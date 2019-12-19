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Маркарова прокомментировала поручение не проводить ряд расходов до конца года

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Добавлено:2019-12-19 14:30:56
Корреспондент:Алексей Свидров

 Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала поручение премьер-министра Алексея Гончарука не проводить ряд расходов до конца года.

«Для всех экспертов и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли, что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, что все расходы соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ. До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодняшний день большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделали. Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря - это время попыток множества "переключателей скоростей" с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных "осваиваемых" денежных средств и проведение кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», - написала она в Facebook.

По её словам, за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов по объективным причинам: неуплаты государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов, принятия предыдущей ВР после бюджета льготы на оборудование для альтернативной энергетики, которое стоило бюджету 9,6 млрд грн, изменения макропоказателей в результате падения цены на газ и усиление курса.

«Поэтому еще раз: все защищенные расходы финансируются в обычном режиме, все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров. Все важные переброски - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы», - добавила министр.

Маркарова подчеркнула, что министерство пересматривает с распорядителями исключительно «экзотические запросы».

 
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