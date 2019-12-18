Новость Россию обязали выплатить 44 млн долларов «Укрнафте» Добавлено: 2019-12-18 13:08:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе о крымских активах украинской компании и заставил Российскую Федерацию выплатить компенсацию в связи с их потерей. Об этом говорится в заявлении украинской компании.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО «Укрнафта» в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить ПАО «Укрнафта» 155 000 швейцарских франков судебных расходов. ПАО «Укрнафта» рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении крайней мере этого решения.

Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО «Укрнафта» возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции.

Решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО «Укрнафта» в АР Крым, после чего инвестиции ПАО «Укрнафта» были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

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РФ обязали заплатить «Укрнафте» 44,4 млн долларов...

Международный арбитражный суд обязал взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данная сумма является компенсацией за экспроприацию имущества «Укрнафты» в аннексированном Россией Крыму.

«В апреле 2014 года, незадолго после аннексии АР Крым Российской Федерацией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ПАО "Укрнафта". Все попытки ПАО "Укрнафта" вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием..... Международный арбитражный суд обязал взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба компании.Данная сумма является компенсацией за экспроприацию имущества «Укрнафты» в аннексированном Россией Крыму.«В апреле 2014 года, незадолго после аннексии АР Крым Российской Федерацией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ПАО "Укрнафта". Все попытки ПАО "Укрнафта" вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием..... Читать новость...

РФС обязали выплатить зарплату Капелло...



Федеральная служба занятости РФ не осталась в стороне от ситуации с задолженностью по зарплате перед Фабио Капелло. Федеральная служба занятости предупредила Российский футбольный союз, что зарплату главному тренеру сборной России нужно выплатить в течение месяца. Об этом сообщают российские СМИ.

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По имеющимся данным, на сегодняшний день задолженность перед итальянским специалистом составляет 181,5 миллиона рублей (примерно 3,2 миллиона евро). По контракту с РФС Фабио Капелло получает 7 миллионов евро в год.

О ситуации в РФС рассказал источник. По его словам, если в установленный срок зарплату Фабио Капелл..... Федеральная служба занятости РФ не осталась в стороне от ситуации с задолженностью по зарплате перед Фабио Капелло. Федеральная служба занятости предупредила Российский футбольный союз, что зарплату главному тренеру сборной России нужнов течение месяца. Об этом сообщают российские СМИ.Читайте: Общая задолженность по зарплате РФС составляет 182рублей, - РострудПо имеющимся данным, на сегодняшний день задолженность перед итальянским специалистом составляет 181,5 миллиона рублей (примерно 3,2 миллиона евро). По контракту с РФС Фабио Капелло получает 7 миллионов евро в год.О ситуации в РФС рассказал источник. По его словам, если в установленный срок зарплату Фабио Капелл..... Читать новость...

РФ обязали выплатить компенсации украинским инвесторам...

Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию выплатить компенсации за потерянные украинские активы в Крыму. Об этом сообщается в Twitter «Нафтогаз Украины».

«Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», – говорится в сообщении.

Это решение прокомментировала замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

«Сам текст решения и процедура пока конфиденциальными. Но мы можем сообщить, что арбитры признали следующее: а) Россия несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ; б) так называемая "наци..... Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерациюкомпенсации за потерянные украинские активы в Крыму. Об этом сообщается в Twitter «Нафтогаз Украины».«Суд в Гааге обязалзаплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», – говорится в сообщении.Это решение прокомментировала замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.«Сам текст решения и процедура пока конфиденциальными. Но мы можем сообщить, что арбитры признали следующее: а) Россия несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ; б) так называемая "наци..... Читать новость...

Коломойского и Боголюбова обязали выплатить «ПриватБанку» 10...

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков оплатить расходы «ПриватБанка» в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определе..... Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков оплатить расходы «ПриватБанка» в сумме 10,9фунтов стерлингов до 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.Ответчиковвернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4фунтов стерлингов от Коломойского, 2фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определе..... Читать новость...

Киевский метрополитен обязали выплатить 1,9 млрд гривен ООО ...

Высший хозяйственный суд обязал «Киевский метрополитен» выплатить в пользу ООО «Укррослизинг» 1,924 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оценки законопроектов о влиянии на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Юрий Левченко.

«Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в пользу ООО «Укррослизинг» 1 миллиард 924 миллиона гривен за поставленные 100 вагонов метро. Эта сумма состоит из 478 миллионов основного долга, 255 миллионов штраф..... Высший хозяйственный суд обязал «Киевский метрополитен»в пользу ООО «Укррослизинг» 1,924 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оценки законопроектов о влиянии на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Юрий Левченко.«Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в пользу ООО «Укррослизинг» 1 миллиард 924 миллиона гривен за поставленные 100 вагонов метро. Эта сумма состоит из 478 миллионов основного долга, 255 миллионов штраф..... Читать новость...

"Укрнефть" обязана выплатить Kuwait Energy 145,7 млн долларо...



СМИ: Стгокгольмский арбитраж обязал "Укрнефть" выплатить Kuwait Energy 145,7 млн долларов

Стгокгольмский арбитражный суд обязал "Укрнефть выплатить компании Kuwait Energy 145,7 млн долл. Об этом сообщил источник из Шевченковского райсуда, куда Kuwait Energy обратилась с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского суда на территории Украины, передает "Зеркало недели", передает УНН.

Сообщается, что дочерняя компания Kuwait Energy "Карпатский петролеум корпорейшн" просит Шевченковский райсуд признать и привести в исполнение решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты (известного как Стокгольмский арбит..... СМИ: Стгокгольмский арбитраж обязал "Укрнефть"Kuwait Energy 145,7Стгокгольмский арбитражный суд обязал "Укрнефтькомпании Kuwait Energy 145,7долл. Об этом сообщил источник из Шевченковского райсуда, куда Kuwait Energy обратилась с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского суда на территории Украины, передает "Зеркало недели", передает УНН.Сообщается, что дочерняя компания Kuwait Energy "Карпатский петролеум корпорейшн" просит Шевченковский райсуд признать и привести в исполнение решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты (известного как Стокгольмский арбит..... Читать новость...

США готовы выплатить 1 млн долларов за местонахождение сына ...

Власти Соединенных Штатов Америки объявили награду в 1 миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене, сыне основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана.

«Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов», - отметил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф.

Хамза бен Ладен обещал отомстить за смерть отца. Он неоднократно призывал начать войну против западных стран и США.

Усама бен Ладен был ликвидирован американскими военными 2 мая 2011 г..... Власти Соединенных Штатов Америки объявили награду в 1 миллионза информацию о Хамзе бен Ладене, сыне основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.Отмечается, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана.«Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов», - отметил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф.Хамза бен Ладен обещал отомстить за смерть отца. Он неоднократно призывал начать войну против западных стран и США.Усама бен Ладен был ликвидирован американскими военными 2 мая 2011 г..... Читать новость...

Украина должна выплатить летом 1,8 млрд долларов, - Данилиши...

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за три летних месяца Киев должен выплатить 1,8 млрд долларов по внешним долгам.

«За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре - 1,7 млрд долларов. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту», - написал он в Facebook.

Данилишин также отметил целесообразность сохранения сотрудничества с Международным валютным фондом.

ЧИТАЙТЕ: В ЕК рассказали, чем мог бы грозить дефолт У..... Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за три летних месяца Киев должен1,8 млрдпо внешним долгам.«За три летних месяца Украине нужно будетвнешних долгов на сумму 1,8 млрд, в сентябре - 1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд, с последующей конвертацией полученных денег в валюту», - написал он в Facebook.Данилишин также отметил целесообразность сохранения сотрудничества с Международным валютным фондом.ЧИТАЙТЕ: В ЕК рассказали, чем мог бы грозить дефолт У..... Читать новость...