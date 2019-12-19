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|Новость
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Ельченко назначен послом Украины в США
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|Добавлено:
|2019-12-19 11:23:08
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Владимир Ельченко, как и предполагалось ранее, назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в указе Владимир Зеленского №911/2019.
«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США», - сказано в нем.
Также предыдущим указом Зеленский освободил Ельченко от должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.
Новым постоянным представителем Украины при ООН назначен Сергей Кислица.
Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины в США Валерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года.
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Послом Украины в США станет Ельченко, - СМИ...
Постоянный представитель Украины
в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко
будет назначен послом
в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Telegram-канал «UN - сливы и груши».
Его место займет глава Национальной комиссии Украины
по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица.
Отметим, что с 11 мая 2019 года Ельченко
также является послом Украины
на Ямайке.
Напомним, в начале июля президент Украины
Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины
в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины
в США
Валерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года...... Читать новость...
В.Ельченко назначен новым представителем Украины при ООН...
Президент Петр Порошенко назначил нового Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций. Им стал Владимир Ельченко
. Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 9 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Комментируя это дипломатическое назначен
ие, Министр иностранных дел Украины
Павел Климкин поздравил нового представителя Украины
: "Я буду рад уже вскоре видеть Владимира Ельченко
во главе Постоянного представительства Украины
при ООН. Все вместе мы будем работать в интересах Украины
".
Говоря о задачах, которые стоят перед новым Постоянным представителем, П.Климкин подчеркнул: "Эффективная работа в составе Совета безопасности ОО..... Читать новость...
Перебийнис назначен послом Украины в Латвии...
Президент Украины
Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса Чрезвычайным и Полномочным послом Украины
в Латвийской Республике. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
”Назначить Перебийноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины
в Латвийской Республике”, - говорится в указе.
Как известно, до последнего времени Перебийнис был пресс-секретарем МИД Украины
...... Читать новость...
Послом Украины в США назначен Валерий Чалый...
Президент назначил Валерия Чалого Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины
в Соединенных Штатах Америки.
Соответствующий указ глава государства подписал 10 июля, сообщили УНИАН в его пресс-службе.
Другим указом Чалый уволен с должности заместителя главы Администрации президента.
Источник: УНИАН..... Читать новость...
Игорь Долгов назначен новым послом Украины в Грузии...
Игорь Долгов назначен
указом Президента Украины
№25/2017 от 3 февраля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины
в Грузии.
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Отметим, что ранее Долгов занимал должность министра иностранных дел при Ющенко в 2004 - 2005 гг., руководил в 2008-2009 годах Службой внешней политики Секретариата Президента, занимал пост главы миссии Украины
при НАТО и был послом Украины
в Бельгии.
До Долгова руководителем посольства Украины
в Грузии был временно поверенный Назаров Георгий Павлович.
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при ООН выступили за продление санкций против РФ..... Читать новость...
Тележурналист Андрей Шевченко назначен послом Украины в Кана...
Президент Украины
Петр Порошенко назначил послом Украины
в Канаде известного тележурналиста, политика и общественного деятеля Андрея Шевченко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В сообщении отмечается, что во время встречи с новоназначен
ным послом
президент подчеркнул стратегическую важность задач посла в стране, в которой «украинский фактор играет наибольшую роль за пределами нашего государства».
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в Канаде
Президент пожелал Шевченко сделать все для укрепления и развития украинско-канадских отношений: «Уверен, что твой молодой энтузиазм, политический опыт и желание работать созд..... Читать новость...
Посол Украины в РФ Владимир Ельченко не намерен пока что воз...
Украина и Россия должны вынести надлежащие уроки из событий последних дней – посол Ельченко
.
Посол Украины
в России Владимир Ельченко
находится в постоянном контакте с МИД РФ, в Киев для консультаций его не вызывали.
"Контакты посольства Украины
в РФ с МИД России всегда были достаточно динамичными и не прекращались ни на минуту",- заявил "Интерфаксу" В.Ельченко
.
Он отметил, что в ближайшее время не планирует выезжать в украинскую столицу. "Не планирую, и для консультаций меня не вызывали",- сказал высокопоставленный дипломат.
В.Ельченко
отметил, что дипмиссия считает главой Украины
спикера Верховной рады Александра Ту..... Читать новость...
Дещица станет послом Украины в Польше...
Бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, прославившийся высказыванием в адрес российского президента Владимира Путина под посольством Российской Федерации в Киеве, вскоре станет послом Украины
в Польше. О намерении президента Украины
Петра Порошенко принять такое решение сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый. Кроме того, по его словам, появится новый посол Украины
и во Франции. Им станет экс-посол в США
Олег Шамшур.
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прокомментировал свое высказывание в адрес Путина
«Планируется решение и назначен
ие послом Украины
в Польше Андрея Дещицы и послом Украины
во Франции - Олега Шамшура. Уже получены агрема..... Читать новость...
Министр энергетики Украины встретился с послом США...
Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий встретился на днях с послом
Соединенных Штатов в Украине Джоном Теффтом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время встречи с американским дипломатом Ставицкий обсудил вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики, а также реализацию в Украине проектов по добыче нетрадиционных источников углеродов, в которых участвуют американские компании.
Министр поведал послу о ситуации в отрасли и заверил, что договора о распределении углеродов, добываемых в пределах Олесского и Юзовского участков, будут подписаны уже в следующем месяце. В свою очередь, Теффт подтвердил готовность Соединенных Штатов и ..... Читать новость...