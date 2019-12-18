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|Новость
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В Кабмине назвали гарантированную цену на газ
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|Добавлено:
|2019-12-18 11:23:28
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
До конца отопительного периода фиксированная цена на газ для населения составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.
Подчеркивается, что в случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение.
«Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке», - отметил министр энергетики Алексей Оржель.
Напомним, 19 декабря 2019 года пройдет новый раунд трехсторонних газовых переговоров Европейский союз-Украина-Российская Федерация.
Ранее сообщалось, что в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива может возрасти до 12,9 грн за кубометр.
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Без снятия Кабинетом министров Украины ограничения на цену
для бытовых потребителей НАК «Нафтогаз
Украины» не сможет снизить цену
на газ
. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передают «Украинские новости».
«Мы не сможем это сделать, потому что согласно постановлению Кабмина №867 цену
и условия продажи газ
а для населения устанавливает правительство. Поэтому мы обратились к КМУ с предложением внести изменения в регулирование этого вопроса», - говорится в сообщении.
В «Нафтогаз
е» подчеркнули, что отмена ограничения на цену
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МВФ требует «выровнять» цену на газ в Украине...
Международный валютный фонд требует, чтобы Укарина «выровняла» коммерческую цену газ
а и цену
для населения. Однако премьер-министр Украины Владимир Грйосман успокоил глаждан страны,что в этом отопительном сезоне тариф для населения не вырастет. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 2 февраля.
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не повысятся
«Цена на газ
в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газ
а и цену
для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросам..... Читать новость...
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 10,4%...
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАК «Нафтогаз
Украины» и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ
для населения. Об этом сообщает его пресс-служба.
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что за последние месяцы произошло снижение цены на газ
и есть предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное сокращение цены газ
а за май – июль составит около 21%.
«В июле мы снизим цену
для населения на 10,4%», - заявил в свою очередь руководитель интегрированного газ
ового..... Читать новость...
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения...
НАК «Нафтогаз
Украины» снизил цену
на газ
для населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО) в июне на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теперь она составляет – 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).
«Таким образом, в июне цена на газ
, по которой "Нафтогаз
" продает его газ
сбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 гривен по сравнению с маем», - говорится в сообщении.
Глава «Нафтогаз
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«Нафтогаз» снизит цену на газ для промышленности...
НАК «Нафтогаз
Украины» решила снизить с августа цену
на природный газ
, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,2-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Предложенные цены на природный газ
из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз
" предлагает газ
по цене 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)», - говорится в сообщении.
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Ранее НАК «Нафтогаз
Укра..... Читать новость...
«Нафтогаз» снизил цену на газ в июле...
НАК «Нафтогаз
Украины» снизил цену
на газ
в июле 2019 года для нужд населения и других потребителей по ПСО. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Цена газ
а, по которой "Нафтогаз
" продает его в июле газ
сбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с июнем стоимость газ
а уменьшится на 648 грн, или на 11,7%», - говорится в сообщении.
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а в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газ
а, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаз
а. Поставщики газ
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С.Куюн прогнозирует цену на 95-й бензин 11,75 грн...
В ближайшее время цена на А-95 достигнет 11,75 грн/л - эксперт.
Эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн прогнозирует на конец февраля начало марта цену
на 95-й бензин 11,75 грн, а на дизельное топливо - 10,65 грн. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Если в январе курс на межбанке был 8,1-8,2, то сегодня участники рынка склоняются к тому, что все же на следующей неделе курс будет порядка 9,1-9,2, то мы получим 1 грн в стоимости доллара, а 1 грн стоимости доллара это соответственно 1 грн стоимости нефтепродуктов. Соответственно прогноз на февраль и начало марта это выход на позиции 11,75 - средняя цена 95-го бензина и порядка 10,65 - средняя ц..... Читать новость...
Тимошенко хочет снизить цену на газ...
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко представила в Верховной Раде законопроект, который почти вдвое снизит цену
на газ
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«2865 гривен 39 копеек. Именно столько должны стоить для людей 1000 кубометров газ
а. Сегодня его цена практически в два раза выше. Снижение тарифов ждут миллионы украинцев. А путь к этому очень простой - Верховной Раде достаточно принять законопроект, который я только что представила на энергетическом комитете», - сказала она.
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«Барселона» подняла цену на Санчеса...
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