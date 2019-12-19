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Помпео посетит Украину в январе, - СМИ
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|Добавлено:
|2019-12-19 13:00:58
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить с официальным визитом Украину 3-4 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«По словам украинских чиновников, визит Помпео в Киев запланирован с 3 по 4 января. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встреча активно поддерживает Белый дом», - говорится в сообщении.
Данную информацию также подтверждает издание Politico.
«Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтона. Чиновник администрации Трампа подтвердил, что поездка Помпео в Украину станет первым для него на посту главы дипломатии США», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор покинет занимаемую должность в 2020 году.
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео
проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель встречу 7 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Стороны обсудят ряд вопросов, среди которых будет и Украина.
«7 мая госсекретарь Помпео
прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы», - говорится в сообщении.
Уже на следующий день, 8 мая, у Помпео
назначена встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй...... Читать новость...
Помпео будет полностью поддерживать Украину, – Моцик...
Майк Помпео
будет полностью поддерживать Украину
в войне с российским агрессором, когда будет утвержден в должности госсекретаря США. Об этом заявил бывший посол Украины в США, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик в комментарии корреспонденту УНИАН.
«Я думаю, смена государственных секретарей в США - отставка Тиллерсона и предстоящее назначение Помпео
на должность госсекретаря - не повлияют каким-то образом на отношение США к Украине. Политика США в отношении Киева хорошо сформирована, консолидирована и она системная», - сказал Моцик.
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Импорт газа в Украину в январе-августе снизился на 30,5%...
Украина в январе
-августе 2013 года снизила объемы импорта природного газа на 30,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 9,10 млрд долларов США до 6,33 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В общем, за 8 месяцев 2013 года в Украину
было импортировано минеральных продуктов на общую сумму 12,882 млрд долл., что на 30,2% или на 5567 млн долл. меньше аналогичного показателя прошлого года.
Напомним, что по итогам 2012 года объем импорта газа в Украину
в денежном выражении составил 14,025 млрд долларов США, что на 20,9 млн долл. или на 0,1% меньше чем в 2011 году.
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Украину посетит миссия МВФ...
С 29 августа по 9 сентября нашу страну посетит
миссия «Международного валютного фонда». Ее целью является продолжение дискуссии относительно второго пересмотра программы сотрудничества stand by. Такое сообщение было в заявлении Макса Альера, который является постоянным представителем «Международного валютного фонда» в нашей стране.
В заявлении говорится, что 29 августа в Украину
прибудет миссия «Международного валютного фонда», главой которой будет господин Танос Арванитис. Цель миссии продолжение дискуссий о втором пересмотре программы в рамках договора stand by. Миссия пробудет до 9 сентября.
Администрация президента Украины р..... Читать новость...
Маас посетит Украину...
Сегодня, 31 мая 2018 года, в Украину
прибудет министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины Павла Климкина и Германии Хайко Мааса, главной темой которых станут вопросы усиления взаимодействия с целью политического урегулирования военного конфликта на Донбассе, двустороннее сотрудничество», – говорится в сообщении.
В Украине он пробудет два дня.
Также Климкин и Маас намерены посетит
ь Донецкую область.
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Король Норвегии посетит Украину...
На брифинге в Осло председатель правительства Украины Николай Азаров сообщил о том, что король Норвегии Харальд V принял приглашение Виктора Януковича посетит
ь Украину
. Таким образом, норвежский король посетит
с государственным визитом Украину
с целью развития украино-норвежских отношений.
«Президент Украины поручил мне пригласить в Украину
с государственным визитом короля Норвегии. Я выполнил поручение и передал приглашение, на что король Норвегии ответил одобрительно. Он принял приглашение и теперь может посетит
ь нас в любое удобное для него время», - сообщил Николай Азаров.
Впрочем, когда именно Харальд V наведается в Украину
, пока что неизвестно.
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Украину посетит президент Бразилии...
Пресс-служба украинского президента сообщила о том, что Виктор Янукович ждет в гости президента Бразилии Дилму Русеф.
«Президент Янукович рассчитывает, что в рамках предстоящего визита госпожи Русеф в Украину
, им удастся обсудить ряд важных вопросов, в частности активизацию двустороннего взаимодействия двух государств», - говорится в сообщении пресс-службы, которая ссылается на телефонный разговор двух президентов.
Во время телефонной беседы, Янукович и Русеф также обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере. При этом сообщается, что особое внимание было уделено реализации украинско-бразильского проекта «Циклон-4 – Алкантара». С..... Читать новость...
Украину посетит миссия ПАСЕ...
Мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую на данный момент входит лишь одна докладчица Майлис Репс (Эстония), на следующей неделе посетит Украину
. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Стоит отметить, что визит Майлис Репс в Украине продлится с 24 по 28 ноября 2014 года. Целью данного визита является сбор информации для доклада ПАСЕ о выполнении Украиной взятых на себя обязательств и «обсуждение путей для выхода из кризиса». Помимо столицы Украины, докладчик ПАСЕ планирует посетит
ь Одессу (27 ноября). Стало известно, что в данный момент одним из приоритетов Совета Европы является контроль за расследованием трагедии, произошедшей в Одессе 2..... Читать новость...
12-14 сентября Украину посетит Эрдоган...
Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину
с официальным визитом 12-14 сентября.
Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины со ссылкой на главу администрации президента Сергея Левочкина, визит состоится в контексте предыдущих договоренностей на высшем уровне.
По его словам, визит призван обеспечить дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества Украины и Турции в торгово-экономической, энергетической, транспортной, оборонно-промышленной, аэрокосмической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
С.Левочкин подчеркнул, что экономическое сближение с Турцией позволит усилить позиции обеих стран в регионе, в п..... Читать новость...