евровидение-2013», однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в рас..... По мнению авторитетного российского юриста, доцента МГЮА Максима Полякова, об «украденных» у России десяти баллах отможно забыть. В уставе «Евровидения» не прописано положение о «возврате голосов», поэтому «тему можно считать закрытой».Сама представительница России на европейском музыкальном конкурсе Дина Гарипова довольна результатами своего выступления и считает, что никакие разбирательства не нужны.Пока российская сторона только рассматривает вариант подачи жалобы в Европейский вещательный союз, который являлся организатором конкурса «Евровидение-2013», однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в рас..... Читать новость...

Евровидение-2011 выиграл дуэт из Азербайджана...

Вчера, 14 мая, состоялся финал международного конкурса песни «Евровидения-2011». В этом году победу в конкурсе одержал дуэт из Азербайджана «Ell & Nikki», который исполнил красивую лирическую песню «Беги без оглядки». Они набрали наибольшее количество высоких баллов, таких как 12, 10 и 8, которые поставили восемнадцать стран из сорока трёх. Эта победа говорит о том, что конкурс следующего года пройдёт в Баку.

Второе место в конкурсе совсем неожиданно для всех занял итальянский певец Рафаэль Гуалации. Он является представителем одной из стран, так называемой «большой пятёрки», члены которых попадают в финал автоматически. Италия вернулась к..... Вчера, 14 мая, состоялся финал международного конкурса песни «Евровидения-2011». В этом году победу в конкурсе одержал дуэт из«Ell & Nikki», который исполнил красивую лирическую песню «Беги без оглядки». Они набрали наибольшее количество высоких баллов, таких как 12, 10 и 8, которые поставили восемнадцать стран из сорока трёх. Эта победа говорит о том, что конкурс следующего года пройдёт в Баку.Второе место в конкурсе совсем неожиданно для всех занял итальянский певец Рафаэль Гуалации. Он является представителем одной из стран, так называемой «большой пятёрки», члены которых попадают в финал автоматически. Италия вернулась к..... Читать новость...