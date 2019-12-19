Новость Минфину Украины поручили не проводить ряд расходов до конца года Добавлено: 2019-12-19 12:01:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

«Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», - говорится в поручении правительства.

Такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита. Выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга этот «стоп» не коснется.

Это уже второй раз за последние полгода Минфин приостанавливает проведение определенной части расходов.

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

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