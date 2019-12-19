Новость Путин хочет сохранить транзит газа через Украину Добавлено: 2019-12-19 14:01:02 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сохранить транзит российского газа через территорию Украины, найдя приемлемое для всех сторон решение.

«Будем искать приемлемого для всех решения. В том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых структурных объектов таких как Северные и Турецкий потоки. Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках заключения контракта», - отметил он.

Путин подчеркнул, что данный маршрут является удобным.

«Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим (продолжить транзит), это удобный маршрут», - добавил российский президент.

Ранее Путин уже заявлял, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа через территорию Украины.

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Напомним, 19 декабря 2019 года пройдет новый раунд трехсторонних газовых переговоров Европейский союз-Украина-Российская Федерация.

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Так, Москва рассматривает годовой контракт. Именно столько времени понадобится для того, чтобы завершить строительство обходных маршрутов.

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"Мы говорили об этой теме (строительство "Северного потока-2" - ред.) и мы, конечно, приняли во внимание мнение президента Украины по этому вопросу, и мы обсудили и с президентом России ситуацию по "Северному потоку-2". Конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через Украину остается важным", - подчеркнула она.

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Так, за первые 12 дней июля украинский транзит вырос в среднем до 118,4 млн куб. м в сутки по сравнению с 98,7 млн куб. м в среднем за вторую половину июня. С начала месяца объемы транзита устойчиво растут: 1 июля – 100,2 млн куб. м, 6 июля – 121,1 млн куб. м, 11 июля – 127,4 млн куб. м, а на вторую декаду месяца они ожидаются на среднем уровне 130 млн куб. м.

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«Мы заплатили «Нафтогазу» все, что мы должны были заплатить», - заявил представитель «Газпрома», добавив при этом, сумма платежа была определена исходя из цены на газ в соответствии с формулой контракта.

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«Мы провели оплату по нашим расчетам», - пояснил Куприянов, слова которого приводит «Интерфакс».

В свою очере..... Российская компания «Газпром» рассчиталась с украинским «Нафтогазом» за услуги по. Как сообщает официальный представитель концерна Сергей Куприянов, оплата была проведена еще в прошлую пятницу.«Мы заплатили «Нафтогазу» все, что мы должны были заплатить», - заявил представитель «Газпрома», добавив при этом, сумма платежа была определена исходя из цены на газ в соответствии с формулой контракта.Читайте: Украина внесет предоплату за российский газ в ближайшие дни, – Минэнерго РФ«Мы провели оплату по нашим расчетам», - пояснил Куприянов, слова которого приводит «Интерфакс».В свою очере..... Читать новость...

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"На сегодняшний день для потребителей Европы ежесуточно транспортируется 229 млн кубических метров голубого топлива. Если сравнивать, то это на 19% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Примерно 185 миллионов кубических метров транспортировалось из Европы год назад", - сообщил М. Белявский.

Напомним, на 1 июля заявка "Газпрома" на транспортировку газа в ЕС составила 225 млн куб. м.

Отметим, Украина в январе-мае 2015 года уменьшила объемы транзита природного г..... Объемв Европу увеличился на 19%. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела связей с общественностью и прессой ОАО "Укртрансгаз" Максим Белявский."На сегодняшний день для потребителей Европы ежесуточно транспортируется 229 млн кубических метров голубого топлива. Если сравнивать, то это на 19% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Примерно 185 миллионов кубических метров транспортировалось из Европы год назад", - сообщил М. Белявский.Напомним, на 1 июля заявка "Газпрома" на транспортировкув ЕС составила 225 млн куб. м.Отметим, Украина в январе-мае 2015 года уменьшила объемыа природного г..... Читать новость...