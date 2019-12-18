Новость Зеленский предлагает уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га Добавлено: 2019-12-18 12:30:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли предусмотреть возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. До комитета дошла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», – отметил он.

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап до полноценного запуска рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть длительная подготовка к продаже земли», – отметил Владимир Зеленский.

Также Глава государства заверил фермеров, что опасения по поводу рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

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13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №2178-10, который предлагает отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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