Новость Антоненко отказывается давать показания по делу Шеремета Добавлено: 2019-12-18 09:30:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, считая следственных предвзятыми. Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

«Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет. Он (Антоненко) до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, который о нем выкладывают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время», - добавили адвокаты.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский прокомментировал задержание вероятных убийц Шеремета

Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди задержанных - Андрей Антоненко - артист группы Riffmaster. Воевал на Донбассе - сержант Сил спецопераций. Юлия Кузьменко - волонтер, детский кардиохирург Охмадета. Яна Дугарь - военный медик. Еще два человека пока без процессуального статуса. Они были задержаны раньше и по другому делу. Это шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Булатов отказывается давать показания...



Активист Д. Булатов отказывается от общения со следователями - прокурор.

По словам прокурора Киева Николая Бескишкого, активист Автомайдана Дмитрий Булатов избегает общения со следователями. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН. "К сожалению, Булатов не хочет общаться со следователями. Уже два дня следственные органы организуют следственные действия с ним в клинике "Борис". При этом приняты все меры для обеспечения ему права на защиту, но он не хочет общаться со следователями и избегает общения. Он активно общается с прессой, с народными депутатами, представителями международных организаций, но когда приходят следователи для того, ч..... Активист Д. Булатовот общения со следователями - прокурор.По словам прокурора Киева Николая Бескишкого, активист Автомайдана Дмитрий Булатов избегает общения со следователями. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН. "К сожалению, Булатов не хочет общаться со следователями. Уже два дня следственные органы организуют следственные действия с ним в клинике "Борис". При этом приняты все меры для обеспечения ему права на защиту, но он не хочет общаться со следователями и избегает общения. Он активно общается с прессой, с народными депутатами, представителями международных организаций, но когда приходят следователи для того, ч..... Читать новость...

Беглец из «Матросской тишины» отказывается давать показания...



Олег Топалов, сбежавший седьмого мая из «Матросской тишины», но сутки спустя обнаруженный и арестованный в Измайловском парке, заявил, что отказывается давать какие-либо показания по делу о своем побеге. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре ГУ МВД по Москве.

Представитель правоохранительной службы сообщил, что на допросе у дознавателя Топалов сослался на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

После задержания и допроса Олег Топалов помещен в СИЗО номер 5 Москвы.

Напомним, 33-летний Олег Топалов, уроженец Сочи, 7 мая сбежал из психбольницы в «Матросской тишине», проделав ложкой лаз в вентиляционный ход, однако уже..... Олег Топалов, сбежавший седьмого мая из «Матросской тишины», но сутки спустя обнаруженный и арестованный в Измайловском парке, заявил, чтокакие-либопоо своем побеге. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре ГУ МВД по Москве.Представитель правоохранительной службы сообщил, что на допросе у дознавателя Топалов сослался на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.После задержания и допроса Олег Топалов помещен в СИЗО номер 5 Москвы.Напомним, 33-летний Олег Топалов, уроженец Сочи, 7 мая сбежал из психбольницы в «Матросской тишине», проделав ложкой лаз в вентиляционный ход, однако уже..... Читать новость...

Немцов отказался на допросе давать устные показания по "делу...



Один из лидеров российских оппозиционеров и бывший политик Борис Немцов рассказал сегодня представителям СМИ, как проходил сегодняшний допрос в СК РФ по "делу СПС".

По словам Немцова, он отказался отвечать на какие-либо вопросы следствия, вместо этого передав свои письменные показания. Кроме того, он рассказал, что отказался давать подписку о неразглашении информации, поскольку проходит по делу как свидетель.

Кроме Немцова, на допросе в СК сегодня побывала и бывший член президиума политсовета СПС Мария Гайдар, которая сообщила, что приглашена в Следственный комитет еще раз "по делу СПС" и по поводу спиртзавода.

Ранее сообщалось, что следователи в понедельник доп..... Один из лидеров российских оппозиционеров и бывший политик Борис Немцов рассказал сегодня представителям СМИ, как проходил сегодняшний допрос в СК РФ по "СПС".По словам Немцова, он отказался отвечать на какие-либо вопросы следствия, вместо этого передав свои письменные. Кроме того, он рассказал, что отказалсяподписку о неразглашении информации, поскольку проходит покак свидетель.Кроме Немцова, на допросе в СК сегодня побывала и бывший член президиума политсовета СПС Мария Гайдар, которая сообщила, что приглашена в Следственный комитет еще раз "поСПС" и по поводу спиртзавода.Ранее сообщалось, что следователи в понедельник доп..... Читать новость...

Свидетели по делу "Оборонсервиса" из-за угроз будут давать п...



Как сообщил источник, близкий к следствию, некоторые свидетели по делу "Оборонсервиса" пожелали воспользоваться госзащитой в связи с тем, что в их адрес поступают угрозы. По данным источника, госзащита в связи с постоянным давлением со стороны "заинтересованных лиц" была выделена для свидетелей.

Согласно этому закону, правоохранители могут временно поселить свидетелей на конспиративную квартиру, сменить номер телефона или же вообще отправить в другой город, а также выступать в суде в масках.

"Показания ряда свидетелей уже засекречены, они придут давать показания в суд, но участники процесса не увидят их лиц", — рассказал источник и напомнил, что ран..... Как сообщил источник, близкий к следствию, некоторые свидетели по"Оборонсервиса" пожелали воспользоваться госзащитой в связи с тем, что в их адрес поступают угрозы. По данным источника, госзащита в связи с постоянным давлением со стороны "заинтересованных лиц" была выделена для свидетелей.Согласно этому закону, правоохранители могут временно поселить свидетелей на конспиративную квартиру, сменить номер телефона или же вообще отправить в другой город, а также выступать в суде в масках."Показания ряда свидетелей уже засекречены, они придутв суд, но участники процесса не увидят их лиц", — рассказал источник и напомнил, что ран..... Читать новость...

Захарченко уже должен давать показания – Яценюк...



Комментируя заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что избиение Татьяны Чорновил, якобы, было провокацией, лидер партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что глава МВД Виталий Захарченко должен не только уйти в отставку, но и уже давать показания по данному случаю.

По его словам, Захарченко должен ответить, почему «Беркут» бил людей на Майдане, почему не установлены личности людей, избивших Татьяну Чорновил, и какое он имеет к этому отношение.

«По нему уголовное дело должно быть возбуждено, так же как и по тем, кто побил Татьяну Чорновил», - добавил политик.

Он в очередной раз подчеркнул, что в рамках расследо..... Комментируя заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что избиение Татьяны Чорновил, якобы, было провокацией, лидер партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что глава МВД Виталий Захарченко должен не только уйти в отставку, но и ужепо данному случаю.По его словам, Захарченко должен ответить, почему «Беркут» бил людей на Майдане, почему не установлены личности людей, избивших Татьяну Чорновил, и какое он имеет к этому отношение.«По нему уголовное дело должно быть возбуждено, так же как и по тем, кто побил Татьяну Чорновил», - добавил политик.Он в очередной раз подчеркнул, что в рамках расследо..... Читать новость...

Полонский отказался давать показания камбоджийскому следоват...



Один из камбоджийских адвокатов россиян в четверг сообщил прессе, что бизнесмен Сергей Полонский и двое его друзей, которые в конце 2012 года были арестованы на камбоджийском курорте Сиануквиль, отказались давать показания следователю, ведущему их дело.

«Сегодня Сергей Полонский и двое его товарищей наотрез отказались давать какие-либо показания судье-следователю, расследующему их дело», - сообщил юрист. По рассказу адвоката, на предыдущем допросе, Константин Баглай и Александр Карачинский, которых собирались допросить отдельно от Полонского, потребовали заменить переводчика.

«Он, действительно, не знал русский язык на уровне судебного перевода. Сейчас, по-видимому, у..... Один из камбоджийских адвокатов россиян в четверг сообщил прессе, что бизнесмен Сергей Полонский и двое его друзей, которые в конце 2012 года были арестованы на камбоджийском курорте Сиануквиль, отказалисьследователю, ведущему их дело.«Сегодня Сергей Полонский и двое его товарищей наотрез отказалиськакие-либосудье-следователю, расследующему их дело», - сообщил юрист. По рассказу адвоката, на предыдущем допросе, Константин Баглай и Александр Карачинский, которых собирались допросить отдельно от Полонского, потребовали заменить переводчика.«Он, действительно, не знал русский язык на уровне судебного перевода. Сейчас, по-видимому, у..... Читать новость...

Врачи: Булатов может давать показания, но не хочет...



Состояние здоровья Д. Булатова позволяет давать показания правоохранителям, но он отказался - врачи.

Состояние здоровья активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, который был доставлен в больницу, сейчас удовлетворительное и позволяет давать показания следователям МВД. Об этом УНН сообщили врачи клиники "Борис". "Сейчас состояние здоровья Д. Булатова удовлетворительное и позволяет общаться со следователями МВД. Дмитрий Булатов согласился давать показания правоохранителям, но в присутствии адвоката. Через 20 минут, когда приехал адвокат, Булатов отказался общаться со следователями", - отметили в клинике.

Как известно, вчера следователи столичной милиции не смогли..... Состояние здоровья Д. Булатова позволяетправоохранителям, но он отказался - врачи.Состояние здоровья активиста Автомайдана Дмитрия Булатова, который был доставлен в больницу, сейчас удовлетворительное и позволяетследователям МВД. Об этом УНН сообщили врачи клиники "Борис". "Сейчас состояние здоровья Д. Булатова удовлетворительное и позволяет общаться со следователями МВД. Дмитрий Булатов согласилсяправоохранителям, но в присутствии адвоката. Через 20 минут, когда приехал адвокат, Булатов отказался общаться со следователями", - отметили в клинике.Как известно, вчера следователи столичной милиции не смогли..... Читать новость...

Вера Савченко отказалась давать показания в СК РФ, - адвокат...

Сестра украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Вера отказалась давать показания в Следственном комитете РФ. Об этом сообщил один из адвокатов летчицы Илья Новиков на своей странице в Facebook, передает УНН.

Читайте: Веру Савченко хотят допросить перед встречей с сестрой, - адвокат

"Вера пишет, что отказалась давать показания - "пошла под 51-ю статью", - сообщил адвокат.

Напомним, в Следственном комитете РФ перед тем, как выдать разрешение на встречу с украинской летчицей, народным депутатом Надеждой Савченко, ее сестру Веру хотели допросить.

Читайте: На встречу с Надеждой Савченко в Москву прибыла делегация партии «Б..... Сестра украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Вера отказаласьв Следственном комитете РФ. Об этом сообщил один из адвокатов летчицы Илья Новиков на своей странице в Facebook, передает УНН.Читайте: Веру Савченко хотят допросить перед встречей с сестрой, - адвокат"Вера пишет, что отказалась- "пошла под 51-ю статью", - сообщил адвокат.Напомним, в Следственном комитете РФ перед тем, как выдать разрешение на встречу с украинской летчицей, народным депутатом Надеждой Савченко, ее сестру Веру хотели допросить.Читайте: На встречу с Надеждой Савченко в Москву прибыла делегация партии «Б..... Читать новость...