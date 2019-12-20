Новость В Кабмине рассказали о приоритетах на 2020 год Добавлено: 2019-12-20 10:32:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба определил три приоритета в работе Кабинета министров на 2020 год. Об этом сообщает «Укринформ».

«Приоритеты на следующий год очень четкие. Они будут сосредоточены на трех вещах. Первая - это создание лучших условий для безопасности и свободы гражданина. Вторая - создание новых экономических возможностей для украинского бизнеса и привлечение европейских инвестиций в Украину. Третья - это приближение европейской интеграции к людям на местах, то есть, массовый поход в регионы - начнем мы именно с Херсонщины», - отметил он.

В рамках этих пунктов планируется обновлять повестку дня в области юстиции, безопасности и свободы с Европейским Союзом, будет принят план действий по присоединению Украины к цифровому рынку Европейского Союза, будут принимать оценочную миссию ЕС для анализа прогресса Украины в имплементации технических регламентов - это так называемый технический, промышленный безвиз, то есть, для того, чтобы украинские производители имели лучшие условия для экспорта своих товаров в ЕС.

По линии НАТО будут работать над имплементацией знаменитых стандартов Альянса, чтобы украинский солдат чувствовал себя более защищенным, а армия становилась более эффективной.

Он также отметил, что европейская интеграция является первой политикой в Украине, которая полностью измеряемая и подотчетна обществу благодаря тому, что правительство приняло решение об открытии онлайн базы «Пульс соглашения».

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Виктор Янукович о приоритетах распределения средств, предост...



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Среди приоритетов распределения средств, предоставленных Россией, есть социальная сфера, подчеркнул Виктор Янукович. Об этом глава государства сказал журналистам во время интервью по итогам 2013 года, передает УНН.

"Средства, которые будут направлены на развитие страны, они безусловно будут создавать условия поднятия уровня экономики, а средства, которые будут направлены на повышение пенсий, зарплат, социальных выплат они будут создавать условия для улучшения жизни людей", - ответил В.Янукович на вопрос о распределении, предоставленных Россией 15 млрд. долларов.

Он отметил, что эти средства так..... В.Янукович рассказал орасходования 15 млрд долларов от России.Среди приоритетов распределения средств, предоставленных Россией, есть социальная сфера, подчеркнул Виктор Янукович. Об этом глава государства сказал журналистам во время интервью по итогам 2013а, передает УНН."Средства, которые будут направлены на развитие страны, они безусловно будут создавать условия поднятия уровня экономики, а средства, которые будут направлены на повышение пенсий, зарплат, социальных выплат они будут создавать условия для улучшения жизни людей", - ответил В.Янукович на вопрос о распределении, предоставленных Россией 15 млрд. долларов.Он отметил, что эти средства так..... Читать новость...

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«Мы имеем полную поддержку парламента, который сейчас готов на законодательном уровне поддерживать наши инициативы. Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграция. Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства», - отметил он.

По его словам, ключевым приоритетом являются военнослужащие.

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Матвиенко: "Пакистан занимает важное место в приоритетах вне...



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