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Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу
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|Добавлено:
|2019-12-18 13:28:55
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Доме Футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины по футболу.
До этой стадии добрались «Десна», киевское «Динамо», «Ворскла», «Александрия», «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Альянс».
Результаты жеребьевки:
«Динамо» - «Александрия»
«Минай» - «Ингулец»
«Альянс» - «Мариуполь»
«Десна» - «Ворскла»
Команды проведут по одному матчу. Базовая дата встреч четвертьфинала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.
Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевское «Динамо».
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Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу...
Только что завершилась жеребьевка 1/4 Кубка Украины
по футболу
.
ЧИТАЙТЕ: 1/8 финала Кубка Украины
. "Днепр", "Шахтер" и "Динамо" прошли в четвертьфинал
Напомним, что из представителей Высшей лиги на этой стадии остались только «Динамо», «Шахтер», «Днепр» и «Ворскла». Также в 1/4 прошли «Полтава», «Нафтовик-Укрнафта», «Николаев» и «Ильичевец».
Результаты жеребьевки
таковы:
«Полтава» - «Шахтер»
«Нафтовик-Укрнафта» - «Динамо»
«Николаев» - «Ильичевец»
«Днепр&ra..... Читать новость...
Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины...
Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
по футболу
. Напомним, что на этой стадии осталось всего восемь команд, среди которых: «Металлург» из Запорожья, «Заря», «Карпаты», «Волынь», «Черноморец», «Металлург» из Донецка, «Арсенал» и «Шахтер».
Почти все команды из высшего дивизиона, первую лигу представляет лишь запорожский «Металлург». Именно эта команда будет соперником главного претендента на трофей, донецкого «Шахтера».
Пары 1/4 Кубка Украины
выглядят так:
«Металлург З» - «Шахтер»
«Карпаты» ..... Читать новость...
1/4 Кубка Украины 2014/15. Результаты жеребьевки...
В пятницу в Киеве прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
по футболу
сезона 2014/2015 годов. По регламенту, предварительно все команды были разбиты на две корзины, согласно занимаемым местам в турнирной таблице Премьер-лиги Украины
.
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было вынужденным"
Первую кубковую корзину составили: «Днепр» (Днепропетровск), «Динамо» (Киев), «Шахтер» и «Олимпик» (оба клуба – Донецк). Во второй корзине оказались «Ворскла» (Полтава), «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков) и «Черноморец» (Одесса).
Результаты жеребьевки
1/4 Кубка
..... Читать новость...
Кубок Украины по футболу 2017: Результаты жеребьевки...
Сегодня, 6 апреля 2017 года, в Киеве прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Украины
по футболу
2017 года. Базовая дата матчей – 26 апреля 2017 года.
До данной стадии турнира добрались «Динамо», «Днепр» и «Николаев».
Отметим также, что остается открытыми вопрос по матчу четвертьфинала «Полтава»-«Шахтер». Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона. Рассмотрение данного инцидента состоится на следующей неделе. Самым вероятным решение является техническое поражение для полтавчан.
По результатам жеребьевки
киевское «Динамо» сыграет на выезде с клубом «Николаев&raq..... Читать новость...
1/16 Кубка Украины. Результаты жеребьевки: «Динамо» сыграет ...
Сегодня, 13 августа 2014 года, в Киеве прошла жеребьевка 1/16 Кубка Украины
по футболу
. Напомним, что на этой стадии турнира начинают борьбу за данный трофей и 14 команд украинской Премьер-лиги. Команды сыграют по одному матчу. Киевское «Динамо» поедет в Кировоград в гости к «Звезде».
Полный список пар 1/16 Кубка Украины
по футболу
выглядит следующим образом:
«Звезда» (Кировоград) — «Динамо» (Киев)
«Буковина (Черновцы) — «Черноморец» (Одесса)
«Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) — «Волынь» (Луцк)
ПФК «Сумы» — «Металлист» (..... Читать новость...
Результаты 1/8 Кубка Украины по футболу сезона 2011/2012 год...
Уже на такой ранней стадии Кубок Украины
лишился нескольких главных фаворитов. Вчерашние матчи также преподнесли несколько сенсаций.
Днепродзержинская «Сталь» была нещадно бита «Черноморцем» со счетом 0:4. Цыгырлаш забивал на 11й и 32й минуте, а Фонтанелло на 35й и Лео Матос на 69й довершили разгром.
Киевский «Арсенал» спокойно со счетом 0:2 на выезде обыграл «Буковину». Дубль на счету Мазилу, 67я и 90я минуты.
Донецкий «Металлург» дома отвесил четыре безответных гола «Кривбассу». Счет открыл Чечер на 12й минуте, на 42й с пенальти Марио Сержио удвоил преимущество, а на 56й и 73й з..... Читать новость...
Стал известен посев жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины...
Завтра, 26 августа, будут определены все пары стадии 1/8 финала Кубка Украины
. Как уже сообщалось ранее, в следующий раунд турнира прошли 13 коллективов-представителей Премьер-лиги, а также три команды из Первой лиги.
Если говорить о потерях, то на стадии 1/16 финала элитный футбольный дивизион страны потерял только одного представителя. Из розыгрыша Кубка Украины
выбыл донецкий «Металлург», который уступил представителю Первой лиги - ФК «Полтава».
Согласно новому регламенту, перед стартом жеребьевки
все команды разделят на две группы: сеяные и несеяные. Делить команды будут согласно положению клубов в турнирных таблицах Премьер-лиги и Первой лиги.
Таким ..... Читать новость...
Кубок Украины. Результаты жеребьевки 1/8...
Сегодня, 28 августа 2015 года, стали известны результаты жеребьевки
1/8 Кубка Украины
по футболу
. Перед жеребьевкой команды разделили по рейтингу на сеянных и не сеянных:
Сеянные: "Динамо" Киев, "Заря", "Шахтер" Донецк, "Днепр", "Волынь", "Сталь" Днепродзержинск, "Ворскла", "Александрия"
Не сеянные: "Олимпик", "Черноморец", "Зирка", "Гелиос", "Горняк", "Оболонь-Бровар", "Николаев", "Тернополь"
Кубок Украины
. Пары 1/8:
"Гелиос" (Харьков) - "Заря" (Луганск)
"Горняк"..... Читать новость...
Кубок Украины 1/16. Результаты жеребьевки...
Стали известны результаты жеребьевки
1/16 Кубка Украины
.
На этой стадии нас ждет одно из самых интересных противостояний всего турнира. Уже в 1/16 в очном матче встретятся два вечных соперника. Жребий свел вместе киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Пары 1/16 Кубка Украины
выглядят так:
Шахтер Донецк – Динамо.
Черноморец – Металлург.
Сталь Алчевск– Арсенал.
ФК Севастополь – Кривбасс.
Гелиос – Говерла.
Авангард – Заря.
Оболонь – Металлист.
Крымтеплица – Карпаты.
Десна – Ворскла.
Славутич – Волынь.
Украгроком – ..... Читать новость...