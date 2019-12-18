Новость В Кабмине назвали гарантированную цену на газ Добавлено: 2019-12-18 11:23:28 Корреспондент: Алексей Свидров

До конца отопительного периода фиксированная цена на газ для населения составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Подчеркивается, что в случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение.

«Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке», - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, 19 декабря 2019 года пройдет новый раунд трехсторонних газовых переговоров Европейский союз-Украина-Российская Федерация.

Ранее сообщалось, что в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 грн за кубометр.

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«Нафтогаз» не может снизить цену на газ...

Без снятия Кабинетом министров Украины ограничения на цену для бытовых потребителей НАК «Нафтогаз Украины» не сможет снизить цену на газ. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передают «Украинские новости».

«Мы не сможем это сделать, потому что согласно постановлению Кабмина №867 цену и условия продажи газа для населения устанавливает правительство. Поэтому мы обратились к КМУ с предложением внести изменения в регулирование этого вопроса», - говорится в сообщении.

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МВФ требует «выровнять» цену на газ в Украине...

Международный валютный фонд требует, чтобы Укарина «выровняла» коммерческую цену газа и цену для населения. Однако премьер-министр Украины Владимир Грйосман успокоил глаждан страны,что в этом отопительном сезоне тариф для населения не вырастет. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 2 февраля.

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«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 10,4%...

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАК «Нафтогаз Украины» и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения. Об этом сообщает его пресс-служба.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что за последние месяцы произошло снижение цены на газ и есть предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное сокращение цены газа за май – июль составит около 21%.

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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения...

НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО) в июне на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь она составляет – 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

«Таким образом, в июне цена на газ, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен по сравнению с маем», - говорится в сообщении.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подчеркнул, что цена на газ меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель..... НАК «НафтоУкраины» снизилнадля населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО) в июне на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба компании.Теперь она составляет – 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).«Таким образом, в июне цена на, по которой "Нафто" продает егосбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен по сравнению с маем», - говорится в сообщении.Глава «Нафтоа» Андрей Коболев подчеркнул, что цена наменяется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель..... Читать новость...

«Нафтогаз» снизит цену на газ для промышленности...

НАК «Нафтогаз Украины» решила снизить с августа цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,2-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Гройсман рассказал, почему в Украине должна снижаться цена на газ

Ранее НАК «Нафтогаз Укра..... НАК «НафтоУкраины» решила снизить с августана природный, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,2-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Предложенные цены на природныйиз ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафто" предлагаетпо цене 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Гройсман рассказал, почему в Украине должна снижаться цена наРанее НАК «НафтоУкра..... Читать новость...

«Нафтогаз» снизил цену на газ в июле...

НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ в июле 2019 года для нужд населения и других потребителей по ПСО. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%», - говорится в сообщении.

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о ко..... НАК «НафтоУкраины» снизилнав июле 2019 года для нужд населения и других потребителей по ПСО. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Ценаа, по которой "Нафто" продает его в июлесбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с июнем стоимостьа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%», - говорится в сообщении.Конечная ценаа в регионах Украины зависит от тарифа на распределениеа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или гора. Поставщикиа обязаны информировать своих потребителей о ко..... Читать новость...

С.Куюн прогнозирует цену на 95-й бензин 11,75 грн...



В ближайшее время цена на А-95 достигнет 11,75 грн/л - эксперт.

Эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн прогнозирует на конец февраля начало марта цену на 95-й бензин 11,75 грн, а на дизельное топливо - 10,65 грн. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Если в январе курс на межбанке был 8,1-8,2, то сегодня участники рынка склоняются к тому, что все же на следующей неделе курс будет порядка 9,1-9,2, то мы получим 1 грн в стоимости доллара, а 1 грн стоимости доллара это соответственно 1 грн стоимости нефтепродуктов. Соответственно прогноз на февраль и начало марта это выход на позиции 11,75 - средняя цена 95-го бензина и порядка 10,65 - средняя ц..... В ближайшее время цена на А-95 достигнет 11,75 грн/л - эксперт.Эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн прогнозирует на конец февраля начало мартана 95-й бензин 11,75 грн, а на дизельное топливо - 10,65 грн. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН."Если в январе курс на межбанке был 8,1-8,2, то сегодня участники рынка склоняются к тому, что все же на следующей неделе курс будет порядка 9,1-9,2, то мы получим 1 грн в стоимости доллара, а 1 грн стоимости доллара это соответственно 1 грн стоимости нефтепродуктов. Соответственно прогноз на февраль и начало марта это выход на позиции 11,75 - средняя цена 95-го бензина и порядка 10,65 - средняя ц..... Читать новость...

Тимошенко хочет снизить цену на газ...

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизит цену на газ.

«2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газа. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете», - сказала она.

По её словам, необходимо направить весь газ отечественной добычи на нужды населения и установить рентабельность газодобывающих компаний на уровне 30%.

ЧИТАЙТЕ: «Нафтогаз» повысил стоимость газа д..... Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизитна«2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометрова. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете», - сказала она.По её словам, необходимо направить весьотечественной добычи на нужды населения и установить рентабельностьодобывающих компаний на уровне 30%.ЧИТАЙТЕ: «Нафто» повысил стоимостьа д..... Читать новость...