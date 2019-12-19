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Ельченко назначен послом Украины в США

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Добавлено:2019-12-19 11:23:08
Корреспондент:Алексей Свидров

  Владимир Ельченко, как и предполагалось ранее, назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в указе Владимир Зеленского №911/2019.

 «Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США», - сказано в нем.

 Также предыдущим указом Зеленский освободил Ельченко от должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.

 Новым постоянным представителем Украины при ООН назначен Сергей Кислица.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран. Среди уволенных был и посол Украины в США Валерий Чалый, который занимал данную должность с 2015 года.

 
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