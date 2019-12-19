Новость Украина получит 700 млн долларов помощи от США Добавлено: 2019-12-19 10:30:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение 698 миллионов долларов Украине в 2020 году. Об этом сообщает «Голос Америки».

Эта сумма на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020 год.

«В настоящее время, когда весь мир озадачен за политизацию вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой Какие администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку», - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.

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Украина получит 34 млн долларов технической помощи от США...



Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки заключили соглашение о выполнении задач в сфере развития. Стоит отметить, что согласно данному соглашению запланировано выделение для Украины 34 миллионов долларов. О договоренностях между Киевом и Вашингтоном сообщают российские СМИ.

Ожидается, что американская техническая помощь будет направлена на совершенствование законодательной среды в соответствии с европейскими нормами, укрепление потенциала украинского частного сектора, увеличение поддержки средним и малым предприятиям со стороны местных властей, совершенствование функций участия граждан в управленческих процессах и общественного надзора, а также повышение уровня энергетической б..... Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки заключили соглашение о выполнении задач в сфере развития. Стоит отметить, что согласно данному соглашению запланировано выделение для Украины 34 миллионов. О договоренностях между Киевом и Вашингтоном сообщают российские СМИ.Ожидается, что американская техническая помощь будет направлена на совершенствование законодательной среды в соответствии с европейскими нормами, укрепление потенциала украинского частного сектора, увеличение поддержки средним и малым предприятиям со стороны местных властей, совершенствование функций участия граждан в управленческих процессах и общественного надзора, а также повышение уровня энергетической б..... Читать новость...

Пакистан не получит 255 млн долларов помощи от США, – Хейли...

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты Америки не будут предоставлять Пакистану финансовую помощь в размере 255 миллионов долларов, передает Reuters.

«Для этого есть явные причины. Пакистан вел двойную игру в течение многих лет», – заявила он, объяснив, что Исламабад работал и с США, и с террористами, которые воюют против американцев в Афганистане.

«Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом», – добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой финансовую помощь Пакистану, которую его страна предоставляла..... Постпредв ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты Америки не будут предоставлять Пакистану финансовую помощь в размере 255 миллионов, передает Reuters.«Для этого есть явные причины. Пакистан вел двойную игру в течение многих лет», – заявила он, объяснив, что Исламабад работал и с, и с террористами, которые воюют против американцев в Афганистане.«Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом», – добавила она.Ранее президентДональд Трамп назвал ошибкой финансовую помощь Пакистану, которую его страна предоставляла..... Читать новость...

Яценюк: Украина не получит помощи от ЕС и МВФ без Соглашения...



Лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк прокомментировал ситуацию с внешними заимствованиями Украины. По его словам, Украина не получит финансовую помощь от Европейского союза и Международного валютного фонда в том случае, если в ноябре на Вильнюсском саммите не будет подписано Соглашение об ассоциации. Об этом Арсений Яценюк заявил во время заседания Верховной Рады Украины.

«В таком случае, Украина не получит ни 11 миллиардов, ни даже 1 миллиард», - предупредил лидер фракции «Батькивщина».

По словам оппозиционера, неподписание в ноябре Соглашения об ассоциации будет иметь катастрофические последствия для Украины. Однако, рассказал Яце..... Лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк прокомментировал ситуацию с внешними заимствованиями Украины. По его словам,нефинансовую помощь от Европейского союза и Международного валютного фонда в том случае, если в ноябре на Вильнюсском саммите не будет подписано Соглашение об ассоциации. Об этом Арсений Яценюк заявил во время заседания Верховной Рады Украины.«В таком случае,нени 11 миллиардов, ни даже 1 миллиард», - предупредил лидер фракции «Батькивщина».По словам оппозиционера, неподписание в ноябре Соглашения об ассоциации будет иметь катастрофические последствия для Украины. Однако, рассказал Яце..... Читать новость...

Украина получит от Норвегии 35 млн евро финансовой помощи...

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Ганс Браттскер, выступая на Международной конференции в поддержку Украины в Киеве заявил, что Норвегия предоставит 35 млн евро на реформы в Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН.

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"Мы поддерживаем Украину, и мы увеличиваем нашу поддержку в реализации реформ. Мы видим, что финансовые проблемы очевидно являются приоритетом.

С 2013 г. наша помощь увеличилась в десять раз и в этом году мы предоставляем 35 млн евро", - заявил Г.Браттскер.

Как сообщал УНН, государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер заявил, что в этом году ..... Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Ганс Браттскер, выступая на Международной конференции в поддержку Украины в Киеве заявил, что Норвегия предоставит 35евро на реформы в Украине. Об этом сообщает корреспондент УНН.Читайте: Казахстан выделит Украине 1 миллион евро"Мы поддерживаем Украину, и мы увеличиваем нашу поддержку в реализации реформ. Мы видим, что финансовые проблемы очевидно являются приоритетом.С 2013 г. наша помощь увеличилась в десять раз и в этом году мы предоставляем 35евро", - заявил Г.Браттскер.Как сообщал УНН, государственный секретарь МИД Германии Маркус Эдерер заявил, что в этом году ..... Читать новость...

В США рассчитывают, что 2 мая Украина получит первый транш п...

2 мая Украина может получить первый транш от МВФ - М. Харф.

Первый транш в рамках программы помощи Международного валютного фонда Украина может получить уже 2 мая. Такую надежду выразила официальный представитель госдепартамента Мари Харф, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.

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По ее словам, это значительное достижение, которое поможет Украине преодолеть некоторые экономические проблемы. "В среду руководство МВФ приняло решение о выделении Украине кредита в размере 17 млрд долларов. Мы рассчитываем, что первый транш поступит до 2 мая", - сказала Харф.

Читайте: МВФ ут..... 2 маяможеть первый транш от МВФ - М. Харф.Первый транш в рамках программыМеждународного валютного фондаможеть уже 2 мая. Такую надежду выразила официальный представитель госдепартамента Мари Харф, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.Читайте: МВФ может пересмотреть программу сотрудничества с УкраинойПо ее словам, это значительное достижение, которое поможет Украине преодолеть некоторые экономические проблемы. "В среду руководство МВФ приняло решение о выделении Украине кредита в размере 17 млрд. Мы рассчитываем, что первый транш поступит до 2 мая", - сказала Харф.Читайте: МВФ ут..... Читать новость...

Украина получит 1 млрд евро макрофинансовой помощи...

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил у себя в Twitter, что Комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс представительства всех значимых политических сил, в особенности прошедших в Верховную Раду», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Данилюк рассказал, что Украина должна сделать до утверждения новой макрофинансовой..... Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил у себя в Twitter, что Комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовойдля Украины, но добавил поправку, что состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс представительства всех значимых политических сил, в особенности прошедших в Верховную Раду», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Данилюк рассказал, чтодолжна сделать до утверждения новой макрофинансовой..... Читать новость...

Украина получит от США дополнительно 10 млн долларов...

Украина получит от Соединенных Штатов Америки 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», – отметил представитель ведомства Роберт Палладино.

Данные средства пойдут на наращивание военно-морского потенциала Украины.

Также США в очередной раз призвали Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине корабли...... от Соединенных Штатов Америки 10 миллионовв качестве дополнительнойпосле инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте Госдепартамента«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», – отметил представитель ведомства Роберт Палладино.Данные средства пойдут на наращивание военно-морского потенциала Украины.Такжев очередной раз призвали Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине корабли...... Читать новость...

Украина получит 100 млн долларов от Австралии, - АПУ...



Украина должна получить от Австралии 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи. Такие договоренности были достигнуты во время государственного визита Петра Порошенко в Австралию. О помощи от австралийцев сообщил заместитель руководителя Администрации президента Украины Валерий Чалый, передает агентство «Интерфакс-Украина».

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«У нас есть некоторые экономические результаты по итогам визита президента в Австралию. Многие экономические результаты проявятся через некоторое время, но сейчас можно сказать, что Австралия выделит 100 миллионов долларов через МВФ для поддержки Украины. К..... должнаь от Австралии 100 миллионовв качестве финансовой. Такие договоренности были достигнуты во время государственного визита Петра Порошенко в Австралию. Оот австралийцев сообщил заместитель руководителя Администрации президента Украины Валерий Чалый, передает агентство «Интерфакс-».Читайте:может провести дополнительные переговоры с Владимиром Путиным, - АПУ«У нас есть некоторые экономические результаты по итогам визита президента в Австралию. Многие экономические результаты проявятся через некоторое время, но сейчас можно сказать, что Австралия выделит 100 миллионовчерез МВФ для поддержки Украины. К..... Читать новость...