Новость ВР отложила штрафы для «евроблях» Добавлено: 2019-12-19 15:03:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2288, который откладывает введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

«За» проголосовали 285 народных депутатов.

Проектом закона предлагается дополнить раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины новым пунктом 95 о фактическом приостановлении действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 и четвертой - шестой статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно , максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций согласно Закону № 2612-VIII (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно), с возможностью ретроспективного применения этой нормы к правонарушениям, совершенным с даты вступления в силу Закона № 2612-VIII (22 августа 2019) до 31 декабря 2019 включительно.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины решил отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Верховная Рада отложила штрафы для «евроблях»...

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №1030, который откладывает штрафы для владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов, а во втором – 284 парламентария.

Таким образом, штрафы для «евроблях» вступят в силу с ноября 2019 года.

«Вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения, экспертной среды и т.д., о чем в частности свидетельствует и общественная обеспокоенность соответствующим вопросом», - отмечается в пояснительной записке.

Напомн..... Верховная Рада Украины поддержала законопроект №1030, который откладываетвладельцев автомобилей на иностранной регистрации.За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов, а во втором – 284 парламентария.Таким образом,«евроблях» вступят в силу с ноября 2019 года.«Вопросы, связанные с растаможкой автомобилей с иностранной регистрацией, требуют дополнительного комплексного решения с учетом позиций всех слоев населения, экспертной среды и т.д., о чем в частности свидетельствует и общественная обеспокоенность соответствующим вопросом», - отмечается в пояснительной записке.Напомн..... Читать новость...

Зеленский отсрочил штрафы для «евроблях»...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который откладывает штрафы для владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1030 на сайте парламента.

Он вступит в силу на следующий день после опубликования в газете Голос Украины.

12 сентября 2019 года Верховная Рада Украины отложила штрафы для «евроблях». За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов, а во втором – 284 парламентария.

Таким образом, штрафы для «евроблях» вступят в силу с ноября 2019 года.

Напомним, с 22 августа 2019 года в Украине начали действ..... Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который откладываетвладельцев автомобилей на иностранной регистрации. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1030 на сайте парламента.Он вступит в силу на следующий день после опубликования в газете Голос Украины.12 сентября 2019 года Верховная Рада Украины«евроблях». За соответствующее решение в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов, а во втором – 284 парламентария.Таким образом,«евроблях» вступят в силу с ноября 2019 года.Напомним, с 22 августа 2019 года в Украине начали действ..... Читать новость...

Штрафы для «евроблях» отсрочат, - Рябошапка...

Штрафы для владельцев автомобилей на европейских номерах отсрочат еще на три месяца. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает LB.ua.

Он напомнил, что о президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду восьмого созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. По его словам, его примет новый парламент.

«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодатель..... Штрафывладельцев автомобилей на европейских номерах отсрочат еще на три месяца. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает LB.ua.Он напомнил, что о президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду восьмого созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. По его словам, его примет новый парламент.«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодатель..... Читать новость...

В Украине вступили в силу штрафы для «евроблях»...

С сегодняшнего дня, 22 августа 2019 года, в Украине вступают штрафы за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

При превышении срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. гривен, при превышении более чем на 30 суток – 170 тыс. гривен.

Аналогичные штрафы будут действовать и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Также предусмотрен штраф в 34 тыс. гривен за передачу транспортного средства личного пользования,..... С сегодняшнего дня, 22 августа 2019 года, в Украине вступаютза нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.При превышении срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. гривен, при превышении более чем на 30 суток – 170 тыс. гривен.Аналогичныебудут действовать и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.Также предусмотрен штраф в 34 тыс. гривен за передачу транспортного средства личного пользования,..... Читать новость...

Зеленский предлагает отсрочить штрафы для «евроблях»...

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ещё раз отсрочить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов зарегистрирован в парламенте под номером 10462.

При этом пока что отсутствует его текст.

По имеющейся информации, Зеленский предлагает отсрочить применение штрафов на 90 дней.

Для принятия данного законопроекта, а также некоторых других Зеленский обратился к спикеру ВР Андрею ..... Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ещё раз отсрочить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации.Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов зарегистрирован в парламенте под номером 10462.При этом пока что отсутствует его текст.По имеющейся информации, Зеленский предлагает отсрочить применение штрафов на 90 дней.Для принятия данного законопроекта, а также некоторых других Зеленский обратился к спикеру ВР Андрею ..... Читать новость...

В ГФС рассказали, когда начнут действовать новые штрафы для ...

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в страну начнут действовать с 22 августа 2019 года.

В пресс-службе ведомства напомнили, что Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс и отложила усиление административной ответственности на 90 суток.

«Таким образом владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций», - говорится в сообщении.

Напомним, что при превышении срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен ..... Государственная фискальная служба Украины сообщает, что новыеза нарушения при ввозе транспортных средств в страну начнут действовать с 22 августа 2019 года.В пресс-службе ведомства напомнили, что Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс иусиление административной ответственности на 90 суток.«Таким образом владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное времятаможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций», - говорится в сообщении.Напомним, что при превышении срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен ..... Читать новость...

В Украине растаможили 11 тыс. «евроблях» за месяц...

Государственная фискальная служба сообщает, что с 25 ноября по 26 декабря украинцы растаможили 11 тысяч автомобилей.

«Из общего количества растаможенных авто почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Владельцы добровольно оплатили 81,5 млн гривен (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение 26 декабря было растаможено почти 1,4..... Государственная фискальная служба сообщает, что с 25 ноября по 26 декабря украинцы растаможили 11 тысяч автомобилей.«Из общего количества растаможенных авто почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Владельцы добровольно оплатили 81,5 млн гривен (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены», – говорится в сообщении.Также отмечается, что в течение 26 декабря было растаможено почти 1,4..... Читать новость...

В Минфине рассказали о предложении по растаможке «евроблях»...

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика"», - отметил он.

По его словам, простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от услуг разных оценщиков, ведь там, где начинается «тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция».

В то же время Криклий подчеркнул, что реализовать такой план очень сложно с точ..... Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине планируют упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает «Экономическая правда».«Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика"», - отметил он.По его словам, простые и примитивные алгоритмы значительно упростят жизнь автомобилистов и позволят отказаться от услуг разных оценщиков, ведь там, где начинается «тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция».В то же время Криклий подчеркнул, что реализовать такой план очень сложно с точ..... Читать новость...

Кабмин отложил отсрочку штрафов для «евроблях» до 2020 года...

Кабинет министров Украины решил отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передают «Украинские новости».

«Речь идет об отсрочке штрафов до 1 января. Мы фактически переносим дату. Соответствующий законопроект также готовится, в котором мы ищем модель, которую мы наработаем с владельцами нерастаможенных автомобилей. Но это наше внутреннее правительственное решение о том, каким образом мы организовываем работу органов полиции в данном случае и каким образом организовываем работу системы фиксации правонарушений, если такие существуют&raqu..... Кабинет министров Украины решил отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передают «Украинские новости».«Речь идет об отсрочке штрафов до 1 января. Мы фактически переносим дату. Соответствующий законопроект также готовится, в котором мы ищем модель, которую мы наработаем с владельцами нерастаможенных автомобилей. Но это наше внутреннее правительственное решение о том, каким образом мы организовываем работу органов полиции в данном случае и каким образом организовываем работу системы фиксации правонарушений, если такие существуют&raqu..... Читать новость...