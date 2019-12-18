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|Новость
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ВР приняла закон о следственных действия над депутатами
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|Добавлено:
|2019-12-18 15:00:13
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины"» (2237). Об этом сообщает «Укринформ».
Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат.
Закон приводит некоторые законы в соответствие с Конституцией, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.
Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми исключает нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предлагается предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.
Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро и центрального аппарата Государственного бюро расследований согласно их подследственности.
Уголовный процессуальный кодекс предлагается дополнить статьей 482-2 "Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата Украины".
Так, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором.
Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые согласно закону ограничивают права и свободы народного депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, также должны быть согласованы Генеральным прокурором.
Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС.
Согласно тексту закона, такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить нардепу о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.
Если народный депутат без уважительной причины не прибыл на судебное заседание или не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.
Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного Генпрокурором, разрешается задержание народного депутата лишь в случае, если его застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или повлекшего гибель человека.
Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады.
Решения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
При этом закон предусматривает, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также во время осуществления депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, предусмотренных Конституцией.
Закон также исключает из Регламента Верховной Рады нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержания или ареста.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».
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3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7203 «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», который отменяет неприкосновенность народных депутатов.
«За» проголосовали 373 парламентария при минимально необходимых 300.
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