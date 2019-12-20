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|Новость
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об «исконно русских территориях»
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|Добавлено:
|2019-12-20 12:30:28
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что восток Украины это якобы «исконно русские территории». Об этом сообщает «Украинская правда».
«Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - отметил он.
Официальное заявление МИД будет обнародовано позже.
Напомним, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.
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. Слова дипломата передает «Интерфакс-Украина».
«Мы не собираемся комментировать болезненный бред этого гражданина России, потому что бред мы в принципе не комментируем», - заявил Перебийнис.
После этого дипломат напомнил, что Сергею Глазьеву запретили въезд во все демократические державы мира. В частности, советнику Путина
запретили въезд и в Украину.
«..... Читать новость...
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«головорезом» и «убийцей».
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от партии «Блок Петра Порошенко» Егор Фирсов, рейтинг Путина
и так называемых «ДНР» и «ЛНР» в зоне АТО стремительно падает. По его слова
м, люди увидели настоящее лицо «режима» и они в нем разочаровываются.
«Те, кто шел на «референдум», чувствуют себя обманутыми. Россия не выполнила свои обещания», - подчеркнул он.
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«Рейтинг Украины
не растет. Для этого нужна коммуникация, чтобы нас услышали. Информационн..... Читать новость...
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Как отметил народный депутат Украины
Виктор Балога, вчера Путин обещал, что российская армия всех удивит и, по его слова
м, таки удивила – подло пошла на штурм Донецкого аэропорта, зная, что украинские военнослужащие придерживаются достигнутого перемирия.
По мнению Виктора Балоги, вчерашние слова Путина
– чистый блеф.
«Силы и мужества, о которой он говорит, российской армии хватает лишь на то, чтобы прятаться за спинами женщин, обстреливать нас из песочницы детского сада и штурмовать аэропорт (на котором они положили уже не одну роту своего спецназа) только после того, как сами попросят перемирие», - написал нардеп у себя в Facebook.
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российского президента Владимира Путина
о том, что всемирная сеть является разработкой ЦРУ.
"Интернет – не творение ЦРУ. Это заслуга научного сообщества, которое соединило новой системой связи свои университеты", — процитировало слова
Бернерса-Ли агентство Reuters.
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"Как и все мощные инструменты, он может быть использован для добрых и злых целей добрыми или злыми людьми", — добавил создатель глобальной мировой Сети.
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"Были сказаны эти слова
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