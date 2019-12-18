Новость В США назвали дату голосования по импичменту Трампа Добавлено: 2019-12-18 10:00:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Голосование в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 18 декабря 2019 года. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пресли.

«Палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, которые она в соответствии с конституцией США, и проголосует за принятие двух статей с импичмента президента США», - отметила она.

В случае утверждения палатой представителей США обвинительного заключения против Трампа, вопрос будет рассматриваться в Сенате.

ЧИТАЙТЕ: Трамп объяснил просьбу «оказать услугу» в беседе с Зеленским

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В Тбилиси назвали дату похорон Эдуарда Шеварднадзе...



В администрации правительства Грузии во вторник назвали дату похорон экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, они состоятся в 15:00 по тбилисскому времени 13 июля.

Представитель администрации рассказал, что гроб с телом покойного бывшего президента для прощания будет установлен в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, который расположен в центре Тбилиси. Траурные мероприятия начнутся в субботу. Также отмечается, что «на похоронах будут присутствовать международные делегации и гости из зарубежья».

В специально созданной комиссии отмечают, что «все остальные вопросы комиссия решит, согласовав их с семьей». Пока не сообщается, где именно будет похоронен Эдуард..... В администрации правительства Грузии во вторникпохорон экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, они состоятся в 15:00 по тбилисскому времени 13 июля.Представитель администрации рассказал, что гроб с телом покойного бывшего президента для прощания будет установлен в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, который расположен в центре Тбилиси. Траурные мероприятия начнутся в субботу. Также отмечается, что «на похоронах будут присутствовать международные делегации и гости из зарубежья».В специально созданной комиссии отмечают, что «все остальные вопросы комиссия решит, согласовав их с семьей». Пока не сообщается, где именно будет похоронен Эдуард..... Читать новость...

В штабе Порошенко уже назвали возможную дату проведения инау...



В штабе Петра Порошенко заявили, что в данный момент нет никаких препятствий для того, чтобы установить результаты выборов нового президента страны в кратчайшие сроки. Такое заявление сегодня, 26 мая, сделал глава юридического отделения штаба Роман Зварыч. Слова Зварыча приводит «Украинская правда».

«На сегодняшний день лично я не вижу ни малейших проблем, чтобы процесс определения нового президента прошел быстро. Очень важно, что относительно обжалования результатов выборов нет ни одного судебного дела. По всем судам вопросы, связанные с выборами президента, закрыты», - прокомментировал ситуацию Роман Зварыч.

Помимо этого представитель штаба Петра Порошенко под..... В штабе Петра Порошенко заявили, что в данный момент нет никаких препятствий для того, чтобы установить результаты выборов нового президента страны в кратчайшие сроки. Такое заявление сегодня, 26 мая, сделал глава юридического отделения штаба Роман Зварыч. Слова Зварыча приводит «Украинская правда».«На сегодняшний день лично я не вижу ни малейших проблем, чтобы процесс определения нового президента прошел быстро. Очень важно, что относительно обжалования результатов выборов нет ни одного судебного дела. По всем судам вопросы, связанные с выборами президента, закрыты», - прокомментировал ситуацию Роман Зварыч.Помимо этого представитель штаба Петра Порошенко под..... Читать новость...

В России назвали дату старта Олимпийской эстафеты в Сочи...



Президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что старт Олимпийской сочинской эстафеты будет дан 7 октября 2013 года, именно в этот день ожидается прибытие олимпийского огня из Афин.

Чернышенко, в частности, сообщил, что сочинская эстафета Олимпийского огня станет самой протяженной из всех национальных эстафет: «В ней примут участие 14 тысяч факелоносцев, маршрут пройдет по всем 83 регионам России, более 56 тысяч километров пути. Старт будет дан 7 октября 2013 года, когда огонь из Афин прибудет в Россию».

Также, Дмитрий Чернышенко намекнул, что готовится много интересных проектов и очень скоро будет представлен наш факел..... Президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что старт Олимпийской сочинской эстафеты будет дан 7 октября 2013 года, именно в этот день ожидается прибытие олимпийского огня из Афин.Чернышенко, в частности, сообщил, что сочинская эстафета Олимпийского огня станет самой протяженной из всех национальных эстафет: «В ней примут участие 14 тысяч факелоносцев, маршрут пройдет по всем 83 регионам России, более 56 тысяч километров пути. Старт будет дан 7 октября 2013 года, когда огонь из Афин прибудет в Россию».Также, Дмитрий Чернышенко намекнул, что готовится много интересных проектов и очень скоро будет представлен наш факел..... Читать новость...

В ЦИК назвали дату объявления официальных результатов второг...

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что официальные результаты второго тура выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».

«Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора, первый фактор - это все-таки не дай бог что-то, потому молчим, а второй фактор - это, конечно, праздники, и третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры, ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде нет исков, нет нигде незавершенных судебных ..... Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что официальные результаты второго тура выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».«Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора, первый фактор - это все-таки не дай бог что-то, потому молчим, а второй фактор - это, конечно, праздники, и третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры, ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде нет исков, нет нигде незавершенных судебных ..... Читать новость...

В ЦИК Украины назвали дату официального объявления результат...

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что ЦИК объявит результаты второго тура выборов президента Украины 30 апреля 2019 года. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что уже завершен прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках. Теперь ЦИК должна составить протокол о результатах волеизъявления народа.

«Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председате..... Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что ЦИК объявит результаты второго тура выборов президента Украины 30 апреля 2019 года. Об этом сообщают «Украинские новости».Отмечается, что уже завершен прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогахграждан на участках. Теперь ЦИК должна составить протокол о результатах волеизъявления народа.«Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председате..... Читать новость...

В "Газпроме" не назвали дату возобновления поставок газа в У...

Российский газовый монополист «Газпром» отказался сообщить дату возобновления поставок газа в Украину в случае получения предоплаты.

Читайте: 3 декабря Украина может внести предоплату за российский газ, - Владимир Демчишин

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа...... Российский газовый монополист «Газпром» отказался сообщитьвозобновления поставок газа в Украину в случае получения предоплаты.Читайте: 3 декабря Украина может внести предоплату за российский газ, - Владимир ДемчишинВ частности, отвечая на вопрос УНИАН, когда российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину после получения предоплаты, в компании сообщили: «Без комментариев».Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина из-за холодов может уже сегодня, 3 декабря, осуществить предоплату «Газпрому» для начала поставок российского газа...... Читать новость...

«Они уже психологически начинают себя готовить к импичменту ...



Напомним, что Конституционный Суд Украины 28 августа рассмотрел вопрос, который касается ограничения депутатской неприкосновенности и сохранения звания президента Украины в том случае, если лицо, например, было устранено с поста главы государства в порядке импичмента.

Данные вопросы были отмечены в законопроекте №3251, нормы которого и были оценены Конституционным Судом.

Решение Конституционного Суда Украины по данному вопросу прокомментировал лидер Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

По мнению заместителя председателя Всеукраинского объединения "Батьківщина", решение Конституционного Суда относительно того, что «даже после импичмента президента сохраняются льготы..... Напомним, что Конституционный Суд Украины 28 августа рассмотрел вопрос, который касается ограничения депутатской неприкосновенности и сохранения звания президента Украины в том случае, если лицо, например, было устранено с поста главы государства в порядке импичмента.Данные вопросы были отмечены в законопроекте №3251, нормы которого и были оценены Конституционным Судом.Решение Конституционного Суда Украины по данному вопросу прокомментировал лидер Объединенной оппозиции Александр Турчинов.По мнению заместителя председателя Всеукраинского объединения "Батьківщина", решение Конституционного Суда относительно того, что «даже после импичмента президента сохраняются льготы..... Читать новость...

Трампа пригласили в КНДР...

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетить с официальным визитом Пхеньян. Об этом сообщает Reuters.

Также северокорейский глава предложил возобновить переговоры между странами.

На прошлой неделе стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела запуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. При этом вице-министр иностранных дел КНДР сказал, что Пхеньян готов вести всестороннюю дискуссию с США в конце сентября...... Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональдапосетить с официальным визитом Пхеньян. Об этом сообщает Reuters.Также северокорейский глава предложил возобновить переговоры между странами.На прошлой неделе стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО).Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела запуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. При этом вице-министр иностранных дел КНДР сказал, что Пхеньян готов вести всестороннюю дискуссию св конце сентября...... Читать новость...