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|Новость
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В Украине усилили ответственность за лжеминирование
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|Добавлено:
|2019-12-18 14:27:38
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет министров Украины инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
«Речь идет о лжеминировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.
Предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжезаминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Согласно сведениям Нацполиции, за пять месяцев 2019 года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных правонарушений из-за ложных сообщений о заминировании.
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Если жестоко обращ..... Читать новость...
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Так, умышленное совершение действий, которые выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, кроме предусмотренных частью второй настоя..... Читать новость...
«Национальный фронт»: ЕС несет ответственность за кризис в У...
Европейский союз несет ответственность
за все события, происходящие в Украине
. Такое мнение высказала Марин Ле Пен, лидер французской партии «Национальный фронт». Ситуацию в Украине
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за нарушение прав детей.
Соответствующая информация содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
"Только за январь-июнь 2017 3838 детей стали жертвами преступлений, что составляет 1,71% от всех пострадавших.
Всего за 2016 год потерпевшими являются 7200 детей, что составляет 1,62% от всего количества пострадавших. за 2015 год - 7050 детей (1,71%) ", - отмечается в пояснительной записке.
Также сообщается, что за январь-июнь 2017 года в Украине
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