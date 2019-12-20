Новость ВР легализировала добычу янтаря Добавлено: 2019-12-20 13:05:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2240, которым легализировала добычу янтаря. Об этом сообщают "Украинские новости".

Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов.

Согласно ему, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

"Проблема незаконной добычи янтаря достигла критической точки: более 80 тыс. недобросовестных недропользователей избегают уплаты налогов и не несут никакой ответственности за уклонение от рекультивации земель, нанося непоправимый вред недрам", - цитирует пресс-служба Государственной службы геологии и недр слова главы ведомства Романа Опимаха по случаю принятия законопроекта.

В Госгеологии отметили, что в частности, предусмотрено введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу, а за нелегальную добычу вводится уголовная ответственность.

Отмечается, что незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка и переработка янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, наказывается штрафом от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишение воли на тот же срок.

Также предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен за ведение добычи с использованием оборудования, которое подлежит обязательной сертификации или показатели безопасности которого приводятся в нормативных документах и подлежат подтверждению соответствия путем сертификации, но не прошли их.

Кроме того, закон снижает ставки рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15% с вычетом из этой платы 30% в пользу местных общин, и убирает ряд дублирующих и архаичных согласований.

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Источник: УНН

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