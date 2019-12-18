  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Политика и право   Право
Новость

ВР приняла закон о следственных действия над депутатами

 QR code
Добавлено:2019-12-18 15:00:13
Корреспондент:Алексей Свидров

 Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины"» (2237). Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат.

Закон приводит некоторые законы в соответствие с Конституцией, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми исключает нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предлагается предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, совершенного народным депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро и центрального аппарата Государственного бюро расследований согласно их подследственности.

Уголовный процессуальный кодекс предлагается дополнить статьей 482-2 "Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата Украины".

Так, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые согласно закону ограничивают права и свободы народного депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, также должны быть согласованы Генеральным прокурором.

Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС.

Согласно тексту закона, такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить нардепу о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если народный депутат без уважительной причины не прибыл на судебное заседание или не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного Генпрокурором, разрешается задержание народного депутата лишь в случае, если его застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или повлекшего гибель человека.

Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады.

Решения по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

При этом закон предусматривает, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также во время осуществления депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, предусмотренных Конституцией.

Закон также исключает из Регламента Верховной Рады нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

ЧИТАЙТЕ: Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности с 2020 года

3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7203 «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», который отменяет неприкосновенность народных депутатов.

 «За» проголосовали 373 парламентария при минимально необходимых 300.

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Юлия Тимошенко призывает принять закон о временных следственных комиссиях Юлия Тимошенко призывает принять закон о временных следствен...

  Во время Согласительного совета в Верховной Раде, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала коллег как можно скорее принять закон о временных следственных комиссиях, а также создать ВСК по расследованию коррупции в «Нафтогазе».
 «Требуем принять закон о временных следственных комиссиях, который позволит народным депутатам, преданным стране, начать расследование наиболее громких коррупционных преступлений, которые возникают сегодня на самом высоком уровне», - сказала она.
 Как напомнила лидер «Батькивщины», закон о ВСК лежит в Верховной Раде уже год. При этом она обратила внимание на то, что его подписали все фракц..... Читать новость...

ВР приняла закон о ЖКХ ВР приняла закон о ЖКХ...
  Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах» проголосовали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Заместитель главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, докладывая по законопроекту, что он направлен на реализацию ранее принятого..... Читать новость...

ВР приняла антидискриминационный закон ВР приняла антидискриминационный закон...

 Верховная Рада Украины в конечном итоге таки приняла антидискриминационный закон, который необходим для введения безвизового режима с Европейским Союзом.
 Как сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев, «За» соответствующую поправку к Трудовому кодексу проголосовало 234 народных депутата. При этом он также предоставил процент неголосования по фракциям, который выглядит следующим образом:

 «Самопомощь» - 43%;
 «БПП» и «Батькивщина» - 23%;
 «Народный фронт» - 20%.

 Как отметил народный депутат Остап Семерак, этот документ о толерантности в  обществе, а не о сексуальных ме..... Читать новость...

ВР приняла закон о разгосударствлении медиа ВР приняла закон о разгосударствлении медиа...

 Верховная Рада Украины приняла закон №1123, который предусматривает разгосударствление медиа.
 «Еще в 1999 году парламент принял решение ускорить разгосударствление. Но до сих пор Украина была единственной страной в Европе с таким постсоветским атавизмом», - напомнила народный депутат Украины Светлана Залищук.
 Как она отметила, основной принцип европейской демократии заключается в том, что правительство не имеет права вести пропаганду в отношении своего общества.
 «В течение первого года говорится о разгосударствлении всех, кто выразил желание. Затем это будет обязательным требованием. Законом предусмотрены различные льготы на переходный период&ra..... Читать новость...

ВР приняла закон о деоккупации Донбасса ВР приняла закон о деоккупации Донбасса...

Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 народных депутатов.
В частности, за закон проголосовали 123 депутата от ”Блока Петра Порошенко”, 76 от ”Народного фронта”, 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от ”Самопомочи” и 15 от ”Батькивщины”. В то же время, фракция ”Оппозиционного блока” не голосовала в полном составе.
Перед голосованием с голоса был зачи..... Читать новость...

ВР приняла закон о реестре военнообязанных ВР приняла закон о реестре военнообязанных...
  Рада приняла закон «О Едином государственном реестре военнообязанных». Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№2504а) проголосовали 236 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
 ЧИТАЙТЕ: В Украине создадут Единый реестр военнообязанных
Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «БПП») отметил, что такой электронный реестр «это фактически дублирование тех данных, которые сейчас хранятся на бумажных носителях в военкоматах». Он напомнил, что во многих военкоматах «эти данные просто физически отсутствовали в 2014 году, когда началась россий..... Читать новость...

Верховная Рада приняла «языковой закон» Верховная Рада приняла «языковой закон»...
  Верховная Рада Украины приняла «языковой закон» - законопроект «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом сообщает «РБК-Украина».
 Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов. 38 высказались «против», ещё 7 – воздержались.
 Текст окончательного варианта «языкового закона» пока что отсутствует.
 Документ будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальны..... Читать новость...

Верховная Рада приняла закон о люстрации Верховная Рада приняла закон о люстрации...
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4359а «Об очищении власти». За соответствующее решение с третьей попытки проголосовал 231 народный депутат. 
Народный депутат Украины Леонид Емец, выступая во время обсуждения документа, заявил, что в профильном комитете законопроект не был рассмотрен, поскольку ни разу не собрался кворум. Вместе с тем в парламенте была создана рабочая группа по работе над законом о люстрации, в которую вошли представители всех групп и фракций. Документ был рассмотрен на должном уровне и в него внесли массу правок, не противоречащих нормам Конституции.
Читайте: Профильный комитет не может приступить к рассмотрению законов..... Читать новость...

Верховная Рада приняла закон о прокуратуре Верховная Рада приняла закон о прокуратуре...
Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №3541 «О прокуратуре», предусматривающий ликвидацию прокурорской функции общего надзора. За соответствующее решение проголосовало 316 народных депутатов. Стоит отметить, что большинство норм закона вступят в силу через 6 месяцев со дня публикации документа. Некоторые нормы законодательного акта вступят в силу со дня, следующего за днем публикации.
Принятый закон «О прокуратуре» определяет правовые основы организации прокуратуры Украины, систему прокуратуры, статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также устанавливает систему и общий порядок обеспечения деятельности прокура..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2019 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"