Новость «ПриватБанк» подал новый иск против Коломойского Добавлено: 2019-12-19 12:30:38 Корреспондент: Алексей Свидров

«ПриватБанк» обратился в Окружной суд Тель-Авива в Израиле с иском против бывших владельцев банка и других ответчиков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Также «ПриватБанк» увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.

Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долл США (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

Ранее сообщалось, что если Апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации «ПриватБанка», Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

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«ПриватБанк» подал иск против Коломойского и Боголюбова...

«ПриватБанк» инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Обращаясь с настоящим иском в американский суд, "ПриватБанк" требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями..... «ПриватБанк» инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки)своих бывших собственников – Игоряи Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.«Обращаясь с настоящимом в американский суд, "ПриватБанк" требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различныхоправных действий, совершенныхнего его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями..... Читать новость...

Черновецкий подал новый иск против Виталия Кличко...



Мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд очередной иск против Виталия Кличко. Через Печерский суд мэр требует опровергнуть информацию, обнародованную Кличко во время интервью одному еженедельному изданию о том, якобы, будучи мэром Киева, он украл из местного бюджета 70 млрд гривен.

В интервью Виталий Кличко говорит о том, что данную информацию он получил от главы КМДВ Александра Попова, который рассказал Кличко об убытках города.

Конечно, сами политики по судам не ходят и вместо них в суде выступают их адвокаты. В марте месяце Кличко уже проиграл один суд Черновецкому. Тогда Виталий пытался добиться признания неправомерным постоянное отсутствие Черновецкого..... Мэр Киева Леонид Черновецкийв суд очереднойВиталия Кличко. Через Печерский суд мэр требует опровергнуть информацию, обнародованную Кличко во время интервью одному еженедельному изданию о том, якобы, будучи мэром Киева, он украл из местного бюджета 70 млрд гривен.В интервью Виталий Кличко говорит о том, что данную информацию он получил от главы КМДВ Александра Попова, который рассказал Кличко об убытках города.Конечно, сами политики по судам не ходят и вместо них в суде выступают их адвокаты. В марте месяце Кличко уже проиграл один суд Черновецкому. Тогда Виталий пытался добиться признания неправомерным постоянное отсутствие Черновецкого..... Читать новость...

«ПриватБанк» подал апелляционную жалобу на решение Окружного...

«ПриватБанк» подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «ПриватБанк» с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Также 24 мая 2019 года банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные судебные решения не вступили в законну..... «ПриватБанк»апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 поу Игоряоб отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ «ПриватБанк» с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба банка.«Также 24 мая 2019 года банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 поу бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.», - говорится в сообщении.Отмечается, что указанные судебные решения не вступили в законну..... Читать новость...

«ПриватБанк» выиграл суд против бывших владельцев...

Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска «ПриватБанка» касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

«В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу "ПриватБанка" по всем вопросам, полностью отменив решение,..... Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотренияа «ПриватБанка» касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц,его бывших владельцев - господина Игоряи господина Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает пресс-служба банка.Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.«В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу "ПриватБанка" по всем вопросам, полностью отменив решение,..... Читать новость...

«Приватбанк» инициировал арбитражное разбирательство против ...

«Приватбанк» сегодня, 8 июля, инициировал арбитражное разбирательство против России. Как сообщает пресс-секретарь финансового учреждения Олег Серга, украинский банк хочет вернуть утраченные в оккупированном Крыму инвестиции.

По его словам, арбитражный суд уже сформирован и будет осуществлять разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли («ЮНСИТРАЛ»).

Таким образом, стороны, в том числе и Российская Федерация, согласились принять участие в данном разбирательстве. Местом его проведения выбрана Гаага (Нидерланды). Что касается возможной суммы иска и размера потерь украинского банка в Крыму, то это Олег Серга оста..... «Приватбанк» сегодня, 8 июля, инициировал арбитражное разбирательствоРоссии. Как сообщает пресс-секретарь финансового учреждения Олег Серга, украинский банк хочет вернуть утраченные в оккупированном Крыму инвестиции.По его словам, арбитражный суд уже сформирован и будет осуществлять разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли («ЮНСИТРАЛ»).Таким образом, стороны, в том числе и Российская Федерация, согласились принять участие в данном разбирательстве. Местом его проведения выбрана Гаага (Нидерланды). Что касается возможной суммыа и размера потерь украинского банка в Крыму, то это Олег Серга оста..... Читать новость...

Против компании Коломойского открыто уголовное дело, - Ярема...



Органы Генеральной прокуратуры возбудили уголовное производство в отношении должностных лиц «Укртранснефти». Как сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, уголовное производство было возбуждено по фактам нарушений закона при процессе выкачивания технической нефти из системы трубопроводов «Укртранснефти». Слова Яремы приводит «Украинская правда».

«Уголовное производство было открыто по факту злоупотребления властью должностными лицами «Укртранснефти», - прокомментировал ситуацию Виталий Ярема. По словам генерального прокурора, речь идет о «несоблюдении тендерных процедур».

Кроме этого Виталий Ярема уточнил, что пр..... Органы Генеральной прокуратуры возбудили уголовное производство в отношении должностных лиц «Укртранснефти». Как сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, уголовное производство было возбуждено по фактам нарушений закона при процессе выкачивания технической нефти из системы трубопроводов «Укртранснефти». Слова Яремы приводит «Украинская правда».«Уголовное производство было открыто по факту злоупотребления властью должностными лицами «Укртранснефти», - прокомментировал ситуацию Виталий Ярема. По словам генерального прокурора, речь идет о «несоблюдении тендерных процедур».Кроме этого Виталий Ярема уточнил, что пр..... Читать новость...

Марк Фейгин связывает арест Савченко с делом против Коломойс...

Украинского делегата в ПАСЕ, народного депутата, летчицу Надежду Савченко российские спецслужбы похитили для открытия дела против украинского олигарха Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова. Об этом заявил адвокат летчицы Марк Фейгин, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Для чего она нужна? Возможно, что это было какое-то ошибочное решение, потому что нужна она была для картинки большого украинского дела - для дела Коломойского-Авакова, собственно, по которому проходит Савченко. Это огромное дело, по которому заочно проходят десятки обвиняемых. Там есть и Коломойский, и Аваков, и Гелетей, и командиры батальонов "Донбасс", "Азов" и другие. Н..... Украинского делегата в ПАСЕ, народного депутата, летчицу Надежду Савченко российские спецслужбы похитили для открытия делаукраинского олигарха Игоряи главы МВД Арсена Авакова. Об этом заявил адвокат летчицы Марк Фейгин, передает УНН со ссылкой на Голос Америки."Для чего она нужна? Возможно, что это было какое-то ошибочное решение, потому что нужна она была для картинки большого украинского дела - для дела-Авакова, собственно, по которому проходит Савченко. Это огромное дело, по которому заочно проходят десятки обвиняемых. Там есть и Коломойский, и Аваков, и Гелетей, и командиры батальонов "Донбасс", "Азов" и другие. Н..... Читать новость...

ЕС подал иск против Польши...

Европейский союз направил в Европейский суд иск против Польши. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения стала принятая Варшавой реформа судебной системы.

«Европейская комиссия считает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку нарушает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей», – говорится в сообщении.

Ранее Европейская сеть советов по вопросам судебной власти (ENCJ) приняла решение исключить из своего состава Национальный судебный совет Польши (KRS).

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Напомним. Варшава приняла за..... Европейский союз направил в Европейский судПольши. Об этом сообщает Reuters.Причиной такого решения стала принятая Варшавой реформа судебной системы.«Европейская комиссия считает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку нарушает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей», – говорится в сообщении.Ранее Европейская сеть советов по вопросам судебной власти (ENCJ) приняла решениелючить из своего состава Национальный судебный совет Польши (KRS).ЧИТАЙТЕ: Европейская сеть советов по вопросам судебной властилючила из состава ПольшуНапомним. Варшава приняла за..... Читать новость...