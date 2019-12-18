Новость В Украине усилили ответственность за лжеминирование Добавлено: 2019-12-18 14:27:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Речь идет о лжеминировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.

Предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжезаминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Согласно сведениям Нацполиции, за пять месяцев 2019 года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных правонарушений из-за ложных сообщений о заминировании.

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«После визита в РФ госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира. Россия несет большую ответственность за развитие мира», - говорится в сообщении.

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"Только за январь-июнь 2017 3838 детей стали жертвами преступлений, что составляет 1,71% от всех пострадавших.

Всего за 2016 год потерпевшими являются 7200 детей, что составляет 1,62% от всего количества пострадавших. за 2015 год - 7050 детей (1,71%) ", - отмечается в пояснительной записке.

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Парламенту предлагают предусмотреть уголовную ответственность за двойное гражданство.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за несообщение гражданином Украины о приобретении иностранного гражданства». Как сообщается на сайте ВР, авторами соответствующего законопроекта (№ 4116) являются народные депутаты Украины Александр Бригинец, Леонид Емец и Андрей Павловский (фракция «Батькивщина»).

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