Новость Помпео посетит Украину в январе, - СМИ Добавлено: 2019-12-19 13:00:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить с официальным визитом Украину 3-4 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«По словам украинских чиновников, визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встреча активно поддерживает Белый дом», - говорится в сообщении.

Данную информацию также подтверждает издание Politico.

«Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона. Чиновник администрации Трампа подтвердил, что поездка Помпео в Украину станет первым для него на посту главы дипломатии США», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор покинет занимаемую должность в 2020 году.

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Помпео и Меркель на следующей неделе обсудят Украину...

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель встречу 7 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Стороны обсудят ряд вопросов, среди которых будет и Украина.

«7 мая госсекретарь Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы», - говорится в сообщении.

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Помпео будет полностью поддерживать Украину, – Моцик...

Майк Помпео будет полностью поддерживать Украину в войне с российским агрессором, когда будет утвержден в должности госсекретаря США. Об этом заявил бывший посол Украины в США, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я думаю, смена государственных секретарей в США - отставка Тиллерсона и предстоящее назначение Помпео на должность госсекретаря - не повлияют каким-то образом на отношение США к Украине. Политика США в отношении Киева хорошо сформирована, консолидирована и она системная», - сказал Моцик.

По словам дипломата,..... Майкбудет полностью поддерживатьв войне с российским агрессором, когда будет утвержден в должности госсекретаря США. Об этом заявил бывший посол Украины в США, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик в комментарии корреспонденту УНИАН.«Я думаю, смена государственных секретарей в США - отставка Тиллерсона и предстоящее назначениена должность госсекретаря - не повлияют каким-то образом на отношение США к Украине. Политика США в отношении Киева хорошо сформирована, консолидирована и она системная», - сказал Моцик.По словам дипломата,..... Читать новость...

Импорт газа в Украину в январе-августе снизился на 30,5%...

Украина в январе-августе 2013 года снизила объемы импорта природного газа на 30,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 9,10 млрд долларов США до 6,33 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В общем, за 8 месяцев 2013 года в Украину было импортировано минеральных продуктов на общую сумму 12,882 млрд долл., что на 30,2% или на 5567 млн ​​долл. меньше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, что по итогам 2012 года объем импорта газа в Украину в денежном выражении составил 14,025 млрд долларов США, что на 20,9 млн долл. или на 0,1% меньше чем в 2011 году.

Фактичес..... Украина в-августе 2013 года снизила объемы импорта природного газа на 30,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 9,10 млрд долларов США до 6,33 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.В общем, за 8 месяцев 2013 года вбыло импортировано минеральных продуктов на общую сумму 12,882 млрд долл., что на 30,2% или на 5567 млн ​​долл. меньше аналогичного показателя прошлого года.Напомним, что по итогам 2012 года объем импорта газа вв денежном выражении составил 14,025 млрд долларов США, что на 20,9 млн долл. или на 0,1% меньше чем в 2011 году.Фактичес..... Читать новость...

Украину посетит миссия МВФ...



С 29 августа по 9 сентября нашу страну посетит миссия «Международного валютного фонда». Ее целью является продолжение дискуссии относительно второго пересмотра программы сотрудничества stand by. Такое сообщение было в заявлении Макса Альера, который является постоянным представителем «Международного валютного фонда» в нашей стране.

В заявлении говорится, что 29 августа в Украину прибудет миссия «Международного валютного фонда», главой которой будет господин Танос Арванитис. Цель миссии продолжение дискуссий о втором пересмотре программы в рамках договора stand by. Миссия пробудет до 9 сентября.

Администрация президента Украины р..... С 29 августа по 9 сентября нашу странумиссия «Международного валютного фонда». Ее целью является продолжение дискуссии относительно второго пересмотра программы сотрудничества stand by. Такое сообщение было в заявлении Макса Альера, который является постоянным представителем «Международного валютного фонда» в нашей стране.В заявлении говорится, что 29 августа вприбудет миссия «Международного валютного фонда», главой которой будет господин Танос Арванитис. Цель миссии продолжение дискуссий о втором пересмотре программы в рамках договора stand by. Миссия пробудет до 9 сентября.Администрация президента Украины р..... Читать новость...

Маас посетит Украину...

Сегодня, 31 мая 2018 года, в Украину прибудет министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины Павла Климкина и Германии Хайко Мааса, главной темой которых станут вопросы усиления взаимодействия с целью политического урегулирования военного конфликта на Донбассе, двустороннее сотрудничество», – говорится в сообщении.

В Украине он пробудет два дня.

Также Климкин и Маас намерены посетить Донецкую область.

ЧИТАЙТЕ: Хайко Маас намерен посетить Донбасс..... Сегодня, 31 мая 2018 года, вприбудет министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины Павла Климкина и Германии Хайко Мааса, главной темой которых станут вопросы усиления взаимодействия с целью политического урегулирования военного конфликта на Донбассе, двустороннее сотрудничество», – говорится в сообщении.В Украине он пробудет два дня.Также Климкин и Маас намереныь Донецкую область.ЧИТАЙТЕ: Хайко Маас намерень Донбасс..... Читать новость...

Король Норвегии посетит Украину...



На брифинге в Осло председатель правительства Украины Николай Азаров сообщил о том, что король Норвегии Харальд V принял приглашение Виктора Януковича посетить Украину. Таким образом, норвежский король посетит с государственным визитом Украину с целью развития украино-норвежских отношений.

«Президент Украины поручил мне пригласить в Украину с государственным визитом короля Норвегии. Я выполнил поручение и передал приглашение, на что король Норвегии ответил одобрительно. Он принял приглашение и теперь может посетить нас в любое удобное для него время», - сообщил Николай Азаров.

Впрочем, когда именно Харальд V наведается в Украину, пока что неизвестно.

..... На брифинге в Осло председатель правительства Украины Николай Азаров сообщил о том, что король Норвегии Харальд V принял приглашение Виктора Януковича. Таким образом, норвежский корольс государственным визитомс целью развития украино-норвежских отношений.«Президент Украины поручил мне пригласить вс государственным визитом короля Норвегии. Я выполнил поручение и передал приглашение, на что король Норвегии ответил одобрительно. Он принял приглашение и теперь можеть нас в любое удобное для него время», - сообщил Николай Азаров.Впрочем, когда именно Харальд V наведается в, пока что неизвестно...... Читать новость...

Украину посетит президент Бразилии...



Пресс-служба украинского президента сообщила о том, что Виктор Янукович ждет в гости президента Бразилии Дилму Русеф.

«Президент Янукович рассчитывает, что в рамках предстоящего визита госпожи Русеф в Украину, им удастся обсудить ряд важных вопросов, в частности активизацию двустороннего взаимодействия двух государств», - говорится в сообщении пресс-службы, которая ссылается на телефонный разговор двух президентов.

Во время телефонной беседы, Янукович и Русеф также обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере. При этом сообщается, что особое внимание было уделено реализации украинско-бразильского проекта «Циклон-4 – Алкантара». С..... Пресс-служба украинского президента сообщила о том, что Виктор Янукович ждет в гости президента Бразилии Дилму Русеф.«Президент Янукович рассчитывает, что в рамках предстоящего визита госпожи Русеф в, им удастся обсудить ряд важных вопросов, в частности активизацию двустороннего взаимодействия двух государств», - говорится в сообщении пресс-службы, которая ссылается на телефонный разговор двух президентов.Во время телефонной беседы, Янукович и Русеф также обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере. При этом сообщается, что особое внимание было уделено реализации украинско-бразильского проекта «Циклон-4 – Алкантара». С..... Читать новость...

Украину посетит миссия ПАСЕ...



Мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую на данный момент входит лишь одна докладчица Майлис Репс (Эстония), на следующей неделе посетит Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Стоит отметить, что визит Майлис Репс в Украине продлится с 24 по 28 ноября 2014 года. Целью данного визита является сбор информации для доклада ПАСЕ о выполнении Украиной взятых на себя обязательств и «обсуждение путей для выхода из кризиса». Помимо столицы Украины, докладчик ПАСЕ планирует посетить Одессу (27 ноября). Стало известно, что в данный момент одним из приоритетов Совета Европы является контроль за расследованием трагедии, произошедшей в Одессе 2..... Мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую на данный момент входит лишь одна докладчица Майлис Репс (Эстония), на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.Стоит отметить, что визит Майлис Репс в Украине продлится с 24 по 28 ноября 2014 года. Целью данного визита является сбор информации для доклада ПАСЕ о выполнении Украиной взятых на себя обязательств и «обсуждение путей для выхода из кризиса». Помимо столицы Украины, докладчик ПАСЕ планируеть Одессу (27 ноября). Стало известно, что в данный момент одним из приоритетов Совета Европы является контроль за расследованием трагедии, произошедшей в Одессе 2..... Читать новость...