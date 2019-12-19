Новость Ельченко назначен послом Украины в США Добавлено: 2019-12-19 11:23:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Владимир Ельченко, как и предполагалось ранее, назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в указе Владимир Зеленского №911/2019.

«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США», - сказано в нем.

Также предыдущим указом Зеленский освободил Ельченко от должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.

Новым постоянным представителем Украины при ООН назначен Сергей Кислица.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины в США Валерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года.

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Послом Украины в США станет Ельченко, - СМИ...

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко будет назначен послом в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Telegram-канал «UN - сливы и груши».

Его место займет глава Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица.

Отметим, что с 11 мая 2019 года Ельченко также является послом Украины на Ямайке.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины в США Валерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года...... Постоянный представительв Организации Объединенных Наций Владимирбудетв Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Telegram-канал «UN - сливы и груши».Его место займет глава Национальной комиссиипо делам ЮНЕСКО Сергей Кислица.Отметим, что с 11 мая 2019 годатакже являетсяна Ямайке.Напомним, в начале июля президентВладимир Зеленский уволил 11 пословв ряде стран. Среди уволенных был и посолВалерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года...... Читать новость...

В.Ельченко назначен новым представителем Украины при ООН...



Президент Петр Порошенко назначил нового Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Им стал Владимир Ельченко. Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 9 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Комментируя это дипломатическое назначение, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил нового представителя Украины: "Я буду рад уже вскоре видеть Владимира Ельченко во главе Постоянного представительства Украины при ООН. Все вместе мы будем работать в интересах Украины".

Говоря о задачах, которые стоят перед новым Постоянным представителем, П.Климкин подчеркнул: "Эффективная работа в составе Совета безопасности ОО..... Президент Петр Порошенко назначил нового Постоянного представителяпри Организации Объединенных Наций. Им стал Владимир. Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 9 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.Комментируя это дипломатическоеие, Министр иностранных делПавел Климкин поздравил нового представителя: "Я буду рад уже вскоре видеть Владимираво главе Постоянного представительствапри ООН. Все вместе мы будем работать в интересах".Говоря о задачах, которые стоят перед новым Постоянным представителем, П.Климкин подчеркнул: "Эффективная работа в составе Совета безопасности ОО..... Читать новость...

Перебийнис назначен послом Украины в Латвии...

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

”Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике”, - говорится в указе.

Как известно, до последнего времени Перебийнис был пресс-секретарем МИД Украины...... ПрезидентПетр Порошенко назначил Евгения Перебийноса Чрезвычайным и Полномочнымв Латвийской Республике. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.”Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочнымв Латвийской Республике”, - говорится в указе.Как известно, до последнего времени Перебийнис был пресс-секретарем МИД...... Читать новость...

Послом Украины в США назначен Валерий Чалый...

Президент назначил Валерия Чалого Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Другим указом Чалый уволен с должности заместителя главы Администрации президента.

Источник: УНИАН..... Президент назначил Валерия Чалого Чрезвычайным и Полномочным Посломв Соединенных Штатах Америки.Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе.Другим указом Чалый уволен с должности заместителя главы Администрации президента.Источник: УНИАН..... Читать новость...

Игорь Долгов назначен новым послом Украины в Грузии...

Игорь Долгов назначен указом Президента Украины №25/2017 от 3 февраля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии.

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Отметим, что ранее Долгов занимал должность министра иностранных дел при Ющенко в 2004 - 2005 гг., руководил в 2008-2009 годах Службой внешней политики Секретариата Президента, занимал пост главы миссии Украины при НАТО и был послом Украины в Бельгии.

До Долгова руководителем посольства Украины в Грузии был временно поверенный Назаров Георгий Павлович.

ЧИТАЙТЕ: Послы Великобритании и США при ООН выступили за продление санкций против РФ..... Игорь Долговуказом Президента№25/2017 от 3 февраля Чрезвычайным и Полномочным Посломв Грузии.ЧИТАЙТЕ: Саакашвили не верит в то, что Порошенко выдаст его грузинским властямОтметим, что ранее Долгов занимал должность министра иностранных дел при Ющенко в 2004 - 2005 гг., руководил в 2008-2009 годах Службой внешней политики Секретариата Президента, занимал пост главы миссиипри НАТО и былв Бельгии.До Долгова руководителем посольствав Грузии был временно поверенный Назаров Георгий Павлович.ЧИТАЙТЕ: Послы Великобритании ипри ООН выступили за продление санкций против РФ..... Читать новость...

Тележурналист Андрей Шевченко назначен послом Украины в Кана...

Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Канаде известного тележурналиста, политика и общественного деятеля Андрея Шевченко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается, что во время встречи с новоназначенным послом президент подчеркнул стратегическую важность задач посла в стране, в которой «украинский фактор играет наибольшую роль за пределами нашего государства».

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Президент пожелал Шевченко сделать все для укрепления и развития украинско-канадских отношений: «Уверен, что твой молодой энтузиазм, политический опыт и желание работать созд..... ПрезидентПетр Порошенко назначилв Канаде известного тележурналиста, политика и общественного деятеля Андрея Шевченко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.В сообщении отмечается, что во время встречи с новонымпрезидент подчеркнул стратегическую важность задач посла в стране, в которой «украинский фактор играет наибольшую роль за пределами нашего государства».Читайте: Андрей Шевченко - будущий посолв КанадеПрезидент пожелал Шевченко сделать все для укрепления и развития украинско-канадских отношений: «Уверен, что твой молодой энтузиазм, политический опыт и желание работать созд..... Читать новость...

Посол Украины в РФ Владимир Ельченко не намерен пока что воз...

Украина и Россия должны вынести надлежащие уроки из событий последних дней – посол Ельченко.

Посол Украины в России Владимир Ельченко находится в постоянном контакте с МИД РФ, в Киев для консультаций его не вызывали.

"Контакты посольства Украины в РФ с МИД России всегда были достаточно динамичными и не прекращались ни на минуту",- заявил "Интерфаксу" В.Ельченко.

Он отметил, что в ближайшее время не планирует выезжать в украинскую столицу. "Не планирую, и для консультаций меня не вызывали",- сказал высокопоставленный дипломат.

В.Ельченко отметил, что дипмиссия считает главой Украины спикера Верховной рады Александра Ту..... Украина и Россия должны вынести надлежащие уроки из событий последних дней – посолПосолв России Владимирнаходится в постоянном контакте с МИД РФ, в Киев для консультаций его не вызывали."Контакты посольствав РФ с МИД России всегда были достаточно динамичными и не прекращались ни на минуту",- заявил "Интерфаксу" В.Он отметил, что в ближайшее время не планирует выезжать в украинскую столицу. "Не планирую, и для консультаций меня не вызывали",- сказал высокопоставленный дипломат.В.отметил, что дипмиссия считает главойспикера Верховной рады Александра Ту..... Читать новость...

Дещица станет послом Украины в Польше...

Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, прославившийся высказыванием в адрес российского президента Владимира Путина под посольством Российской Федерации в Киеве, вскоре станет послом Украины в Польше. О намерении президента Украины Петра Порошенко принять такое решение сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый. Кроме того, по его словам, появится новый посол Украины и во Франции. Им станет экс-посол в США Олег Шамшур.

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«Планируется решение и назначение послом Украины в Польше Андрея Дещицы и послом Украины во Франции - Олега Шамшура. Уже получены агрема..... Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, прославившийся высказыванием в адрес российского президента Владимира Путина под посольством Российской Федерации в Киеве, вскоре станетв Польше. О намерении президентаПетра Порошенко принять такое решение сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый. Кроме того, по его словам, появится новый посоли во Франции. Им станет экс-посол вОлег Шамшур.Читайте: Глава МИДпрокомментировал свое высказывание в адрес Путина«Планируется решение ииев Польше Андрея Дещицы иво Франции - Олега Шамшура. Уже получены агрема..... Читать новость...