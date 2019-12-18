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Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу

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Добавлено:2019-12-18 13:28:55
Корреспондент:Алексей Свидров

  В Доме Футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины по футболу.

 До этой стадии добрались «Десна», киевское «Динамо», «Ворскла», «Александрия», «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Альянс». 

Результаты жеребьевки:

«Динамо» - «Александрия»

«Минай» - «Ингулец»

 «Альянс» - «Мариуполь»

«Десна» - «Ворскла»

 Команды проведут по одному матчу. Базовая дата встреч четвертьфинала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.

Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевское «Динамо».

 
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 «Звезда» (Кировоград) — «Динамо» (Киев)
 «Буковина (Черновцы) — «Черноморец» (Одесса)
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 Шахтер Донецк – Динамо.
 Черноморец – Металлург.
 Сталь Алчевск– Арсенал.
 ФК Севастополь – Кривбасс.
 Гелиос – Говерла.
 Авангард – Заря.
 Оболонь – Металлист.
 Крымтеплица – Карпаты.
 Десна – Ворскла.
 Славутич – Волынь.
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