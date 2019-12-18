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|Новость
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Зеленский ждет инвестиций от Азербайджана
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|Добавлено:
|2019-12-18 09:00:56
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Мы с господином Президентом договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев», – отметил он.
По его словам, делегация должна проработать шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.
«Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим видеть чистый бизнес, чистую инвестицию», – отметил Президент Украины.
Он также сообщил о ряде других вопросов, которые обсуждались в ходе сегодняшних переговоров, в том числе связанных со строительством дорог и развитием инфраструктуры в Украине.
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Владимир Зеленский подчеркнул, что рад недавнему появлению на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.
«Наша задача как государства сегодня – защищать каждого инвестора, – отметил Президент. – Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину».
Кроме того, он предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области.
«В Украине есть много чудесных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры», – добавил он.
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