|
|Новость
|
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
|
|Добавлено:
|2019-12-18 16:34:07
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года включительно.
12 декабря 2019 года соответствующее решение поддержала Верховная Рада. За закон проголосовали 320 народных депутатов.
«Замена в статье 1 соответствующего закона отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год - до 31 декабря 2020 года включительно - продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», - отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, представляя законопроект.
Смотрите также:
В ВР поступил законопроект о продлении особого статуса Донба...
В Верховной Раде зарегистрирован закон
опроект №2569, который предусматривает внесение изменений в статью закон
а «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Его авторами выступают председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
Текст закон
опроекта на сайте еще не опубликован.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что закон
«Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» может быть продлен еще на один год...... Читать новость...
Штайнмайер и Эро требуют особого статуса для Донбасса...
Украина должна выполнить взятые на себя обязательства и принять закон
одательство о проведении выборов на оккупированном Донбассе, предоставить Донбассу особый статус и амнистировать задержанных боевиков. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявили главы внешнеполитических ведомств Франции Жан-Марк Эро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По их словам, это ключевые условия минских соглашений, которые Украина до сих пор не выполнила.
«После реализации шагов по безопасности Украина должна назначить выборы на Донбассе, внести изменения в Конституцию по предоставлению особого статуса
этому региону и осуществить амнистию», - заявил ..... Читать новость...
Особого статуса для Донбасса в проекте изменений в Конституц...
Проект изменений в Конституции не предусматривает никакого особого статуса
для Донбасса
. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями территориальных общин "Децентрализация: способная община - европейская Украина", передает корреспондент УНН.
"Проект изменений в Конституции не предусматривает никакого особого статуса
для Донбасса
", - подчеркнул Президент.
По его словам, "один аргумент - это 18 статья Переходных положений, где говорится об особом режиме местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас являются оккупированными... Утверждают, что это угроза особого статуса
. Нет там никакого осо..... Читать новость...
"Проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого ...
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации не предусматривает особого статуса
для Донбасса
. Об этом он сказал сегодня во время представления проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, передает корреспондент УНН.
Читайте: Президент Украины намерен до конца дня передать на рассмотрение ВР проект изменений в Конституцию
"Проект изменений в Конституцию не предусматривает никакого особого статуса Донбасса
. Все подобные слухи от лукавого. Проект предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах..... Читать новость...
Петр Поршенко подписал закон о продлении моратория на отчужд...
Президент Украины Петр Порошенко подписал
Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса о продлении
запрета отчуждения сельскохозяйственных земель», который был принят 10 ноября. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон
ом продлен на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения, что позволит за это время урегулировать на закон
одательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения и разработать необходимые нормативно-правовые акты.
«С этой целью закон
ом вносятся изменения в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные..... Читать новость...
Петр Порошенко подписал закон об отмене внеблокового статуса...
На вопрос о том, планируется ли в Украине проведение референдума относительно вступления страны в НАТО, президент Украины Петр Порошенко взял и в присутствии журналистов подписал закон
, который предусматривает отказ от внеблокового статуса
.
Как заявил Петр Порошенко, помимо подписания данного закон
а, он также планирует реформировать страну, чтобы она отвечала стандартам Европейского союза и стандартам НАТО. При этом он отметил, что эти стандарты на 90% совпадают.
«И когда Украина будет отвечать этим критериям, наиболее вероятно, что это будет сделано в рамках «Стратегии-2020» в течение следующих 5-6 лет, народ Украины определится относительно членства ..... Читать новость...
Зеленский подписал первый закон...
Президент Украины Владимир Зеленский подписал
первый за время пребывания на посту главы государства закон
. Об этом сообщается в группе «Команда Зеленского» в Facebook.
Речь идет о закон
е № 2728-VIII «О внесении изменений в некоторые закон
одательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки».
«Зеленский подписал
первый закон
в должности президента Украины! Этот закон
устанавливает новые правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот: раньше оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь - предоставляется ..... Читать новость...
Зеленский подписал закон о реформе ГПУ...
Президент Владимир Зеленский подписал закон
о реформе Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего закон
опроекта №1032 на сайте парламента.
Он предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.
Также предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.
Предлагается уменьшить максимальное количество сотруд..... Читать новость...
Зеленский подписал закон об импичменте...
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон
«Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего закон
опроекта №1012 на сайте парламента.
На прошлой неделе закон
опроект получил подпись спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
10 сентября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении закон
опроект №1012 Владимира Зеленского «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)». За него проголосовали 337 народных избранников.
При этом сразу же состоялось и второе голосование. За закон
опроект в целом проголосовали уже 245 депутатов..... Читать новость...