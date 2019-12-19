Новость Совет ЕС поддержал продление санкций против РФ Добавлено: 2019-12-19 16:00:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет Европейского союза утвердил продление экономических санкций против Российской Федерации до 31 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте органа.

Такое решение единогласно принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. Принятые меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики России, а также на товары двойного назначения.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран Европейского союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации еще на полгода.

Напомним, советник президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что Европейский союз будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей.

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ЕС поддержал продление санкций против России...

Послы стран Евросоюза одобрили продление действия санкций против Российской Федерации, которая обвиняется в военной агрессии на востоке Украины.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал он в Twitter.

В прежний санкционный список входили 153 гражданина Российской Федерации и самопровозглашенных республик на востоке Украины ("ДНР", "ЛНР"), а также 40 организаций.

ЧИТАЙТЕ: В Германии рассказали, когда с России снимут санкции..... Послы стран Евросоюза одобрилидействияРоссийской Федерации, которая обвиняется в военной агрессии на востоке Украины.Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк."Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал он в Twitter.В прежний санкционный список входили 153 гражданина Российской Федерации и самопровозглашенных республик на востоке Украины ("ДНР", "ЛНР"), а также 40 организаций.ЧИТАЙТЕ: В Германии рассказали, когда с России снимут санкции..... Читать новость...

Итальянский парламент поддержал продление санкций против РФ...

Нижняя палата парламента Италии приняла постановление, касающееся отношений с Россией. Как сообщают европейские издания, в принятом постановлении говорится о поддержке санкций против РФ.

Документ гласит, что «Италия будет действовать в соответствии с решениями международного сообщества в вопросе санкций против России, пока не будет позитивных сигналов для их снятия и возвращения уважения к международному праву». Таким образом, предложение лояльных к России Forza Italia и «Лиги» было отвергнуто.

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Кроме этого, депутаты нижней палаты обязали итальянское правительство «активи..... Нижняя палата парламента Италии приняла постановление, касающееся отношений с Россией. Как сообщают европейские издания, в принятом постановлении говорится о поддержкеРФ.Документ гласит, что «Италия будет действовать в соответствии с решениями международного сообщества в вопросеРоссии, пока не будет позитивных сигналов для их снятия и возвращения уважения к международному праву». Таким образом, предложение лояльных к России Forza Italia и «Лиги» было отвергнуто.Читайте: Экономические санкцииРФ продлены до 31 января 2016 года, – ЕСКроме этого, депутаты нижней палаты обязали итальянское правительство «активи..... Читать новость...

Президент Польши Дуда поддержал продление санкций против Рос...

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна поддерживает санкционное давление Евросоюза на Россию.

Он подчеркнул, что санкции должны действовать до восстановления целостности Украины.

Об этом по итогам переговоров в Харькове заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я получил четкое заверение в неизменной поддержке Польшей нашего государства в отпоре российской агрессии, проведении реформ, в продолжении санкционного давления Евросоюза на РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины. Рад, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Польши в стратегических вопросах, которые касаются безопасности наших государств и всей Европы", - заявил Порошенко..... Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна поддерживает санкционное давление Евросоюза на Россию.Он подчеркнул, что санкции должны действовать до восстановления целостности Украины.Об этом по итогам переговоров в Харькове заявил президент Украины Петр Порошенко."Я получил четкое заверение в неизменной поддержке Польшей нашего государства в отпоре российской агрессии, проведении реформ, в продолжении санкционного давления Евросоюза на РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины. Рад, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Польши в стратегических вопросах, которые касаются безопасности наших государств и всей Европы", - заявил Порошенко..... Читать новость...

Совет ЕС поддержал сохранение санкций в отношении России...

Совет Европейского Союза по иностранным делам вчера, 29 января, поддержал сохранение санкций в отношении Российской Федерации. С таким заявлением выступила представитель Европейского Союза Федерика Могерини, которая подвела итоги вчерашнего заседания. Стоит отметить, что данное заседание было «срочным», и на нем решали вопросы, связанные с обострением ситуации на востоке Украины.

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«Мы решили продлить ограничительные меры против лиц и учреждений, которые были введены в марте прошлого года. Мы решили продлить их до сентября. Кроме того, мы также решили подготовить на протяжении недел..... Европейского Союза по иностранным делам вчера, 29 января,сохранениев отношении Российской Федерации. С таким заявлением выступила представитель Европейского Союза Федерика Могерини, которая подвела итоги вчерашнего заседания. Стоит отметить, что данное заседание было «срочным», и на нем решали вопросы, связанные с обострением ситуации на востоке Украины.Читайте: Чалый: "Очень важно, что ЕС продлил санкции в отношении страны-агрессора"«Мы решили продлить ограничительные мерылиц и учреждений, которые были введены в марте прошлого года. Мы решили продлить их до сентября. Кроме того, мы также решили подготовить на протяжении недел..... Читать новость...

Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ...

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что послы Европейского союза поддержали продление экономических санкций против Российской Федерации ещё на полгода.

«Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России ещё на полгода», – говорится в сообщении в Twitter.

По его словам, официально об этом объявят позже на этой неделе.

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Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что уже в декабре Европейский союз одобрит продление санкций против Российской Федерации...... Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что послы Европейского союзаэкономическихРоссийской Федерации ещё на полгода.«Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономическихРоссии ещё на полгода», – говорится в сообщении в Twitter.По его словам, официально об этом объявят позже на этой неделе.ЧИТАЙТЕ: Меркель выступила заРФРанее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что уже в декабре Европейский союз одобритРоссийской Федерации...... Читать новость...

Меркель выступила за продление санкций против РФ...

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на следующем саммите Европейского союза Берлин будет выступать за продление санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы выступим за продление санкций», – отметила она во время выступления в Бундестаге.

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Также Меркель выразила обеспокоенность из-за действий России. Канцлер подчеркнула, что Германия не принимает фактических претензий России на Азовское море.

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Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что уже в ..... Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на следующем саммите Европейского союза Берлин будет выступать заРоссии. Об этом сообщает Reuters.«Мы будем называть вещи своими именами. Мы выступим за», – отметила она во время выступления в Бундестаге.ЧИТАЙТЕ: США в очередной раз призвали РФ освободить задержанных украинцевТакже Меркель выразила обеспокоенность из-за действий России. Канцлер подчеркнула, что Германия не принимает фактических претензий России на Азовское море.ЧИТАЙТЕ: Стало известно,кого ЕС ввел санкцииРанее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что уже в ..... Читать новость...

Послы ЕС поддержали продление санкций против РФ...

Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение продлить на шесть месяцев индивидуальные санкции против Российской Федерации. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

«На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС», - говорится в сообщении.

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Ранее глава Европейско..... Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение продлить на шесть месяцев индивидуальные санкцииРоссийской Федерации. Об этом написал в Twitter посол Украины в ЕС Николай Точицкий.«На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовалантироссийскихдо марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Против РФ могут ввести ограничения за невыполнение решения Трибунала, - И.ГеращенкоРанее глава Европейско..... Читать новость...

Великобритания выступает за продление санкций против РФ...



Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Ким Даррок во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Великобритания выступает за продление санкций против Российской Федерации.

«Мы настоятельно поддерживаем продолжение санкций в отношении России, пока российские военные не покинут территорию Украины, и это наша четкая позиция в рамках Европейского Союза», - сказал он.

Кроме того, Ким Даррок добавил, что Великобритания поддерживает мирный план Петра Порошенко.

Во время встречи стороны обсудили совместные украинско-британские шаги для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также состояние в..... ник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Ким Даррок во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Великобритания выступает заРоссийской Федерации.«Мы настоятельно поддерживаем продолжениев отношении России, пока российские военные не покинут территорию Украины, и это наша четкая позиция в рамках Европейского Союза», - сказал он.Кроме того, Ким Даррок добавил, что Великобритания поддерживает мирный план Петра Порошенко.Во время встречи стороны обсудили совместные украинско-британские шаги для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также состояние в..... Читать новость...