Новость Аваков обещает закрыть все игорные заведения до 16:00 20 декабря Добавлено: 2019-12-20 13:33:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с сегодняшнего дня, 20 декабря 2019 года, все игорные заведения до 16:00 прекращают функционирование. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», - отметил он.

Аваков подчеркнул, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Я требую от руководителя полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

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