Новость В МИД Украины отреагировали на слова Путина об «исконно русских территориях» Добавлено: 2019-12-20 12:30:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что восток Украины это якобы «исконно русские территории». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - отметил он.

Официальное заявление МИД будет обнародовано позже.

Напомним, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

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Министерство иностранных дел Украины считает недавние высказывания советника российского президента Сергея Глазьева вздором. В частности, МИД Украины не собирается комментировать провокационные заявления Глазьева. Такое мнение высказал Евгений Перебийнис, глава департамента информационной политики МИД Украины. Слова дипломата передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не собираемся комментировать болезненный бред этого гражданина России, потому что бред мы в принципе не комментируем», - заявил Перебийнис.

После этого дипломат напомнил, что Сергею Глазьеву запретили въезд во все демократические державы мира. В частности, советнику Путина запретили въезд и в Украину.

«..... Министерство иностранных делсчитает недавние высказывания советника российского президента Сергея Глазьева вздором. В частности,не собирается комментировать провокационные заявления Глазьева. Такое мнение высказал Евгений Перебийнис, глава департамента информационной политики. Слова дипломата передает «Интерфакс-Украина».«Мы не собираемся комментировать болезненный бред этого гражданина России, потому что бред мы в принципе не комментируем», - заявил Перебийнис.После этого дипломат напомнил, что Сергею Глазьеву запретили въезд во все демократические державы мира. В частности, советникузапретили въезд и в Украину.«..... Читать новость...

Президент Украины прокомментировал слова Путина о взятии Кие...

Россия может ”взять” не только Киев, но и любой другой европейский город, если весь мир не объединится в своей солидарности с Украиной. Об этом в интервью телеканалу ВВС заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Украинская правда».

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Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что уже через две недели он может ”взять Киев”, Порошенко сказал: ”Армия РФ - 1,2 млн. чел. По той же логике, как РФ может ”взять Киев”, Россия может взять Варшаву, Вильнюс, Ригу, Бухарест, любой другой город, если весь мир не объединится в своей солидарн..... Россия может ”взять” не только Киев, но и любой другой европейский город, если весь мир не объединится в своей солидарности с Украиной. Об этом в интервью телеканалу ВВС заявил президентПетр Порошенко, сообщает «Украинская правда».Читайте: "Я готов бороться за свою страну", - П. ПорошенкоКомментируяпрезидента РФ Владимирао том, что уже через две недели он может ”взять Киев”, Порошенко сказал: ”Армия РФ - 1,2 млн. чел. По той же логике, как РФ может ”взять Киев”, Россия может взять Варшаву, Вильнюс, Ригу, Бухарест, любой другой город, если весь мир не объединится в своей солидарн..... Читать новость...

В ВР отреагировали на слова посла Германии о проведении выбо...

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предлагает вызвать Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля (на фото) в МИД Украины для опровержения его заявления о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила с трибуны парламента при поддержке около 20 народных депутатов, собравшихся вокруг неё.

Она отметила, что выступает от имени профильного парламентского комитета, а также от комитета по вопросам европейской интеграции.

По ее словам, вызывает возмущение заявление посла Германии, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутств..... Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предлагает вызвать Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля (на фото) вдля опровержения его заявления о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила с трибуны парламента при поддержке около 20 народных депутатов, собравшихся вокруг неё.Она отметила, что выступает от имени профильного парламентского комитета, а также от комитета по вопросам европейской интеграции.По еем, вызывает возмущение заявление посла Германии, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутств..... Читать новость...

В России отреагировали на оскорбления Путина со стороны Макк...

В Кремле считают, что американский сенатор Джон Маккейн вышел за грань приличия, назвав российского президента Владимира Путина «головорезом» и «убийцей».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта позиция хорошо известна своей маниакальной ненавистью к нашей стране, наверное, представителя законодательного органа США. Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как С..... В Кремле считают, что американский сенатор Джон Маккейн вышел за грань приличия, назвав российского президента Владимира«головорезом» и «убийцей».Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Эта позиция хорошо известна своей маниакальной ненавистью к нашей стране, наверное, представителя законодательного органа США. Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны, как С..... Читать новость...

Рейтинг Путина и террористов на оккупированных территориях п...



Как заявил кандидат в народные депутаты Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Егор Фирсов, рейтинг Путина и так называемых «ДНР» и «ЛНР» в зоне АТО стремительно падает. По его словам, люди увидели настоящее лицо «режима» и они в нем разочаровываются.

«Те, кто шел на «референдум», чувствуют себя обманутыми. Россия не выполнила свои обещания», - подчеркнул он.

В то же время, как отметил Егор Фирсов, рейтинг Украины на оккупированных территориях тоже не растет, а все из-за отсутствия коммуникаций.

«Рейтинг Украины не растет. Для этого нужна коммуникация, чтобы нас услышали. Информационн..... Как заявил кандидат в народные депутатыот партии «Блок Петра Порошенко» Егор Фирсов, рейтинги так называемых «ДНР» и «ЛНР» в зоне АТО стремительно падает. По егом, люди увидели настоящее лицо «режима» и они в нем разочаровываются.«Те, кто шел на «референдум», чувствуют себя обманутыми. Россия не выполнила свои обещания», - подчеркнул он.В то же время, как отметил Егор Фирсов, рейтингна оккупированных территориях тоже не растет, а все из-за отсутствия коммуникаций.«Рейтингне растет. Для этого нужна коммуникация, чтобы нас услышали. Информационн..... Читать новость...

«Вчерашние слова Путина – чистый блеф», - Виктор Балога...



Как отметил народный депутат Украины Виктор Балога, вчера Путин обещал, что российская армия всех удивит и, по его словам, таки удивила – подло пошла на штурм Донецкого аэропорта, зная, что украинские военнослужащие придерживаются достигнутого перемирия.

По мнению Виктора Балоги, вчерашние слова Путина – чистый блеф.

«Силы и мужества, о которой он говорит, российской армии хватает лишь на то, чтобы прятаться за спинами женщин, обстреливать нас из песочницы детского сада и штурмовать аэропорт (на котором они положили уже не одну роту своего спецназа) только после того, как сами попросят перемирие», - написал нардеп у себя в Facebook.

Читайт..... Как отметил народный депутатВиктор Балога, вчера Путин обещал, что российская армия всех удивит и, по егом, таки удивила – подло пошла на штурм Донецкого аэропорта, зная, что украинские военнослужащие придерживаются достигнутого перемирия.По мнению Виктора Балоги, вчерашние– чистый блеф.«Силы и мужества, о которой он говорит, российской армии хватает лишь на то, чтобы прятаться за спинами женщин, обстреливать нас из песочницы детского сада и штурмовать аэропорт (на котором они положили уже не одну роту своего спецназа) только после того, как сами попросят перемирие», - написал нардеп у себя в Facebook.Читайт..... Читать новость...

Создатель Интернета опроверг слова Путина о связи глобальной...



Тим Бернерс-Ли, которого во всем мире называют «отцом» Интернета, прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что всемирная сеть является разработкой ЦРУ.

"Интернет – не творение ЦРУ. Это заслуга научного сообщества, которое соединило новой системой связи свои университеты", — процитировало слова Бернерса-Ли агентство Reuters.

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"Как и все мощные инструменты, он может быть использован для добрых и злых целей добрыми или злыми людьми", — добавил создатель глобальной мировой Сети.

Напомним, весной этого года Владимир Путин высказ..... Тим Бернерс-Ли, которого во всем мире называют «отцом» Интернета, прокомментировалроссийского президента Владимирао том, что всемирная сеть является разработкой ЦРУ."Интернет – не творение ЦРУ. Это заслуга научного сообщества, которое соединило новой системой связи свои университеты", — процитировалоБернерса-Ли агентство Reuters.Читайте: Президент РФ обещает, что не будет ограничивать доступ россиян к Интернету"Как и все мощные инструменты, он может быть использован для добрых и злых целей добрыми или злыми людьми", — добавил создатель глобальной мировой Сети.Напомним, весной этого года Владимир Путин высказ..... Читать новость...

Коболев отреагировал на слова Путина о возможной остановке т...

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина относительно транзита российского газа через украинскую территорию.

«"Нафтогаз" никогда не отказывался покупать газ у "Газпрома" по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная - это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту», - написал он в Facebook.

По его словам, «Нафтогаз» не подавал новых исков против «Газпрома».

«Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас "Газпромом..... Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимираотносительно транзита российского газа через украинскую территорию.«"Нафтогаз" никогда не отказывался покупать газ у "Газпрома" по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная - это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту», - написал он в Facebook.По егом, «Нафтогаз» не подавал новых исков против «Газпрома».«Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас "Газпромом..... Читать новость...