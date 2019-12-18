Новость Прожиточный минимум утратил свой смысл, - Соколовская Добавлено: 2019-12-18 15:32:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что отвязка ряда выплат от прожиточного минимума позволит аккумулировать средства на повышение социальных выплат наиболее уязвимым группам населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прожиточный минимум утратил свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2100 гривен, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионеров. Мы исправим эту несправедливость, "отвяжем" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп», - отметила она.

По её словам, в перспективе ожидается увеличение размера соцвыплат почти в два раза.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.

Напомним, министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине.

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С сегодняшнего дня в России увеличен прожиточный минимум, соответствующее постановление от вчерашнего числа было выложено сегодня на сайте правительства.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2012 года на душу населения 6,307 тысячи рублей, для трудоспособного населения - 6,827 тысячи рублей, пенсионеров - 4,963 тысячи рублей, детей - 6,07 тысячи рублей", - говорится в постановлении.

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..... С сегодняшнего дня в России увеличен прожиточный, соответствующее постановление от вчерашнего числа было выложено сегодня на сайте правительства."Установить величину прожиточногоа в целом по Российской Федерации за I квартал 2012 года на душу населения 6,307 тысячи рублей, для трудоспособного населения - 6,827 тысячи рублей, пенсионеров - 4,963 тысячи рублей, детей - 6,07 тысячи рублей", - говорится в постановлении.В начале месяца столичное правительство также определило величину прожиточногоа в Москве за первый квартал 2012 года, она составила 9,265 тысячи рублей, что больше, чем в последнем квартале прошлого года на 1,5%...... Читать новость...

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С 1 июля для украинцев будет увеличен размер прожиточного минимума, как предусмотрено законодательством Украины.

В законопроекте о государственном бюджете на 2012 год идет речь о том, что с 1 июля 2012 года прожиточный минимум повышается на 7 грн и будет составлять 1044 грн. На протяжении года прожиточный минимум должен будет повышаться еще два раза, а именно: с 1 октября 2012 года он увеличится на 16 грн и будет уже оставлять 1060 грн, а с 1 декабря 2012 года увеличится на 25 грн и будет равен 1095 грн.

Для людей, которые получают полагающиеся им ежемесячные выплаты из государственного бюджета страны, будет установлен прожиточный минимум на 2012 год в таком размере:

..... С 1 июля для украинцев будет увеличен размер прожиточногоа, как предусмотрено законодательством Украины.В законопроекте о государственном бюджете на 2012 год идет речь о том, что с 1 июля 2012 года прожиточныйповышается на 7 грн и будет составлять 1044 грн. На протяжении года прожиточныйдолжен будет повышаться еще два раза, а именно: с 1 октября 2012 года он увеличится на 16 грн и будет уже оставлять 1060 грн, а с 1 декабря 2012 года увеличится на 25 грн и будет равен 1095 грн.Для людей, которые получают полагающиеся им ежемесячные выплаты из государственного бюджета страны, будет установлен прожиточныйна 2012 год в таком размере:..... Читать новость...

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«Суд завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабмину. Он признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг», - говорится в сообщении.

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Прожиточный минимум в Москве приближается к отметке в 11 000...



Во втором квартале текущего года средний прожиточный минимум в Москве ставил 10 874 рублей. Для трудоспособного населения эта цифра достигла 12 169 рублей, для пенсионеров — 8087 рублей, для детей — 9 829 рублей. В сравнении с первым кварталом текущего года средний прожиточный минимум москвичей увеличился более чем на тысячу рублей.

В российском правительстве подчеркнули, что нельзя сравнивать уровень прожиточного минимума жителей столицы с прожиточным минимумом жителей других городов страны – московский показатель превышает аналогичные показатели, зафиксированные во всех остальных городах России. Так, среднероссийский уровень прожиточного минимума в первом квартале теку..... Во втором квартале текущего года средний прожиточныйв Москве ставил 10 874 рублей. Для трудоспособного населения эта цифра достигла 12 169 рублей, для пенсионеров — 8087 рублей, для детей — 9 829 рублей. В сравнении с первым кварталом текущего года средний прожиточныймосквичей увеличился более чем на тысячу рублей.В российском правительстве подчеркнули, что нельзя сравнивать уровень прожиточногоа жителей столицы с прожиточнымом жителей других городов страны – московский показатель превышает аналогичные показатели, зафиксированные во всех остальных городах России. Так, среднероссийский уровень прожиточногоа в первом квартале теку..... Читать новость...

Проект госбюджета Украины: Прожиточный минимум увеличат до 1...



В Украине в 2014 году прожиточный минимум на одно лицо для ключевых демографических и социальных групп населения увеличится до 1256 гривен. Отметим, что повышение прожиточного минимума будет происходить поэтапно. В июле эту планку поднимут до 1207 гривен, с 1 октября 2014 года - до 1256 гривен. Об этом стало из проекта госбюджета Украины на 2014 год, который был подготовлен Кабинетом министров.

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Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить прожит...

Кабмин предлагает увеличить с июля 2014 г. прожиточный минимум до 1207 грн.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить с июля 2014 г. прожиточный минимум на 2,56 %, или на 31 гривну до 1207 гривен. Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2014 год" № 3000, обнародованном 19 декабря на сайте парламента, передает УНН.

В частности, в документе предлагается установить в 2014 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 1176 гривен, с 1 июля -1207 гривен, с 1 октября - 1256 гривен.

При этом для детей до 6 лет предлагается установить прожиточный минимум с 1 января - 1032 гривны, с 1 ию..... Кабмин предлагает увеличить с июля 2014 г. прожиточныйдо 1207 грн.Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить с июля 2014 г. прожиточныйна 2,56 %, или на 31 гривну до 1207 гривен. Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2014 год" № 3000, обнародованном 19 декабря на сайте парламента, передает УНН.В частности, в документе предлагается установить в 2014 году прожиточныйна одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 1176 гривен, с 1 июля -1207 гривен, с 1 октября - 1256 гривен.При этом для детей до 6 лет предлагается установить прожиточныйс 1 января - 1032 гривны, с 1 ию..... Читать новость...

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Читайте: ВО «Батькивщин..... Сегодня в Окружной административный суд г. Киева подали иск к Кабинету министров с требованиями признания бездействия Кабинета министров Украины относительно установления прожиточногоа в Украине на 2015 год. Об этом УНН сообщил правозащитник и юрист Станислав Батрин.По результатам судебного дела, правозащитники намерены признать поведение правительства противоправным и заставить провести экспертизу потребительской корзины, достаточной для того, чтобы граждане чувствовали себя людьми.Правозащитник отметил, что правительство не имело права повышать тарифы для населения, если человек даже на прожиточныйне способен оплатить коммунальные услуги.Читайте: ВО «Батькивщин..... Читать новость...