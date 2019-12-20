Новость Минэнерго Украины рассказало о переговорах по газу Добавлено: 2019-12-20 11:25:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией продолжатся в Минске, 20 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

При этом ЕК будет принимать участие в онлайн режиме.

«Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинского. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ», - заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сохранить транзит российского газа через территорию Украины, найдя приемлемое для всех сторон решение.

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26 сентября в Берлине состоится трехсторонняя встреча по газ...

Очередная трехсторонняя встреча в формате "РФ-Украина-ЕС" по "газовому" вопросу состоится 26 сентября в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака, которого цитируют российские СМИ.

"Двадцать шестого числа в Берлине", - в частности, цитирует А. Новака РИА "Новости".

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В Еврокомиссии рассказали о новых переговорах по газу ...

В рамках очередного раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией стороны обсудят сроки будущего контракта по газу, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

«Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы», - говорится в сообщении.

Заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем.

..... В рамках очередного раунда трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией стороны обсудят сроки будущего контракта по, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.«Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы», - говорится в сообщении.Заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ иАлександром Новаком и Алексеем Оржелем...... Читать новость...

Зеленский рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в переговор...

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых был очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия по подготовке к подписанию газового контракта.

«Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации стр..... ПрезидентВладимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Об этом сообщает его пресс-служба.Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых был очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия по подготовке к подписанию газового контракта.«Как президентрассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводамипосле 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации стр..... Читать новость...

Минобороны Украины рассказало, как боролось со стихией...



Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко рассказал журналистам, что с 15 марта 4800 военнослужащих и более 270 единиц техники были привлечены к ликвидации последствий непогоды в десяти областях Украины и в Киеве.

Работа украинских военных по ликвидации последствий аномального снегопада, обрушившегося на Украину продолжается.

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Минобороны Украины рассказало, куда потратило 5 миллиардов г...

На 2015 год Министерство обороны Украины заключило 104 контракта с государственными предприятиями на сумму около 5 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Это позволило закупить для ВСУ 3649 единиц вооружения и военной техники и более 400 тыс. боеприпасов и средств поражения, в том числе 60 артиллерийских орудий к бронетанковому вооружению, 625 тепловизионных оптических прицелов и средств ночного видения, 50 наземных радиолокаторов, 640 единиц стрелкового оружия и 1000 глушителей", - отметил Дмитрий Гуцуляк.

Он добавил, что было закуплено 31 единицу бронетанкового вооружения и техники, сред..... На 2015 год Министерство оборонызаключило 104 контракта с государственными предприятиями на сумму около 5 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН."Это позволило закупить для ВСУ 3649 единиц вооружения и военной техники и более 400 тыс. боеприпасов и средств поражения, в том числе 60 артиллерийских орудий к бронетанковому вооружению, 625 тепловизионных оптических прицелов и средств ночного видения, 50 наземных радиолокаторов, 640 единиц стрелкового оружия и 1000 глушителей", - отметил Дмитрий Гуцуляк.Он добавил, что было закуплено 31 единицу бронетанкового вооружения и техники, сред..... Читать новость...

Оржель заявил о готовности Украины к переговорам по газу...

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о готовности Украины к участию в переговорах с Российской Федерацией и Европейской комиссией относительно транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», - отметил он в ходе разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

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