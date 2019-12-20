Новость Трамп прокомментировал решение об импичменте Добавлено: 2019-12-20 09:34:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате Конгресса США.

«Демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей – ни юристов, ни свидетелей, ничего. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса», - написал он в Twitter.

По его словам, сторонники Демократической партии не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента.

«Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!», - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Напомним, в США инициировали процедуру импичмента президента. СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Позже Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался сотрудничать со следствием по импичменту из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает «Украинформ».

«Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам», - отметил он.

По его словам, он не может привлекать юристов и лишен права слова.

Тра..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдотказался сотрудничать со следствием по импичменту из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает «Украинформ».«Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам», - отметил он.По его словам, он не может привлекать юристов и лишен права слова.Тра..... Читать новость...

Трамп прокомментировал теракт в Манчестере...

Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Манчестере, который произошел 22 мая поздно вечером после концерта Арианы Гранде. По словам американского президента, террористы должны быть вытеснены с мирового общества навсегда.

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«Террористы и экстремисты и те, кто дает им помощь и комфорт, должны быть вытеснены из нашего общества навсегда. Злая идеология должна быть полностью уничтожена», - заявил Дональд Трамп.

Также от лица всех американцев он выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Манчестере, отметив, сто США солидарны с британским народом.

ЧИТАЙТЕ: Теракт в Манчестере устро..... Президент США Дональдтеракт в Манчестере, который произошел 22 мая поздно вечером после концерта Арианы Гранде. По словам американского президента, террористы должны быть вытеснены с мирового общества навсегда.ЧИТАЙТЕ: Гройсман выразил соболезнования после теракта в Манчестере«Террористы и экстремисты и те, кто дает им помощь и комфорт, должны быть вытеснены из нашего общества навсегда. Злая идеология должна быть полностью уничтожена», - заявил ДональдТакже от лица всех американцев он выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Манчестере, отметив, сто США солидарны с британским народом.ЧИТАЙТЕ: Теракт в Манчестере устро..... Читать новость...

Трамп прокомментировал соглашение с Канадой и Мексикой...

Соединенные Штаты Америки и Канада подписал новое торговое соглашение, которое станет частью уже заключенного соглашения с Мексикой. Об этом сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Оно будет называться USMCA.

Данный договор призван заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

«Это великая сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA - это историческая сделка», – сообщил Трамп...... Соединенные Штаты Америки и Канада подписал новое торговое соглашение, которое станет частью уже заключенного соглашения с Мексикой. Об этом сообщил в Twitter американский президент ДональдОно будет называться USMCA.Данный договор призван заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).«Это великая сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA - это историческая сделка», – сообщил...... Читать новость...

Трамп прокомментировал убийство журналиста Хашукджи...

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи является полным фиаско. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«У них была очень плохая идея... Ее плохо реализовали, а попытка замести следы была худшей в истории», – отметил он.

Американский глава ожидает полный отчет от Саудовской Аравии по убийству журналиста.

Кроме этого, Трамп недоволен критикой в СМИ за недостаточно жесткую реакцию на случившееся.

Напомним, 2 октября стало известно об исчезновении Хашкуджи в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода С ним была его жена, которую не пустили вместе ..... Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи является полным фиаско. Такое мнение выразил президент США Дональд, передает Reuters.«У них была очень плохая идея... Ее плохо реализовали, а попытка замести следы была худшей в истории», – отметил он.Американский глава ожидает полный отчет от Саудовской Аравии по убийству журналиста.Кроме этого,недоволен критикой в СМИ за недостаточно жесткую реакцию на случившееся.Напомним, 2 октября стало известно об исчезновении Хашкуджи в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода С ним была его жена, которую не пустили вместе ..... Читать новость...

Трамп прокомментировал желание демократов объявить импичмент...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал желание демократов объявить ему импичмент. Соответствующее сообщение появилось у него в Twitter.

«Каким образом возможно объявить импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?», – отметил Трамп.

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Отметим, ранее американский президент заявлял, что..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональджелание демократов объявить ему импичмент. Соответствующее сообщение появилось у него в Twitter.«Каким образом возможно объявить импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?», – отметилЧИТАЙТЕ:эффектно анонсировал стену на границе с МексикойОтметим, ранее американский президент заявлял, что..... Читать новость...

Трамп прокомментировал встречу лидеров двух Корей...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал сегодняшнюю встречу главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, назвав ее историческим событием.

«После турбулентного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Происходят хорошие вещи, но только время покажет», – написал он в Twitter.

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Также он добавил, что война между Южной Кореей и КНДР заканчивается.

«США и великие люди, которые живут в этой стране, должны гордиться тем, что сейчас происходит..... Президент Соединенных Штатов Америки Дональдсегодняшнюю встречу главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, назвав ее историческим событием.«После турбулентного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Происходят хорошие вещи, но только время покажет», – написал он в Twitter.ЧИТАЙТЕ: Южная Корея и КНДР договорились о миреТакже он добавил, что война между Южной Кореей и КНДР заканчивается.«США и великие люди, которые живут в этой стране, должны гордиться тем, что сейчас происходит..... Читать новость...

Решение о выводе военных из Сирии Трамп принял после разгово...

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение о выводе американских военных из Сирии президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял после разговора с ним. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«В ходе нашей беседы с Трампом он спросил: вы очистите Сирию от ИГИЛ? Я сказал, да, очистим, и тогда начался вывод войск. Пусть это случилось поздно, но это наконец произошло. С США наши отношения пришли к желаемому нами уровню», – отметил он.

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Эрдоган подчеркнул, что отношения между странами не достигли того уровня, который хотелось бы.

«С начала сирийского кризиса ..... Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, чтоо выводе американских военных из Сирии президент Соединенных Штатов Америки Дональдпринял после разговора с ним. Об этом сообщают зарубежные СМИ.«В ходе нашей беседы сом он спросил: вы очистите Сирию от ИГИЛ? Я сказал, да, очистим, и тогда начался вывод войск. Пусть это случилось поздно, но это наконец произошло. С США наши отношения пришли к желаемому нами уровню», – отметил он.ЧИТАЙТЕ: В Германиии вывод американских военных из СирииЭрдоган подчеркнул, что отношения между странами не достигли того уровня, который хотелось бы.«С начала сирийского кризиса ..... Читать новость...