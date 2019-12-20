Новость В Украине запретили игровые автоматы под видом лотерей Добавлено: 2019-12-20 10:10:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сегодня Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений по распространителей лотерей в лицензионных условиях», - говорится в сообщении.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

«Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей», - добавил Гончарук.

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