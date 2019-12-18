Новость Тейлор покинет должность временно поверенного в делах США в Украине Добавлено: 2019-12-18 10:31:35 Корреспондент: Алексей Свидров

Временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор покинет занимаемую должность в 2020 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

Дипломат оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Дональда Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.

Тейлора временно заменит его нынешняя заместитель Кристина Квиен.

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В мае 2019 года стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве. Временным поверенным в делах США был назначен Уильям Тейлор.

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В Украину прибыл новый поверенный в делах США Тейлор...

Уильям Тейлор назначен временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. Об этом сообщает в Facebook американское посольства в Киеве.

«Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой во время исторических выборов и переходного периода», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими си..... Уильямназначен временным поверенным вСоединенных Штатов Америки в. Об этом сообщает в Facebook американское посольства в Киеве.«Посольствов Киеве приветствует посла Уильямаа, который вернулся в Украину как временный поверенный в. Он будет руководить нашей командой во время исторических выборов и переходного периода», - говорится в сообщении.Отмечается, чтобыл посломс 2006 по 2009 год.«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольствав построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими си..... Читать новость...

Меркель покинет должность главы ХДС...

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена покинуть должность главы Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Agence France-Presse.

Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в декабре.

Отметим, что Меркель возглавляла партию в течение 18 лет.

Причиной такого решения стало то, что партия потеряла на выборах большинство сразу в двух ключевых землях. После этого партнеры Меркель по правящей коалиции предъявили ей ультиматум.

ЧИТАЙТЕ: Совбез ЕС должен быть создан на ротационной основе, – Меркель..... Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена покинутьглавы Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Agence France-Presse.Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в декабре.Отметим, что Меркель возглавляла партию в течение 18 лет.Причиной такого решения стало то, что партия потеряла на выборах большинство сразу в двух ключевых землях. После этого партнеры Меркель по правящей коалиции предъявили ей ультиматум.ЧИТАЙТЕ: Совбез ЕС должен быть создан на ротационной основе, – Меркель..... Читать новость...

На должность начальника милиции Мариуполя временно назначили...



Сегодня пресс-служба Мариупольского ГУ ГУМВД Украины по Донецкой области сообщила, что на должность временно исполняющего обязанности начальника милиции города Мариуполя назначен подполковник Виктор Мигалатюк. Сегодня его уже представили личному составу.

Напомним, что до этого момента подполковник Виктор Мигалатюк был на должности заместителя начальника УМВД в Кировоградской области. Олег Моргун, который до сегодняшнего дня руководил Мариупольским ГУ, был отправлен на свое прежнее место службы, где уже приступил к исполнению служебных обязанностей в должности начальника Новоазовского РО.

«Следственным отделом прокуратуры Донецкой области 15 июля начато уголовное производство по ч.1..... Сегодня пресс-служба Мариупольского ГУ ГУМВД Украины по Донецкой области сообщила, что наисполняющего обязанности начальника милиции города Мариуполя назначен подполковник Виктор Мигалатюк. Сегодня его уже представили личному составу.Напомним, что до этого момента подполковник Виктор Мигалатюк был на должности заместителя начальника УМВД в Кировоградской области. Олег Моргун, который до сегодняшнего дня руководил Мариупольским ГУ, был отправлен на свое прежнее место службы, где уже приступил к исполнению служебных обязанностей в должности начальника Новоазовского РО.«Следственным отделом прокуратуры Донецкой области 15 июля начато уголовное производство по ч.1..... Читать новость...

Сергей Торопов назначен временным поверенным в делах РФ в Ук...

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов. Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

Читайте: Михаил Зурабов уволен с должности посла РФ в Украине

«Временный поверенный в делах России в Украине - Торопов Сергей Львович», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Михаил Зурабов занимал должность посла РФ в Украине с 2009 года. Ранее он возглавлял Министерство здравоохранения и социального развития России, а также был советником президента. 23 февраля 2014 года его отозвали в Москву, а временным поверенным в делах РФ..... Временным поверенным вРоссии вназначен Сергей Торопов. Об этом УНИАН сообщили в МИД России.Читайте: Михаил Зурабов уволен с должности посла РФ в«Временный поверенный вРоссии в- Торопов Сергей Львович», - сообщили в ведомстве.Напомним, что сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России вМихаил Зурабов занималпосла РФ вс 2009 года. Ранее он возглавлял Министерство здравоохранения и социального развития России, а также был советником президента. 23 февраля 2014 года его отозвали в Москву, а временным поверенным вРФ..... Читать новость...

Евросоюз окажет Украине поддержку в газовых делах, – Шефчови...

Вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия поможет модернизировать газопроводы Украины. Об этом он сообщил после двухдневного саммита президентов Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) в Польше, сообщает Польское радио.

«Солидарность с Украиной есть. Мы хотим, чтобы и дальше, после 2019 года, газ через эту страну транспортировался на Запад. Президенты, в частности, интересовались, как мы можем помочь в модернизации этих газопроводов. Мы можем задействовать средства Всемирного банка, международной финансовых учреждений и Европейской комиссии», – заявил Шефчович.

Так как в странах Европы ..... Вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия поможет модернизировать газопроводы Украины. Об этом он сообщил после двухдневного саммита президентов Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) в Польше, сообщает Польское радио.«Солидарность с Украиной есть. Мы хотим, чтобы и дальше, после 2019 года, газ через эту страну транспортировался на Запад. Президенты, в частности, интересовались, как мы можем помочь в модернизации этих газопроводов. Мы можем задействовать средства Всемирного банка, международной финансовых учреждений и Европейской комиссии», – заявил Шефчович.Так как в странах Европы ..... Читать новость...

Тейлор раскритиковал задержку военной помощи Украине...

Поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор назвал «безумным» решение задержать военную помощь Киеву. Об этом сообщает The New York Times.

«Как я уже говорил по телефону, я считаю безумным задерживать помощь по безопасности за помощь в политической кампании», - говорится в сообщении.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его решение о «заморозке» военной помощи Украине было принято из-за коррупции в стране.

Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

Ранее президент Соединенных Штатов Ам..... Поверенный вСоединенных Штатов Америки вУильямназвал «безумным» решение задержать военную помощь Киеву. Об этом сообщает The New York Times.«Как я уже говорил по телефону, я считаю безумным задерживать помощь по безопасности за помощь в политической кампании», - говорится в сообщении.Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его решение о «заморозке» военной помощибыло принято из-за коррупции в стране.Напомним, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение250 миллионов долларов военной помощи.Ранее президент Соединенных Штатов Ам..... Читать новость...

Тейлор назвал условия привлечения Трампа к переговорам по Ук...

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что украинский глава Владимир Зеленский привлечет президента Дональда Трампа к переговорам, если «нормандский формат не даст результатов. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить США и Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный инте..... Временный поверенный вСоединенных Штатов Америки вУильямзаявил, что украинский глава Владимир Зеленский привлечет президента Дональда Трампа к переговорам, если «нормандский формат не даст результатов. Об этом сообщает «Голос Америки».«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность проситьи Великобританию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный инте..... Читать новость...

Цены на бензин в Украине временно стабилизировались...

За последнее время цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики, цены на бензин немного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литр бензина А-95-го. С небольшим отставанием от бензина, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительство временно уменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшения цены не произошло, так как цены на мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.

По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, в Украине на..... За последнее время цены на бензин и дизельное топливо ввыросли до небывалой отметки. Но после вмешательство в ценовую политику министерства энергетики, цены на бензин немного стабилизировались и остановились на отметки 10 грн за литр бензина А-95-го. С небольшим отставанием от бензина, цена на дизельное топливо замерла, теперь за 1 литр дизтоплива украинцы платят 9,80 грн. И то, это благодаря тому, что правительствоуменьшило ставку по акцизному сбору. Но, к сожалению, ожидаемого уменьшения цены не произошло, так как цены на мировых рынках повышались слишком быстро, а их снижение началось лишь в начале мая.По мнению министра энергетики и углепрома Юрия Бойко, вна..... Читать новость...