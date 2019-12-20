Новость Хацкевич возглавил российский «Ротор» Добавлено: 2019-12-20 12:04:15 Корреспондент: Алексей Свидров

46-летний белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером волгоградского «Ротора», который выступает во втором дивизионе России.

Он приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Тренерскую карьеру Хацкевич начал в минском «Динамо» в 2007 году. В том же году был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии. С июля 2008 года тренер ФК «Витебск». С февраля 2010 по 2011 год — ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодёжную команду «Динамо» (Киев). С 4 декабря 2014 года руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского «Динамо».

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Россиянин будет представлен команде на следующей неделе. Сейчас ему предстоит получить разрешение на работу в Великобритании.

"Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. Мы выбирали кандидатов, и внимание Слуцкого к деталям, его соображения касательно игрового стиля, его амбиции выделили Леонида из числа остальных", – прокомментировал подписание контракта вице-председатель "Халл Сити" Эхаб Аллам.

Отметим, что в новом сезоне "Халл Сити" будет выступать во втором по силе дивизионе Ан..... Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий назначен на пост наставника английского клуба "Халл Сити".Россиянин будет представлен команде на следующей неделе. Сейчас ему предстоит получить разрешение на работу в Великобритании."Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. Мы выбирали кандидатов, и внимание Слуцкого к деталям, его соображения касательно игрового стиля, его амбиции выделили Леонида из числа остальных", – прокомментировал подписание контракта вице-председатель "Халл Сити" Эхаб Аллам.Отметим, что в новом сезоне "Халл Сити" будет выступать во втором по силе дивизионе Ан..... Читать новость...

Суркис и Хацкевич не смогли договориться...

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и тренер Александр Хацкевич провели сегодня встречу. Об этом сообщает Sport Arena.

Она длилась больше часа.

Отмечается, что они не смогли договориться по некоторым пунктам. До конца недели запланирована ещё одна встреча.

В то же время президент столичного клуба намерен продолжить сотрудничество с 45-летним белорусским специалистом. Стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.

Напомним, что киевское «Динамо» уже осуществило первый летний трансфер. Клуб приобрел ганского футболиста Абдулу Кадири Мохаммеда.

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Хацкевич – новый главный тренер "Динамо"...



Киевское "Динамо" возглавил известный белорусский специалист Александр Хацкевич.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Отмечается, что соглашение с наставником рассчитано на два года. В тренерский штаб Хацкевича будут входить бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких и Олег Лужный.

Напомним, что сам Хацкевич также выступал за столичный клуб. В его активе семь чемпионских титулов и четыре Кубка Украины в составе "Динамо".

Последним местом работы специалиста была сборная Белоруссии, с которой он проработал два года.

Ранее сообщалось, что киевляне попрощались с Сергеем Ребровым...... Киевское "Динамо"известный белорусский специалист АлександрОб этом сообщает официальный сайт киевского клуба.Отмечается, что соглашение с наставником рассчитано на два года. В тренерский штаба будут входить бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких и Олег Лужный.Напомним, что самтакже выступал за столичный клуб. В его активе семь чемпионских титулов и четыре Кубка Украины в составе "Динамо".Последним местом работы специалиста была сборная Белоруссии, с которой он проработал два года.Ранее сообщалось, что киевляне попрощались с Сергеем Ребровым...... Читать новость...

Хацкевич согласен тренировать сборную Беларуси...



Главный тренер киевского клуба «Динамо-2» Александр Хацкевич очень близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Беларуси. О ситуации вокруг нового тренера белорусской сборной информирует агентство «Прессбол».

«Да, мы уже оговорили срок и условия возможного контракта. Я не скрою, что дал согласие возглавить сборную родной для меня страны. Теперь слово за белорусской федерацией. Ей принимать окончательное решение», - заявил главный тренер киевской команды.

Александр Хацкевич сказал, что по этому вопросу уже пообщался с главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым. Наставник «бело-синих» согласился отпустить его в сборную Бел..... Главный тренер киевского клуба «Динамо-2» Александрочень близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Беларуси. О ситуации вокруг нового тренера белорусской сборной информирует агентство «Прессбол».«Да, мы уже оговорили срок и условия возможного контракта. Я не скрою, что дал согласие возглавить сборную родной для меня страны. Теперь слово за белорусской федерацией. Ей принимать окончательное решение», - заявил главный тренер киевской команды.Александрсказал, что по этому вопросу уже пообщался с главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым. Наставник «бело-синих» согласился отпустить его в сборную Бел..... Читать новость...

Хацкевич продлил контракт с киевским «Динамо»...

45-летний белорусский тренер Александр Хацкевич поставил подпись под новым контрактом с киевским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Он останется на должности главного тренера ещё два года.

«Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины», – отметил Хацкевич.

Он возглавил «Динамо» в июне 2017 года, сменив на этом посту Сергея Реброва. С тех пор белорус провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых &laq..... 45-летний белорусский тренер Александрпоставил подпись под новым контрактом с киевским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.Он останется на должности главного тренера ещё два года.«Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины», – отметилОн«Динамо» в июне 2017 года, сменив на этом посту Сергея Реброва. С тех пор белорус провел у руля первой команды ровно 100 официальных матчей, в которых &laq..... Читать новость...

«В Беларуси нет футболиста сильнее, чем Глеб», - Хацкевич...



Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич дал очередное интервью в качестве нового наставника команды. Александр Хацкевич рассказал о роли личностей в современном футболе, вспомнив о Валентине Белькевиче и Александре Глебе. Слова новоназначенного тренера сборной Беларуси передает агентство football.by.

Первым делом у Александр Хацкевича поинтересовались, если бы Валентин Белькевич был жив, стал бы он его помощником в сборной Беларуси.

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«Этот вопрос даже не обсуждался бы. Конечно, мы бы работали вместе в белорусской сборной. Однако, к сожалению, такого уже не будет никогда», -..... Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Александрдал очередное интервью в качестве нового наставника команды. Александррассказал о роли личностей в современном футболе, вспомнив о Валентине Белькевиче и Александре Глебе. Слова новоназначенного тренера сборной Беларуси передает агентство football.by.Первым делом у Александра поинтересовались, если бы Валентин Белькевич был жив, стал бы он его помощником в сборной Беларуси.Читайте: Александр- новый главный тренер сборной Беларуси«Этот вопрос даже не обсуждался бы. Конечно, мы бы работали вместе в белорусской сборной. Однако, к сожалению, такого уже не будет никогда», -..... Читать новость...

Александр Хацкевич: "Шансов на квалификацию у нас мало"...

Александр Хацкевич первые пообщался с журналистами в качестве главного тренера сборной Беларуси. Напомним, что бывший футболист киевского «Динамо» на эту должность был назначен вчера, 4 декабря. Под руководством Хацкевича сборная Беларуси продолжит свои выступления в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2016.

«О сроках соглашения: мой контракт со сборной рассчитан до ноября 2017 года», — рассказал журналистам бывший главный тренер «Динамо-2».

По словам Александра Хацкевича, также в его соглашении с Белорусской федерацией футбола будут прописаны и некоторые дополнительные условия.

«Если мне будет казаться, что я не справляюсь со сво..... Александрпервые пообщался с журналистами в качестве главного тренера сборной Беларуси. Напомним, что бывший футболист киевского «Динамо» на эту должность был назначен вчера, 4 декабря. Под руководствома сборная Беларуси продолжит свои выступления в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2016.«О сроках соглашения: мой контракт со сборной рассчитан до ноября 2017 года», — рассказал журналистам бывший главный тренер «Динамо-2».По словам Александраа, также в его соглашении с Белорусской федерацией футбола будут прописаны и некоторые дополнительные условия.«Если мне будет казаться, что я не справляюсь со сво..... Читать новость...