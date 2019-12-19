Новость Великобритания покинет ЕС 31 января 2020 года, - Королева Елизавета II Добавлено: 2019-12-19 16:32:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 21 января 2020 года.

«Члены палаты лордов и палаты общин! Приоритетом моего правительства является выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 января. Мои министры внесут законопроект, обеспечивающий выход Великобритании из страны в этот день», - сказала она в своей речи на церемонии открытия парламента страны.

Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом о выходе страны из блока.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. В апреле 2019 года Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку до конца октярбя.

В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.

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Королева Елизавета II не собирается отрекаться от престола...



Королева Великобритании Елизавета II в ближайшее время не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза вопреки информации в СМИ. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам источников издания, королева Елизавета II по-прежнему привержена исполнению своих обязанностей монарха перед страной и не намерена складывать полномочия в пользу принца Чарльза.

"Три высокопоставленных источника сообщили The Sunday Times, что ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус не имеют планов по поводу регентства", - сообщило издание.

Официальные лица в Букингемском дворце не прокомментировали ситуацию, а сослались на обещание коро..... ВеликобританииII в ближайшее время не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза вопреки информации в СМИ. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.По словам источников издания, королеваII по-прежнему привержена исполнению своих обязанностей монарха перед страной и не намерена складывать полномочия в пользу принца Чарльза."Три высокопоставленных источника сообщили The Sunday Times, что ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус не имеют планов по поводу регентства", - сообщило издание.Официальные лица в Букингемском дворце не прокомментировали ситуацию, а сослались на обещание коро..... Читать новость...

Королева Елизавета II может отречься от престола, - СМИ...

Королева Великобритании Елизавета II, которой уже 93 года, может отречься от престола в течение ближайших полутора лет в пользу своего старшего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха.

Отмечается, что она постепенно сокращает количество публичных мероприятий со своим участием, перелаживая таким образом королевские дела на своего преемника.

По словам собеседника газеты, открыто об отречении говорить запрещено, однако процесс передачи полномочий якобы уже начался.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.

Напомним, ранее уже ходили слухи, ч..... ВеликобританииII, которой уже 93, может отречься от престола в течение ближайших полутора лет в пользу своего старшего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха.Отмечается, что она постепенно сокращает количество публичных мероприятий со своим участием, перелаживая таким образом королевские дела на своего преемника.По словам собеседника газеты, открыто об отречении говорить запрещено, однако процесс передачи полномочий якобы уже начался.II взошла на престол 6 февраля 1952в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.Напомним, ранее уже ходили слухи, ч..... Читать новость...

Королева Елизавета II объявила Олимпиаду открытой...



Сегодня ночью королева Великобритании Елизавета II объявила открытыми ХХХ летние Олимпийские игры. Перед этим по стадиону прошли делегации 205 стран-участниц игр, а затем британский гребец и олимпийский чемпион Стивен Редгрэйв зажег огонь.

А перед этим зрителям показали торжественное шоу «Острова чудес» об истории Великобритании, стоимостью 42 млн долларов.

"Мы подготовили множество приятных сюрпризов, которые старались максимально сохранить в тайне. Это шоу, которое создано, прежде всего, для спортсменов. Ведь действительно здесь сейчас собрались лучшие спортсмены современности, для многих из них Игры в Лондоне станут ярчайшим и единственным подобного..... Сегодня ночью королева ВеликобританииII объявила открытыми ХХХ летние Олимпийские игры. Перед этим по стадиону прошли делегации 205 стран-участниц игр, а затем британский гребец и олимпийский чемпион Стивен Редгрэйв зажег огонь.А перед этим зрителям показали торжественное шоу «Острова чудес» об истории Великобритании, стоимостью 42 млн долларов."Мы подготовили множество приятных сюрпризов, которые старались максимально сохранить в тайне. Это шоу, которое создано, прежде всего, для спортсменов. Ведь действительно здесь сейчас собрались лучшие спортсмены современности, для многих из них Игры в Лондоне станут ярчайшим и единственным подобного..... Читать новость...

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от прест...

Британские СМИ сообщают, что Королева Великобритании Елизавета II готовится отречься от престола в пользу своего сына – принца Чарльза.

The Mirror отмечает, что это может произойти после ее 95-летия. Напомним, что сейчас Елизавете II 91 год.

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The Daily Mail также подтверждает эту информацию, и добавляет, что уже идет подготовка к передаче полномочий принцу Чарльзу.

Королева Елизавета II правит Великобританией с 1953 года.

ЧИТАЙТЕ: Императору Японии Акихито разрешили отречься от престола..... Британские СМИ сообщают, чтоВеликобританииII готовится отречься от престола в пользу своего сына – принца Чарльза.The Mirror отмечает, что это может произойти после ее 95-летия. Напомним, что сейчас Елизавете II 91 год.ЧИТАЙТЕ: Муж Елизаветы ІІ принц Филипп отходит от делThe Daily Mail также подтверждает эту информацию, и добавляет, что уже идет подготовка к передаче полномочий принцу Чарльзу.II правит Великобританией с 1953ЧИТАЙТЕ: Императору Японии Акихито разрешили отречься от престола..... Читать новость...

Королева Елизавета II откроет академию для международных лид...



Во вторник, 18 ноября, при Королевском институте международных отношений откроется Академия для международных лидеров. Как сообщают британские средства массовой информации, торжественную церемонию открытия будет проводить королева Великобритании Елизавета Вторая.

"Институт создал академию для того, чтобы предоставить будущим и нынешним лидерам со всего мира возможность изучить те инструменты, которые им потребуются для решения основных управленческих задач в условиях критических проблем современного мира. Королева Великобритании Елизавета Вторая и герцог Эдинбургский Филипп торжественно откроют академию 18 ноября", — говорится в сообщении Королевского института.

Читайте: ..... Во вторник, 18 ноября, при Королевском институте международных отношений откроется Академия для международных лидеров. Как сообщают британские средства массовой информации, торжественную церемонию открытия будет проводить королева ВеликобританииВторая."Институт создал академию для того, чтобы предоставить будущим и нынешним лидерам со всего мира возможность изучить те инструменты, которые им потребуются для решения основных управленческих задач в условиях критических проблем современного мира.ВеликобританииВторая и герцог Эдинбургский Филипп торжественно откроют академию 18 ноября", — говорится в сообщении Королевского института.Читайте: ..... Читать новость...

Королева Елизавета II встречала Рождество в кругу семьи...



Как сообщили британские средства массовой информации, в этом году вся королевская семья за одним столом встретила Рождество. Вечерняя праздничная трапеза проходила в Сандригемском дворце, расположенном в графстве Норфолк на востоке Англии.

Сама королева Великобритании Елизавета II вместе со своим супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом прибыла туда еще на прошлой неделе на поезде, остальные члены семейства добрались позже.

Особенным празднование этого Рождества стало не только потому, что в этом году, в отличие от скромного прошлогоднего Рождества, королева пригласила на торжество огромное количество гостей. Все дело в том, что нынешний волшебный праздник стал первым для одного из нас..... Как сообщили британские средства массовой информации, в этом году вся королевская семья за одним столом встретила Рождество. Вечерняя праздничная трапеза проходила в Сандригемском дворце, расположенном в графстве Норфолк на востоке Англии.Сама королева ВеликобританииII вместе со своим супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом прибыла туда еще на прошлой неделе на поезде, остальные члены семейства добрались позже.Особенным празднование этого Рождества стало не только потому, что в этом году, в отличие от скромного прошлогоднего Рождества, королева пригласила на торжество огромное количество гостей. Все дело в том, что нынешний волшебный праздник стал первым для одного из нас..... Читать новость...

Королева Елизавета II ищет себе советника по финансам...



Королева Великобритании Елизавета II разыскивает человека на место управляющего личными финансами.

Как сообщается, зарплата менеджера будет составлять около 88 тысяч долларов в год. Также отмечается, что человек, который хочет занять эту должность, должен уметь мыслить логически и объективно. Кроме того, необходимо чтобы потенциальный кандидат был способен руководить командой, а также вдохновлять ее и мотивировать. Естественно менеджер должен уметь вести счета и разбираться в вопросах налогообложения, а также давать советы самой королеве и ее семье, касающиеся финансовых вопросов.

Следует заметить, что по подсчетам экспертов, состояние британской королевы оценивается в ..... ВеликобританииII разыскивает человека на место управляющего личными финансами.Как сообщается, зарплата менеджера будет составлять около 88 тысяч долларов в год. Также отмечается, что человек, который хочет занять эту должность, должен уметь мыслить логически и объективно. Кроме того, необходимо чтобы потенциальный кандидат был способен руководить командой, а также вдохновлять ее и мотивировать. Естественно менеджер должен уметь вести счета и разбираться в вопросах налогообложения, а также давать советы самой королеве и ее семье, касающиеся финансовых вопросов.Следует заметить, что по подсчетам экспертов, состояние британской королевы оценивается в ..... Читать новость...

Королева Елизавета ІІ отменила рождественские планы из-за пр...

Королева Елизавета ІІ пожаловалась на плохое самочувствие. Из-за этого она отменила традиционную рождественскую поездку в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке. Об этом британским СМИ сообщил представитель королевской семьи.

По его словам, 90-летняя Елизавета ІІ сильно простудилась. Вместе с королевой Великобритании заболел и ее муж, 95-летний принц Филипп. Из-за проблем со здоровьем супруги приняли решение не ехать в Норфолк всего за полчаса до отбытия поезда.

«Они очень сильно простужены, поэтому приняли решение не ехать в Сандрингем сегодня», - рассказал представитель королевской семьи.

В то же время он не исключает, что Елизавета ІІ и принц Филипп все та..... ІІ пожаловалась на плохое самочувствие. Из-за этого она отменила традиционную рождественскую поездку в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке. Об этом британским СМИ сообщил представитель королевской семьи.По его словам, 90-летняяІІ сильно простудилась. Вместе с королевой Великобритании заболел и ее муж, 95-летний принц Филипп. Из-за проблем со здоровьем супруги приняли решение не ехать в Норфолк всего за полчаса до отбытия поезда.«Они очень сильно простужены, поэтому приняли решение не ехать в Сандрингем сегодня», - рассказал представитель королевской семьи.В то же время он не исключает, чтоІІ и принц Филипп все та..... Читать новость...