Новость Пашинского отпустили под домашний арест Добавлено: 2019-12-18 17:18:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает LB.ua.

Его защитник Андрей Федур заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованным и незаконным. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

29 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года без права внесения залога, удовлетворив таким образом ходатайство Государственное бюро расследований Украины.

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Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобы защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в массовых беспорядках на ул.Банковой Егору Превиру. Такое решение огласила коллегия судей, передает корреспондент УНН.

"Применить в отношении Е.Превира меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, запретив ему покидать место жительства с 20 до 7 часов утра", - сообщили решение судьи.

Согласно постановлению Е.Превир освобождается из-под стражи в зале суда.

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«Европейская солидарность» отреагировала на арест Пашинского...

Решение арестовать без права залога бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского является «дешевым шоу». Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а является, вместо того, попыткой внедрить "русский стиль" в украинской политике», - говорится в сообщении.

В политической силе подчеркнули, что действующая ..... Решениеовать без права залога бывшего депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергеяявляется «дешевым шоу». Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».«Решение Печерского суда о взятиистражу бывшего народного депутата Сергеяот соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскимиходами к правосудию, а является, вместо того, попыткой внедрить "русский стиль" в украинской политике», - говорится в сообщении.В политической силечеркнули, что действующая ..... Читать новость...

Суд отпустил Корбана под домашний арест...

Бывшего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана отпустили под домашний арест, о чем вечером 15 марта сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Такое решение вынес судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.

"Корбана только освободил на дом. арест Днепровский суд города Киева. Судья Чаус слушал дело 14 минут, после чего около 45 минут находился в совещательной. Заседание было закрытым. Браслет не надевают, просто требование находиться по месту жительства, то есть — Днепропетровск", – пишет Луценко в Facebook.

В свою очередь, пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук отметила тот факт, что слушание дела происходило без участия прессы.

"В зал ..... Бывшего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана, о чем вечером 15 марта сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко. Такое решение вынес судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус."Корбана только освободил на дом.Днепровский суд города Киева. Судья Чаус слушал дело 14 минут, после чего около 45 минут находился в совещательной. Заседание было закрытым. Браслет не надевают, просто требование находиться по месту жительства, то есть — Днепропетровск", – пишет Луценко в Facebook.В свою очередь, пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук отметила тот факт, что слушание дела происходило без участия прессы."В зал ..... Читать новость...

Удальцова посадили под домашний арест...



Стало известно, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемого в организации массовых беспорядков, и поместил его под домашний арест.

Эту информацию подтвердил на своей страничке в Twitter и сам оппозиционер. Ранее сообщалось, что, по мнению следствия, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов своими показаниями уже подтвердил свою причастность к попытке организовать в России массовые беспорядки.

"Вина С.Удальцова подтверждается показаниями свидетелей, показаниями самого С.Удальцова, видео и аудио материалами", - заявил следователь ..... Стало известно, что Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемого в организации массовых беспорядков, и поместил егоЭту информациютвердил на своей страничке в Twitter и сам оппозиционер. Ранее сообщалось, что, по мнению следствия, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов своими показаниями ужетвердил свою причастность к попытке организовать в России массовые беспорядки."Вина С.Удальцоватверждается показаниями свидетелей, показаниями самого С.Удальцова, видео и аудио материалами", - заявил следователь ..... Читать новость...

Ефремову отменили домашний арест...

Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом заявил его адвокат Александр Мельников, передают «Украинские новости».

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, c ..... Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточныйбывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом заявил его адвокат Александр Мельников, передают «Украинские новости».Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнегоа или замены его.Мельниковчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения длясудимого."Суд решил отменитьи заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.По его словам, c ..... Читать новость...

Суд возьмет Лазаренко под домашний арест? ...



Экс-премьер Украины Павел Лазаренко, который в настоящее время находится изоляторе временного содержания близ Сакраменто (США), может быть взят под домашний арест, сообщил его заместитель по партии "Громада" Олег Оленюк.

"Павел Иванович находится в изоляторе временного содержания недалеко от Сакраменто. Сейчас решается вопрос о применении к Лазаренко другой меры пресечения. Возможно, это будет домашний арест", - рассказал О.Оленюк газете "Комсомольская правда в Украине".

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Булатову грозит домашний арест...



Активиста Д. Булатова могут посадить под домашний арест - прокурор.

Активисту Автомайдана Дмитрию Булатову могут присудить меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий, передает корреспондент УНН.

"В связи с тем, что есть такие обстоятельства о причинении ему (Дмитрию Булатову - ред.) телесных повреждений, органы следствия пошли на то, чтобы ходатайствовать перед судом о более мягкой мере пресечения вместо ареста - домашнем аресте", - сказал прокурор.

Как сообщал УНН, лидер Автомайданаа Дмитрий Булатов является фигурантом двух уголовных делах, в одном как потерпевший и подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков. &quo..... Активиста Д. Булатова могут посадить- прокурор.Активисту Автомайдана Дмитрию Булатову могут присудить меру пресечения в виде домашнегоа. Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий, передает корреспондент УНН."В связи с тем, что есть такие обстоятельства о причинении ему (Дмитрию Булатову - ред.) телесных повреждений, органы следствия пошли на то, чтобы ходатайствовать перед судом о более мягкой мере пресечения вместоа - домашнеме", - сказал прокурор.Как сообщал УНН, лидер Автомайданаа Дмитрий Булатов является фигурантом двух уголовных делах, в одном как потерпевший иозреваемым по делу об организации массовых беспорядков. &quo..... Читать новость...