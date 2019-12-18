Новость Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу Добавлено: 2019-12-18 13:28:55 Корреспондент: Алексей Свидров

В Доме Футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины по футболу.

До этой стадии добрались «Десна», киевское «Динамо», «Ворскла», «Александрия», «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Альянс».

Результаты жеребьевки:

«Динамо» - «Александрия»

«Минай» - «Ингулец»

«Альянс» - «Мариуполь»

«Десна» - «Ворскла»

Команды проведут по одному матчу. Базовая дата встреч четвертьфинала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.

Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевское «Динамо».

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Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу...



Только что завершилась жеребьевка 1/4 Кубка Украины по футболу.

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Напомним, что из представителей Высшей лиги на этой стадии остались только «Динамо», «Шахтер», «Днепр» и «Ворскла». Также в 1/4 прошли «Полтава», «Нафтовик-Укрнафта», «Николаев» и «Ильичевец».

Результаты жеребьевки таковы:

«Полтава» - «Шахтер»

«Нафтовик-Укрнафта» - «Динамо»

«Николаев» - «Ильичевец»

«Днепр&ra..... Только что завершилась жеребьевка 1/4поЧИТАЙТЕ: 1/8 финала. "Днепр", "Шахтер" и "Динамо" прошли в четвертьфиналНапомним, что из представителей Высшей лиги на этой стадии остались только «Динамо», «Шахтер», «Днепр» и «Ворскла». Также в 1/4 прошли «Полтава», «Нафтовик-Укрнафта», «Николаев» и «Ильичевец».таковы:«Полтава» - «Шахтер»«Нафтовик-Укрнафта» - «Динамо»«Николаев» - «Ильичевец»«Днепр&ra..... Читать новость...

Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины...



Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Напомним, что на этой стадии осталось всего восемь команд, среди которых: «Металлург» из Запорожья, «Заря», «Карпаты», «Волынь», «Черноморец», «Металлург» из Донецка, «Арсенал» и «Шахтер».

Почти все команды из высшего дивизиона, первую лигу представляет лишь запорожский «Металлург». Именно эта команда будет соперником главного претендента на трофей, донецкого «Шахтера».

Пары 1/4 Кубка Украины выглядят так:

«Металлург З» - «Шахтер»

«Карпаты» ..... Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финалапо. Напомним, что на этой стадии осталось всего восемь команд, среди которых: «Металлург» из Запорожья, «Заря», «Карпаты», «Волынь», «Черноморец», «Металлург» из Донецка, «Арсенал» и «Шахтер».Почти все команды из высшего дивизиона, первую лигу представляет лишь запорожский «Металлург». Именно эта команда будет соперником главного претендента на трофей, донецкого «Шахтера».Пары 1/4выглядят так:«Металлург З» - «Шахтер»«Карпаты» ..... Читать новость...

1/4 Кубка Украины 2014/15. Результаты жеребьевки...



В пятницу в Киеве прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона 2014/2015 годов. По регламенту, предварительно все команды были разбиты на две корзины, согласно занимаемым местам в турнирной таблице Премьер-лиги Украины.

Читайте: Гендир УПЛ: "Решение поменять формат Кубка Украины было вынужденным"

Первую кубковую корзину составили: «Днепр» (Днепропетровск), «Динамо» (Киев), «Шахтер» и «Олимпик» (оба клуба – Донецк). Во второй корзине оказались «Ворскла» (Полтава), «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков) и «Черноморец» (Одесса).

Результаты жеребьевки 1/4 Кубка ..... В пятницу в Киеве прошла жеребьевка 1/4 финалапосезона 2014/2015 годов. По регламенту, предварительно все команды были разбиты на две корзины, согласно занимаемым местам в турнирной таблице Премьер-лигиЧитайте: Гендир УПЛ: "Решение поменять форматбыло вынужденным"Первую кубковую корзину составили: «Днепр» (Днепропетровск), «Динамо» (Киев), «Шахтер» и «Олимпик» (оба клуба – Донецк). Во второй корзине оказались «Ворскла» (Полтава), «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков) и «Черноморец» (Одесса).1/4..... Читать новость...

Кубок Украины по футболу 2017: Результаты жеребьевки...



Сегодня, 6 апреля 2017 года, в Киеве прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Украины по футболу 2017 года. Базовая дата матчей – 26 апреля 2017 года.

До данной стадии турнира добрались «Динамо», «Днепр» и «Николаев».

Отметим также, что остается открытыми вопрос по матчу четвертьфинала «Полтава»-«Шахтер». Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона. Рассмотрение данного инцидента состоится на следующей неделе. Самым вероятным решение является техническое поражение для полтавчан.

По результатам жеребьевки киевское «Динамо» сыграет на выезде с клубом «Николаев&raq..... Сегодня, 6 апреля 2017 года, в Киеве прошла жеребьевка полуфиналовпо2017 года. Базовая дата матчей – 26 апреля 2017 года.До данной стадии турнира добрались «Динамо», «Днепр» и «Николаев».Отметим также, что остается открытыми вопрос по матчу четвертьфинала «Полтава»-«Шахтер». Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона. Рассмотрение данного инцидента состоится на следующей неделе. Самым вероятным решение является техническое поражение для полтавчан.По результатамкиевское «Динамо» сыграет на выезде с клубом «Николаев&raq..... Читать новость...

1/16 Кубка Украины. Результаты жеребьевки: «Динамо» сыграет ...

Сегодня, 13 августа 2014 года, в Киеве прошла жеребьевка 1/16 Кубка Украины по футболу. Напомним, что на этой стадии турнира начинают борьбу за данный трофей и 14 команд украинской Премьер-лиги. Команды сыграют по одному матчу. Киевское «Динамо» поедет в Кировоград в гости к «Звезде».

Полный список пар 1/16 Кубка Украины по футболу выглядит следующим образом:

«Звезда» (Кировоград) — «Динамо» (Киев)

«Буковина (Черновцы) — «Черноморец» (Одесса)

«Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) — «Волынь» (Луцк)

ПФК «Сумы» — «Металлист» (..... Сегодня, 13 августа 2014 года, в Киеве прошла жеребьевка 1/16по. Напомним, что на этой стадии турнира начинают борьбу за данный трофей и 14 команд украинской Премьер-лиги. Команды сыграют по одному матчу. Киевское «Динамо» поедет в Кировоград в гости к «Звезде».Полный список пар 1/16повыглядит следующим образом:«Звезда» (Кировоград) — «Динамо» (Киев)«Буковина (Черновцы) — «Черноморец» (Одесса)«Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) — «Волынь» (Луцк)ПФК «Сумы» — «Металлист» (..... Читать новость...

Результаты 1/8 Кубка Украины по футболу сезона 2011/2012 год...



Уже на такой ранней стадии Кубок Украины лишился нескольких главных фаворитов. Вчерашние матчи также преподнесли несколько сенсаций.

Днепродзержинская «Сталь» была нещадно бита «Черноморцем» со счетом 0:4. Цыгырлаш забивал на 11й и 32й минуте, а Фонтанелло на 35й и Лео Матос на 69й довершили разгром.

Киевский «Арсенал» спокойно со счетом 0:2 на выезде обыграл «Буковину». Дубль на счету Мазилу, 67я и 90я минуты.

Донецкий «Металлург» дома отвесил четыре безответных гола «Кривбассу». Счет открыл Чечер на 12й минуте, на 42й с пенальти Марио Сержио удвоил преимущество, а на 56й и 73й з..... Уже на такой ранней стадии Кубоклишился нескольких главных фаворитов. Вчерашние матчи также преподнесли несколько сенсаций.Днепродзержинская «Сталь» была нещадно бита «Черноморцем» со счетом 0:4. Цыгырлаш забивал на 11й и 32й минуте, а Фонтанелло на 35й и Лео Матос на 69й довершили разгром.Киевский «Арсенал» спокойно со счетом 0:2 на выезде обыграл «Буковину». Дубль на счету Мазилу, 67я и 90я минуты.Донецкий «Металлург» дома отвесил четыре безответных гола «Кривбассу». Счет открыл Чечер на 12й минуте, на 42й с пенальти Марио Сержио удвоил преимущество, а на 56й и 73й з..... Читать новость...

Стал известен посев жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины...



Завтра, 26 августа, будут определены все пары стадии 1/8 финала Кубка Украины. Как уже сообщалось ранее, в следующий раунд турнира прошли 13 коллективов-представителей Премьер-лиги, а также три команды из Первой лиги.

Если говорить о потерях, то на стадии 1/16 финала элитный футбольный дивизион страны потерял только одного представителя. Из розыгрыша Кубка Украины выбыл донецкий «Металлург», который уступил представителю Первой лиги - ФК «Полтава».

Согласно новому регламенту, перед стартом жеребьевки все команды разделят на две группы: сеяные и несеяные. Делить команды будут согласно положению клубов в турнирных таблицах Премьер-лиги и Первой лиги.

Таким ..... Завтра, 26 августа, будут определены все пары стадии 1/8 финала. Как уже сообщалось ранее, в следующий раунд турнира прошли 13 коллективов-представителей Премьер-лиги, а также три команды из Первой лиги.Если говорить о потерях, то на стадии 1/16 финала элитный футбольный дивизион страны потерял только одного представителя. Из розыгрышавыбыл донецкий «Металлург», который уступил представителю Первой лиги - ФК «Полтава».Согласно новому регламенту, перед стартомвсе команды разделят на две группы: сеяные и несеяные. Делить команды будут согласно положению клубов в турнирных таблицах Премьер-лиги и Первой лиги.Таким ..... Читать новость...

Кубок Украины. Результаты жеребьевки 1/8...



Сегодня, 28 августа 2015 года, стали известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины по футболу. Перед жеребьевкой команды разделили по рейтингу на сеянных и не сеянных:

Сеянные: "Динамо" Киев, "Заря", "Шахтер" Донецк, "Днепр", "Волынь", "Сталь" Днепродзержинск, "Ворскла", "Александрия"

Не сеянные: "Олимпик", "Черноморец", "Зирка", "Гелиос", "Горняк", "Оболонь-Бровар", "Николаев", "Тернополь"

Кубок Украины. Пары 1/8:

"Гелиос" (Харьков) - "Заря" (Луганск)

"Горняк"..... Сегодня, 28 августа 2015 года, стали известны результаты1/8по. Перед жеребьевкой команды разделили по рейтингу на сеянных и не сеянных:Сеянные: "Динамо" Киев, "Заря", "Шахтер" Донецк, "Днепр", "Волынь", "Сталь" Днепродзержинск, "Ворскла", "Александрия"Не сеянные: "Олимпик", "Черноморец", "Зирка", "Гелиос", "Горняк", "Оболонь-Бровар", "Николаев", "Тернополь"Кубок. Пары 1/8:"Гелиос" (Харьков) - "Заря" (Луганск)"Горняк"..... Читать новость...