Новость Зеленский принял верительные грамоты у послов Греции и Канады Добавлено: 2019-12-20 09:05:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у Посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и Посла Канады Ларисы Галадзы. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе беседы с Послом Греческой Республики Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники подчеркнули важную роль, которую играет греческое сообщество в Украине и украинская община в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Владимир Зеленский отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была подчеркнута важность развития сотрудничества в туристической отрасли.

В ходе встречи с Послом Канады Ларисой Галадзой Президент отметил, что углубление отношений Особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную помощь в сфере безопасности, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

Владимир Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширения действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, в ходе разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

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Во время беседы с послом Норвегии У...... Президент Петр ПорошенкоШвеции Мартина Хагстрема, Норвегии Уле Терье Хорпестада, Беларуси Игоря Сокола и Кувейта Рашида Хаммада Аль-Адвани, передает УНН со ссылкой на сайт главы государства.П.Порошенко поздравил посла Швеции М.Хагстрема с началом его миссии в Украине, отметив его опыт работы на европейском направлении. Он поблагодарил правительство Швеции за солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии, в частности усилия по укреплению единства ЕС в вопросе санкций в отношении России. Отдельно отмечена значительная помощь, которую правительство Швеции предоставляет нашей стране в поддержку реформ.Во время беседы с послом Норвегии У...... Читать новость...

Янукович принял верительные грамоты от новоназначенных посло...



Президент Украины Виктор Янукович принял верительные грамоты от новоназначенных послов иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

Верительные грамоты украинскому президенту вручили послы: Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Смит, Хорватии - Томислав Видошевич, Узбекистана - Алишер Абдуалиев, Кубы - Эрнесто Антонио Сенти Дариас, Индонезии - госпожа Ниник Кун Нарьяти, Туниса - Али Гутали, Таиланда - Итти Дитбанжонг, Замбии - Фредерик Шумба Хапунда, Джибути - Абди Ибрагим Абсиех, Филиппин - Алехандро Москера.

В.Янукович пожелал дипломатам плодотворной работы в Украине. "Я желаю вам успеха, чтобы наше со..... Президент Украины Виктор Януковичот новоназначенныхиностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.Верительныеукраинскому президенту вручили послы: Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Смит, Хорватии - Томислав Видошевич, Узбекистана - Алишер Абдуалиев, Кубы - Эрнесто Антонио Сенти Дариас, Индонезии - госпожа Ниник Кун Нарьяти, Туниса - Али Гутали, Таиланда - Итти Дитбанжонг, Замбии - Фредерик Шумба Хапунда, Джибути - Абди Ибрагим Абсиех, Филиппин - Алехандро Москера.В.Янукович пожелал дипломатам плодотворной работы в Украине. "Я желаю вам успеха, чтобы наше со..... Читать новость...

Валерий Чалый вручил Бараку Обаме верительные грамоты...

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый вручил верительные грамоты президенту США Бараку Обаме.

Как сообщает сайт Посольства Украины в США, в ходе официальной церемонии 3 августа Чалый поблагодарил Обаму за всестороннюю поддержку Украины и пожелал американскому народу мира и процветания.

Посол подтвердил президенту США приглашение от имени президента Украины Петра Порошенко осуществить визит в Украину.

В свою очередь Обама отметил, что сейчас отношения между США и Украиной как никогда крепки, и уверил в том, что Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке украинского народа.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Порошенко уволил Чалого с должности заместителя главы Админ..... Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый вручилпрезиденту США Бараку Обаме.Как сообщает сайт Посольства Украины в США, в ходе официальной церемонии 3 августа Чалый поблагодарил Обаму за всестороннюю поддержку Украины и пожелал американскому народу мира и процветания.Посол подтвердил президенту США приглашение от имени президента Украины Петра Порошенко осуществить визит в Украину.В свою очередь Обама отметил, что сейчас отношения между США и Украиной как никогда крепки, и уверил в том, что Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке украинского народа.Как сообщал УНИАН, 10 июля Порошенко уволил Чалого с должности заместителя главы Админ..... Читать новость...

Евгений Перебийнис вручил верительные грамоты президенту Лат...

Вновь назначенный посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис вручил верительные грамоты президенту Латвийской Республики Андрису Берзиньшу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Фрил...

Будущий президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Канады Христей Фриланд, которая прилетела в Киев. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых значатся борьба с коррупцией и урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе.

«Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней. Наша цель - это государство в смартфоне», - заявил Зеленский.

Фриланд в свою очередь отметила, что будущий президент может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

«Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где..... Будущий президент Украины Владимирпровел встречу с главой Министерства иностранных делХристей Фриланд, которая прилетела в Киев. Об этом сообщает его пресс-служба.Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых значатся борьба с коррупцией и урегулирование ситуации на оккупированном Донбассе.«Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней. Наша цель - это государство в смартфоне», - заявилФриланд в свою очередь отметила, что будущий президент может рассчитывать на поддержкуна международной арене.«Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где..... Читать новость...

Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу...

Сегодня, 20 мая 2019 года, в Киеве прошла церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

На ней присутствовали все бывшие президенты Украины (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко), кроме сбежавшего в Россию Владимира Януковича, а также различные мировые лидеры. Среди них значатся президент Латвии Раймонд Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Грузии - Саломе Зурабишвили, и Венгрии - Янош Адер. Также на инаугурации были представители других стран: министр энергетики США Рик Перри, министр обороны Канады Хардж Саджан, министр по вопросам Европы Франции и глава МИД Польши Яцек Чапутович, председатель сената парламе..... Сегодня, 20 мая 2019 года, в Киеве прошла церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.На ней присутствовали все бывшие президенты Украины (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко), кроме сбежавшего в Россию Владимира Януковича, а также различные мировые лидеры. Среди них значатся президент Латвии Раймонд Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Грузии - Саломе Зурабишвили, и Венгрии - Янош Адер. Также на инаугурации были представители других стран: министр энергетики США Рик Перри, министр обороныХардж Саджан, министр по вопросам Европы Франции и глава МИД Польши Яцек Чапутович, председатель сената парламе..... Читать новость...

Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора...

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в интронизации Императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

«Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», - отметил он.

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МИД Греции заявил, что конфликт в Украине создает проблемы...



Заместитель главы греческого МИД Димитрис Куркулас в интервью местной радиостанции Athina 9,84 заявил, что конфликт в Украине создает много проблем в отношениях России и Греции. По словам греческого дипломата, Российская Федерация является стратегическим партнером ЕС и Греции.

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Куркулас при этом добавил, что события в Украине – это "не только европейская тема, но и международная проблема".

"Так как этот кризис развивается по соседству, Европа непосредственно в него вовлечена и имеет огромные интересы, ибо основная цель европейской интеграции - это укрепление мира и сотрудничества на всем е..... Заместитель главы греческого МИД Димитрис Куркулас в интервью местной радиостанции Athina 9,84 заявил, что конфликт в Украине создает много проблем в отношениях России и. По словам греческого дипломата, Российская Федерация является стратегическим партнером ЕС иЧитайте: Вопрос о выходеиз еврозоны может быть решен уже в сентябреКуркулас при этом добавил, что события в Украине – это "не только европейская тема, но и международная проблема"."Так как этот кризис развивается по соседству, Европа непосредственно в него вовлечена и имеет огромные интересы, ибо основная цель европейской интеграции - это укрепление мира и сотрудничества на всем е..... Читать новость...