Новость Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса Добавлено: 2019-12-18 16:34:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года включительно.

12 декабря 2019 года соответствующее решение поддержала Верховная Рада. За закон проголосовали 320 народных депутатов.

«Замена в статье 1 соответствующего закона отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год - до 31 декабря 2020 года включительно - продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», - отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко, представляя законопроект.

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Текст законопроекта на сайте еще не опубликован.

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