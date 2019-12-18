Новость Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии Добавлено: 2019-12-18 16:02:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Автоконцерны Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA (Peugeot S.A) объявили о слиянии. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделку планируется закрыть в течение 12-15 месяцев. Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в 50 миллиардов евро.

Компания будет базироваться в Нидерландах, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler, но также сохранит детройтский офис для работы в Северной Америке.

Председателем совета компании будет глава FCA Джон Элканн, а генеральным директором - Карлос Таварес из PSA.

Новая компания станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире.

Groupe PSA принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.

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Peugeot и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии ...

Автопроизводители Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA подтвердили переговоры о слиянии. Об этом сообщается в пресс-релизах компаний.

Возглавить объединенную компанию может гендиректор PSA Карлос Товарес, а председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элкан может возглавить совет новой структуры.

Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании продали 8,7 млн автомобилей на двоих, это четвертое место в мире после Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и Toyota Motor (10,6 млн).

Groupe PSA принадлежат такие бренды, как Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, A..... АвтопроизводителиAutomobiles NV (FCA) и Groupe PSA подтвердили переговоры о. Об этом сообщается в пресс-релизах компаний.Возглавить объединенную компанию может гендиректор PSA Карлос Товарес, а председатель совета директоровДжон Элкан может возглавить совет новой структуры.Совокупная капитализация FCA и PSA составляет около $46 млрд. В прошлом году компании продали 8,7 млн автомобилей на двоих, это четвертое место в мире после Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) и Toyota Motor (10,6 млн).Groupe PSA принадлежат такие бренды, как Citroën,, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, A..... Читать новость...

Fiat и Chrysler объединятся в 2014 году...

Ранее уже поступали сообщения о том, что штаб-квартира итальянского концерна Fiat, возможно, будет перенесена из Италии в США. Об этом говорил глава концерна Fiat Серджио Маркионне. Если до этого дня эти известия можно было считать лишь слухами, то сегодня все изменилось – на пресс-конференции Серджио Маркионне заявил, что окончательное объединение компаний Fiat и американского Chrysler состоится уже в 2014 году.

Дело в том, что итальянцы владеют большей частью акций американского производителя авто (3 года назад, когда руководство Chrysler заявило о банкротстве американского концерна, темпераментные итальянцы купили 60 % акций). Таким образом, плотное сотрудничество межд..... Ранее уже поступали сообщения о том, что штаб-квартира итальянского концерна, возможно, будет перенесена из Италии в США. Об этом говорил глава концернаСерджио Маркионне. Если до этого дня эти известия можно было считать лишь слухами, то сегодня все изменилось – на пресс-конференции Серджио Маркионне заявил, что окончательное объединение компанийи американскогосостоится уже в 2014 году.Дело в том, что итальянцы владеют большей частью акций американского производителя авто (3 года назад, когда руководствозаявило о банкротстве американского концерна, темпераментные итальянцы купили 60 % акций). Таким образом, плотное сотрудничество межд..... Читать новость...

Биржи Японии договорились о слиянии...



Как сообщила Japan Today, ссылаясь на неназванные источники, крупнейшие японские биржи - Токийская фондовая биржа и Биржа ценных бумаг из Осаки завершили переговоры о слиянии, которые длились около семи месяцев. Условия и сумма сделки пока не сообщаются. Высказываются предположения, что контрольный пакет акций Осакской биржи приобретет биржа из Токио.

О планах менеджмента объединить две самые крупные фондовые биржи Японии сообщалось еще в марте 2011 года. Эта сделка дает возможность Токийской бирже проведение торгов на рынке производных ценных бумаг, а также, позволит сократить расходы по организации электронных торгов для обеих бирж. Токийская биржа является одной из старе..... Как сообщила Japan Today, ссылаясь на неназванные источники, крупнейшие японские биржи - Токийская фондовая биржа и Биржа ценных бумаг из Осаки завершили переговоры о, которые длились около семи месяцев. Условия и сумма сделки пока не сообщаются. Высказываются предположения, что контрольный пакет акций Осакской биржи приобретет биржа из Токио.О планах менеджмента объединить две самые крупные фондовые биржи Японии сообщалось еще в марте 2011 года. Эта сделка дает возможность Токийской бирже проведение торгов на рынке производных ценных бумаг, а также, позволит сократить расходы по организации электронных торгов для обеих бирж. Токийская биржа является одной из старе..... Читать новость...

17 марта объявят о слиянии Партии Регионов и Сильной Украины...



Партия регионов 17 марта в Киеве объявит о слиянии с партией "Сильная Украина", сообщает пресс-служба Партии регионов во вторник.

"Программой съезда предусмотрено выступление почетного лидера Партии регионов, президента Украины Виктора Януковича. Глава государства представит делегатам съезда комплекс своих социальных инициатив. Помимо этого, на съезде будет объявлено о слиянии партии "Сильная Украина" с Партией регионов", - подчеркивается в сообщении.

В ходе съезда также планируется выступление председателя Партии регионов, премьер-министра Украины Николая Азарова, а также председателя партии "Сильная Украина", вице-премьера &nd..... Партия регионов 17 марта в Киеве объявит ос партией "Сильная Украина", сообщает пресс-служба Партии регионов во вторник."Программой съезда предусмотрено выступление почетного лидера Партии регионов, президента Украины Виктора Януковича. Глава государства представит делегатам съезда комплекс своих социальных инициатив. Помимо этого, на съезде будет объявлено опартии "Сильная Украина" с Партией регионов", - подчеркивается в сообщении.В ходе съезда также планируется выступление председателя Партии регионов, премьер-министра Украины Николая Азарова, а также председателя партии "Сильная Украина", вице-премьера &nd..... Читать новость...

Chrysler C300 Luxury Series...



Американская автомобильная компания Chrysler, которая является совместным предприятием Fiat и де-факто ему пренадлежит, представила максимальную комплектацию Luxury Series для своего большого седана С300. Новинка получила слегка изменённый экстерьер, иной интерьер, а так же возможность заказа полного привода и "автомат" ZF на 8 ступеней.

Топовая версия получит два двигателя, объёмом 3.6 литра и мощностью 292 л.с., а так же объёмом 5.7 литра и мощностью 363 л.с. С последним двигателем седан разгоняется от 0 до 100 за 6.0 секунды, что является не слишком хорошим показателем.

От стандартной версии новинка отличается иной радиаторной решёткой, легкосплавными диска..... Американская автомобильная компания, которая является совместным предприятиеми де-факто ему пренадлежит, представила максимальную комплектацию Luxury Series для своего большого седана С300. Новинка получила слегка изменённый экстерьер, иной интерьер, а так же возможность заказа полного привода и "автомат" ZF на 8 ступеней.Топовая версия получит два двигателя, объёмом 3.6 литра и мощностью 292 л.с., а так же объёмом 5.7 литра и мощностью 363 л.с. С последним двигателем седан разгоняется от 0 до 100 за 6.0 секунды, что является не слишком хорошим показателем.От стандартной версии новинка отличается иной радиаторной решёткой, легкосплавными диска..... Читать новость...

Электромобиль Chrysler Peapod обанкротился...

Бесславно закончился проект Peapod автомобильного концерна Chrysler. К сожалению, те кредиты, которые были взяты для осуществления производства автомобиля-мечты, кончились, и в данный момент нет средств ни для оплаты старых счетов, ни для продолжения дальнейших конструкторских разработок. Желающих в Америке вкладывать деньги в электромобили найти пока нельзя.

Напоминаем, что мини-автомобиль Chrysler Peapod был показан в виде концептуальной версии на нью-йоркском автосалоне прошлого года. Новинка, так сказать автомобиль будущего, пришелся по душе зрителям. Корпус модели был позаимствован у итальянского Fiat, а начинка (электрическая двигательная установка) стала разработкой американского кон..... Бесславно закончился проект Peapod автомобильного концерна. К сожалению, те кредиты, которые были взяты для осуществления производства автомобиля-мечты, кончились, и в данный момент нет средств ни для оплаты старых счетов, ни для продолжения дальнейших конструкторских разработок. Желающих в Америке вкладывать деньги в электромобили найти пока нельзя.Напоминаем, что мини-автомобильPeapod был показан в виде концептуальной версии на нью-йоркском автосалоне прошлого года. Новинка, так сказать автомобиль будущего, пришелся по душе зрителям. Корпус модели был позаимствован у итальянского, а начинка (электрическая двигательная установка) стала разработкой американского кон..... Читать новость...

Chrysler планирует выпуск небольшого хэтчбека...



Американский концерн Chrysler, который де-факто принадлежит итальянскому концерну Fiat, планирует в скором времени выпуск маленького хэтчбека для рынка Северной Америки, который должен будет получить индекс 100. А в Старом Свете аналогичный компактный хэтчбек будет продаваться под брендом Lancia, который принадлежит концерну Fiat.

По слухам, Chrysler планирует в ближайшем будущем показать восемь новых моделей, которые разрабатываются совместно с итальянцами.

Как известно, "первой ласточкой" совместных усилий стал Dodge Dart.

К слову, бренд Dodge принадлежит концерну Chrysler. Dart построен на платформе от Alfa Romeo Giulietta.

По материалам: m..... Американский концерн, который де-факто принадлежит итальянскому концерну, планирует в скором времени выпуск маленького хэтчбека для рынка Северной Америки, который должен будет получить индекс 100. А в Старом Свете аналогичный компактный хэтчбек будет продаваться под брендом Lancia, который принадлежит концернуПо слухам,планирует в ближайшем будущем показать восемь новых моделей, которые разрабатываются совместно с итальянцами.Как известно, "первой ласточкой" совместных усилий стал Dodge Dart.К слову, бренд Dodge принадлежит концерну. Dart построен на платформе от Alfa Romeo Giulietta.По материалам: m..... Читать новость...

Chrysler отзывает Jeep Grand Cherokee...



Автоконцерн Chrysler (США) объявил об отзыве с американских, канадских и мексиканских рынков более 130 000 внедорожников Jeep Grand Cherokee. Также отзыв коснется и некоторых других стран - каких именно, на официальном сайте Chrysler не уточняется.

Причиной отзыва внедорожников назван «сбой в системе программного обеспечения, который может привести к нарушениям в работе световой аварийной сигнализации и подсветки приборной панели». Пока каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, вызванных этой неисправностью, не зафиксировано. Однако автопроизводитель не хочет рисковать жизнью и здоровьем своих клиентов, а также других возможных участников ДТП, поэтому предпочитает беспла..... Автоконцерн(США) объявил об отзыве с американских, канадских и мексиканских рынков более 130 000 внедорожников Jeep Grand Cherokee. Также отзыв коснется и некоторых других стран - каких именно, на официальном сайтене уточняется.Причиной отзыва внедорожников назван «сбой в системе программного обеспечения, который может привести к нарушениям в работе световой аварийной сигнализации и подсветки приборной панели». Пока каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, вызванных этой неисправностью, не зафиксировано. Однако автопроизводитель не хочет рисковать жизнью и здоровьем своих клиентов, а также других возможных участников ДТП, поэтому предпочитает беспла..... Читать новость...