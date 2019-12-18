Новость Украинцы будут ездить в Россию по загранпаспорту Добавлено: 2019-12-18 12:01:00 Корреспондент: Алексей Свидров

С 1 марта 2020 года украинцы смогут поехать в Российскую Федерацию только по заграничному паспорту. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании заграничного паспорта, но только для граждан Украины, выезжающих с Украины на территорию РФ. Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», - говорится в сообщении.

В то же время Гончарук подчеркнул, что украинцев, которые едут из России в Украину, пограничники будут пропускать при наличии внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

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Александр Турчинов: «Надеюсь, что украинцы в ближайшее время...



Председатель Верховной Рады Украины, одновременно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в ходе своей встречи с вице-премьер-министром и министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком выразил надежду на то, что в ближайшее время украинские граждане будут ездить в Евросоюз без виз.

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В ответ на эти..... Председатель Верховной Рады Украины, одновременно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в ходе своей встречи с вице-премьер-министром и министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком выразил надежду на то, что в ближайшее время украинские гражданев Евросоюз без виз.По сообщению пресс-службы главы государства, стороны всесторонне обсудили перспективы безвизового режима для Украины с Европейским Союзом. В контексте этого разговора Александр Турчинов выразил надежду на то, что "скоро будет принят пакет законов, который позволит украинцам уже в ближайшее времябез виз в Европейский Союз".В ответ на эти..... Читать новость...

Въезд в Россию украинцев по загранпаспорту является обычной ...



Действующий председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время эфира на радио «Свобода» сообщил, что путешествие украинцев в Россию по загранпаспортам является обычным делом.

Правительство Украины считает, что инициатива Владимира Путина и российской иммиграционной службы о въезде на территорию Российской Федерации для граждан стран СНГ, не членов Таможенного союза, только по загранпаспорту, - является суверенным делом государства.

С другой стороны, отметил Леонид Кожара, если данное изменение в статусе поездок украинских граждан в Россию все-таки состоится, правительство считает, что это должно вводиться постепенно. В таком случае, считает Кожара, все ..... Действующий председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время эфира на радио «Свобода» сообщил, что путешествие украинцев впо загранпаспортам является обычным делом.Правительство Украины считает, что инициатива Владимира Путина и российской иммиграционной службы о въезде на территорию Российской Федерации для граждан стран СНГ, не членов Таможенного союза, только по, - является суверенным делом государства.С другой стороны, отметил Леонид Кожара, если данное изменение в статусе поездок украинских граждан ввсе-таки состоится, правительство считает, что это должно вводиться постепенно. В таком случае, считает Кожара, все ..... Читать новость...

Украинцы смогут ездить в Турцию без виз...



То, что Турция является одной из самых популярных стран для проведения отдыха на море для украинцев, знают, пожалуй, все. И совсем скоро поездки в Турцию для жителей Украины станут еще проще. Дело в том, что с первого августа для поездки на турецкие курорты украинцам не нужно будет оформлять визы.

Министерство иностранных дел Украины сообщает о том, что Турция станет 37-й страной мира, для поездки в которую украинцам не нужны визы.

Что же касается безвизовых поездок на турецкие берега, то такое станет возможным лишь в случае пребывания в Турции не более тридцати суток. Отметим, что на срок не более 30 дней украинцы могут ездить в такие страны, как Черногория, Сербия, Босния и Герцеговин..... То, что Турция является одной из самых популярных стран для проведения отдыха на море для украинцев, знают, пожалуй, все. И совсем скоро поездки в Турцию для жителей Украины станут еще проще. Дело в том, что с первого августа для поездки на турецкие курорты украинцам не нужно будет оформлять визы.Министерство иностранных дел Украины сообщает о том, что Турция станет 37-й страной мира, для поездки в которую украинцам не нужны визы.Что же касается безвизовых поездок на турецкие берега, то такое станет возможным лишь в случае пребывания в Турции не более тридцати суток. Отметим, что на срок не более 30 дней украинцы могутв такие страны, как Черногория, Сербия, Босния и Герцеговин..... Читать новость...

Украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам...

С сегодняшнего дня, 1 марта 2019 года, украинцы получили возможность посещать Грузию по ID-картам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«1 марта вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель», - говорится в сообщении.

Напомним, что соответствующее решение Кабмин Украины одобрил 19 сентября 2018 года.

Между Украиной и Грузией с 1999 года действует безвизовый режим, который осв..... С сегодняшнего дня, 1 марта 2019 года, украинцы получили возможность посещать Грузию по ID-картам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.«1 марта вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель», - говорится в сообщении.Напомним, что соответствующее решение Кабмин Украины одобрил 19 сентября 2018 года.Между Украиной и Грузией с 1999 года действует безвизовый режим, который осв..... Читать новость...

С апреля украинцы могут ездить в Хорватию без виз...



Граждане Украины с 1 апреля по 31 октября 2012 года смогут ездить в Хорватию без виз.

"Решением правительства Республики Хорватия временно прекращено действие визового режима для граждан Украины, благодаря чему украинские граждане, владеющие действующими паспортами для выезда за границу любых типов, независимо от целей поездки, могут без виз въезжать в Хорватию, пребывать на ее территории до 90 дней и перемещаться через нее транзитом", - сказал на брифинге во вторник в Киеве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

При этом он отметил, что при въезде в Хорватию пограничные службы этой страны в праве потребовать международный ..... Граждане Украины с 1 апреля по 31 октября 2012 года смогутв Хорватию без виз."Решением правительства Республики Хорватия временно прекращено действие визового режима для граждан Украины, благодаря чему украинские граждане, владеющие действующими паспортами для выезда за границу любых типов, независимо от целей поездки, могут без виз въезжать в Хорватию, пребывать на ее территории до 90 дней и перемещаться через нее транзитом", - сказал на брифинге во вторник в Киеве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.При этом он отметил, что при въезде в Хорватию пограничные службы этой страны в праве потребовать международный ..... Читать новость...

Украинцы получили право ездить в Турцию по ID-карте...

Украинцы получили возможность ездить в Турцию по внутреннему украинскому паспорту (ID-карте).

Такое решение утвердили турецкие власти, о чем сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", - отметил он.

По словам Соколюка, сейчас граждане Украины оформили уже 550 тысяч новых внутренних паспортов.

ЧИТАЙТЕ: Турция не будет признавать аннексию Крыма, - Джемилев..... получили возможностьв Турцию по внутреннему украинскому паспорту (ID-карте).Такое решение утвердили турецкие власти, о чем сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк."Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", - отметил он.По словам Соколюка, сейчас граждане Украины оформили уже 550 тысяч новых внутренних паспортов.ЧИТАЙТЕ: Турция не будет признавать аннексию Крыма, - Джемилев..... Читать новость...