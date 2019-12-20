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Минэнерго Украины рассказало о переговорах по газу
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|Добавлено:
|2019-12-20 11:25:36
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией продолжатся в Минске, 20 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
При этом ЕК будет принимать участие в онлайн режиме.
«Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинского. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ», - заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сохранить транзит российского газа через территорию Украины, найдя приемлемое для всех сторон решение.
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В рамках соглашения по «зимнему газовому пакету» в минувшую пятницу, 20 марта, в Брюсселе прошли консультации между представителями Европейской комиссии, Украины
и Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины
.
На переговорах
все стороны подтвердили, что условия «зимнего пакета» выполняются. Таким образом, обеспечиваются необходимые поставки голубого топлива для покрытия как потребностей Украины
и соблюдения условий бесперебойного транзита на территорию ЕС. Также все стороны согласились, что уже сейчас нужно начинать подготовку к поставкам российского газа для следующего зимнего сезона.
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Александром Новаком и главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. Слова Медведева передает агентство «Интерфакс-Украина».
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В рамках очередного раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией стороны обсудят сроки будущего контракта по газу
, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.
«Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы», - говорится в сообщении.
Заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины
Александром Новаком и Алексеем Оржелем.
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Президент Украины
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Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых был очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия по подготовке к подписанию газового контракта.
«Как президент Украины
рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины
после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации стр..... Читать новость...
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адмирал Игорь Кабаненко рассказал журналистам, что с 15 марта 4800 военнослужащих и более 270 единиц техники были привлечены к ликвидации последствий непогоды в десяти областях Украины
и в Киеве.
Работа украинских военных по ликвидации последствий аномального снегопада, обрушившегося на Украину продолжается.
"Военнослужащие ВС Украины
совместно с подразделениями Госслужбы Украины
по чрезвычайным ситуациям продолжают эффективно преодолевать последствия непогоды - расчищают заторы, освобождают из снежного плена автомобили, возобновляют транспортное сообщение между населенными пунктами", - процитировала слова ..... Читать новость...
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На 2015 год Министерство обороны Украины
заключило 104 контракта с государственными предприятиями на сумму около 5 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Это позволило закупить для ВСУ 3649 единиц вооружения и военной техники и более 400 тыс. боеприпасов и средств поражения, в том числе 60 артиллерийских орудий к бронетанковому вооружению, 625 тепловизионных оптических прицелов и средств ночного видения, 50 наземных радиолокаторов, 640 единиц стрелкового оружия и 1000 глушителей", - отметил Дмитрий Гуцуляк.
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к участию в переговорах
с Российской Федерацией и Европейской комиссией относительно транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах
уже в этом месяце», - отметил он в ходе разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
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Для Украины не существует альтернативы российскому газу, – М...
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. Об этом Виктор Медведчук сообщил в своем блоге.
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