Новость Палата представителей США поддержала импичмент Трампу Добавлено: 2019-12-19 09:30:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела. Об этом сообщает «Укринформ».

Он стал третьим президентом в истории США, которому Палата объявила импичмент.

Обвинения президента Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 демократов, против выступили 197 республиканцев. Во время голосования относительно препятствования президентом работе Конгресса «за» высказались 229 демократов, «против» – 198 республиканцев.

Перед голосованием были опасения, что около тридцати демократов, которые выиграли выборы в республиканских округах, могут проголосовать против отставки президента, чтобы сохранить свою поддержку во время следующих выборов. Однако большинство из них выразили солидарность с партийной линией против главы Белого дома.

Дело, которое рассматривали законодатели, касалась попыток Трампа надавить на новое руководство Украины с целью официального объявления Киевом расследование против Джо Байдена. Экс-вице-президент США сейчас является одним из крупнейших политических оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. В связи с этим демократы обвиняют главу Белого дома в попытках втянуть Украину в избирательный процесс в США из-за приостановки военной помощи и затягивания обещанной встречи в Белом доме.

Голосование состоялось после многочасовых дебатов в Палате представителей, во время которых и демократы, и республиканцы получили одинаковое время для выступлений.

Далее процесс рассмотрения импичмента должен перейти к Сенату. Ожидается, что лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл за несколько дней объявит календарь мероприятий в Сенате. Для того, чтобы импичмент был утвержден официально, необходима поддержка двух третей сенаторов США.

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Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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