Новость Россия готова выплатить Украине 3 млрд долларов за газ, - СМИ Добавлено: 2019-12-20 14:27:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Российская Федерация предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательства. Об этом сообщает Reuters.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность компенсации 3 миллиардов долларов за счет поставок газа.

Отметим, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Российской Федерацией и Европейской комиссией продолжатся в Минске, 20 декабря 2019 года.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сохранить транзит российского газа через территорию Украины, найдя приемлемое для всех сторон решение.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Япония готова предоставить Украине 1,5 млрд долларов – МИД...



Правительство Японии готово выделить Украине 1,5 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом стало известно от пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел рабочую встречу с послом Японии Тоити Сакату. В частности, Андрей Дещица поблагодарил представителей Японии за существенную поддержку украинской стороны на международной арене.

«Также Андрей Дещица поблагодарил японскую сторону за готовность выделить финансовую помощь нашему государству в размере около 1,5 миллиардов долларов для стабилизации экономической ситуации в стране», - отметили в МИД Украины.

В свою очередь, Тои..... Правительство Японии готово выделить1,5 миллиардав качестве финансовой помощи. Об этом стало известно от пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел рабочую встречу с послом Японии Тоити Сакату. В частности, Андрей Дещица поблагодарил представителей Японии за существенную поддержку украинской стороны на международной арене.«Также Андрей Дещица поблагодарил японскую сторону за готовность выделить финансовую помощь нашему государству в размере около 1,5 миллиардовдля стабилизации экономической ситуации в стране», - отметили в МИД Украины.В свою очередь, Тои..... Читать новость...

Украина должна выплатить летом 1,8 млрд долларов, - Данилиши...

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за три летних месяца Киев должен выплатить 1,8 млрд долларов по внешним долгам.

«За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре - 1,7 млрд долларов. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту», - написал он в Facebook.

Данилишин также отметил целесообразность сохранения сотрудничества с Международным валютным фондом.

ЧИТАЙТЕ: В ЕК рассказали, чем мог бы грозить дефолт У..... Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за три летних месяца Киев должен1,8по внешним долгам.«За три летних месяцанужно будетвнешних долгов на сумму 1,8, в сентябре - 1,7. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1, с последующей конвертацией полученных денег в валюту», - написал он в Facebook.Данилишин также отметил целесообразность сохранения сотрудничества с Международным валютным фондом.ЧИТАЙТЕ: В ЕК рассказали, чем мог бы грозить дефолт У..... Читать новость...

Россия на следующей неделе перечислит Украине 3 млрд долларо...



Кабинет министров Украины уже в начале следующей недели сможет получить первый кредитный транш от России. В частности, украинское правительство может получить 3 миллиарда долларов. Ожидается, что эти средства на украинские счета поступят от российского Фонда национального благосостояния. Эти средства Украина получит благодаря покупке Кремлем 2-х летних суверенных евробондов. Такое мнение высказал Сергей Сторчак, заместитель министра финансов России.

По словам Сторчака, книга заявок на приобретение украинских долговых бумаг будет закрыта уже до конца сегодняшнего дня.

Сергей Сторчак рассказал, что в правительстве Российской Федерации решили некоторым образом изменить правила инвестировани..... Кабинет министров Украины уже в начале следующей недели сможет получить первый кредитный транш от России. В частности, украинское правительство может получить 3 миллиарда. Ожидается, что эти средства на украинские счета поступят от российского Фонда национального благосостояния. Эти средства Украина получит благодаря покупке Кремлем 2-х летних суверенных евробондов. Такое мнение высказал Сергей Сторчак, заместитель министра финансов России.По словам Сторчака, книга заявок на приобретение украинских долговых бумаг будет закрыта уже до конца сегодняшнего дня.Сергей Сторчак рассказал, что в правительстве Российской Федерации решили некоторым образом изменить правила инвестировани..... Читать новость...

Украина готова ввести санкции против РФ на 2,5 млрд долларов...



В Кабинете министров Украины подготовили предложения по введению торговых ограничений в отношении импортных товаров из Российской Федерации. Такие санкции вступят в силу в случае введения аналогичных мер со стороны РФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий. Слова чиновника передает агентство «Европейская правда».

О санкциях против российских товаров Пятницкий рассказал в ходе круглого стола, организованного Украинской аграрной конфедерацией.

«По нашим подсчетам, возможные торговые ограничения, которые Российская Федерация может ввести против Украины, охватывают товарооборот объемом около 3,5 миллиар..... В Кабинете министров Украины подготовили предложения по введению торговых ограничений в отношении импортных товаров из Российской Федерации. Такие санкции вступят в силу в случае введения аналогичных мер со стороны РФ. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий. Слова чиновника передает агентство «Европейская правда».О санкциях против российских товаров Пятницкий рассказал в ходе круглого стола, организованного Украинской аграрной конфедерацией.«По нашим подсчетам, возможные торговые ограничения, которые Российская Федерация может ввести против Украины, охватывают товарооборот объемом около 3,5 миллиар..... Читать новость...

Украина готова получить 3 млрд долларов долга от «Газпрома» ...

Украина рассматривает возможность компенсации 3 миллиардов долларов, которые выиграл НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже у компании «Газпром» за счет поставок газа. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Мы обсуждали вопрос трибунала о возврате средств. Мы в принципе сняли вопрос относительно трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. То, что нам нужно», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на встрече с Путиным было уделено много внимания вопросу транзита газа. По его словам, сегодня уже не идет ре..... Украина рассматривает возможность компенсации 3 миллиардов, которые выиграл НАК «НафтоУкраины» в Стокгольмском арбитраже у компании «Газпром» за счет поставока. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский, передает «Укринформ».«Мы обсуждали вопрос трибунала о возврате средств. Мы в принципе сняли вопрос относительно трех миллиардов, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взятьом. Это компромисс, на который мы готовы идти. То, что нам нужно», - отметил он.Зеленский подчеркнул, что на встрече с Путиным было уделено много внимания вопросу транзитаа. По его словам, сегодня уже не идет ре..... Читать новость...

РФ готова снизить газовый долг Украины на 1 млрд долларов бл...



Российская Федерация готова задним числом предоставить Киеву скидку в 100 долларов за тысячу кубометров газа за второй квартал 2014 года, благодаря чему долг Украины снизится с 5,5 миллиарда до 4,5 миллиарда долларов. Позицию Москвы по газовому вопросу обнародовал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров в Милане. Слова Путина передает пресс-служба Кремля.

«По нашим подсчётам, долг составляет как минимум 5,5 миллиарда долларов, если считать, что апрель, май и июнь Украина должна была платить за газ по 485 долларов. Мы задним числом готовы пересчитать эту цифру со скидкой в 100 долларов. Если исходить из этого - апрель, май и июнь, - то общая сумма зад..... Российская Федерациязадним числом предоставить Киеву скидку в 100за тысячу кубометрова за второй квартал 2014 года, благодаря чему долг Украины снизится с 5,5 миллиарда до 4,5 миллиарда. Позицию Москвы поовому вопросу обнародовал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров в Милане. Слова Путина передает пресс-служба Кремля.«По нашим подсчётам, долг составляет как минимум 5,5 миллиарда, если считать, что апрель, май и июнь Украина должна была платить запо 485. Мы задним числом готовы пересчитать эту цифру со скидкой в 100. Если исходить из этого - апрель, май и июнь, - то общая сумма зад..... Читать новость...

Россия продаст Китаю истребителей на 1,5 млрд долларов?...



В Российской Федерации готовятся к подписанию военного контракта с Китаем на 1,5 миллиарда долларов. О ходе переговоров между Пекином и Москвой со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Михаила Погосяна сообщает РБК-Украина.

Стало известно, что Россия и Китай почти завершили переговоры по продаже партии истребителей Су-35С. Кроме того, китайская сторона хочет приобрести крупную партию военного оборудования.

Михаил Погосян сказал, что в Пекине заинтересованы в покупке партии зенитных ракет S-400 и неназванной противокорабельной ракеты. Стоит отметить, что данная сделка может состояться уже в июне. Кроме того, первые поставки самолетов в Поднебесную ожидаются уже в 2015 ..... В Российской Федерации готовятся к подписанию военного контракта с Китаем на 1,5 миллиарда. О ходе переговоров между Пекином и Москвой со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Михаила Погосяна сообщает РБК-Украина.Стало известно, чтои Китай почти завершили переговоры по продаже партии истребителей Су-35С. Кроме того, китайская сторона хочет приобрести крупную партию военного оборудования.Михаил Погосян сказал, что в Пекине заинтересованы в покупке партии зенитных ракет S-400 и неназванной противокорабельной ракеты. Стоит отметить, что данная сделка может состояться уже в июне. Кроме того, первые поставки самолетов в Поднебесную ожидаются уже в 2015 ..... Читать новость...

В 2014 году Россия продала оружия на 15,5 млрд долларов...

Экспорт российского оружия по итогам прошлого года превысил 15,5 миллиарда долларов, при этом текущий портфель военных заказов составляет 48 млрд. Об этом сообщил РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин, передает УНН.

"Мы выполнили план на 2014 год в 15,5 миллиарда долларов, даже немного перевыполнили его", - сказал А.Фомин, отметив, что "портфель зарубежных военных заказов составляет 48 млрд долларов".

По его словам, антироссийские санкции, "безусловно, негативно сказываются на работе ФСВТС", однако план удалось выполнить и можно надеяться, что "и в этом году результат ..... Экспорт российского оружия по итогам прошлого года превысил 15,5 миллиарда, при этом текущий портфель военных заказов составляет 48. Об этом сообщил РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин, передает УНН."Мы выполнили план на 2014 год в 15,5 миллиарда, даже немного перевыполнили его", - сказал А.Фомин, отметив, что "портфель зарубежных военных заказов составляет 48".По его словам, антироссийские санкции, "безусловно, негативно сказываются на работе ФСВТС", однако план удалось выполнить и можно надеяться, что "и в этом году результат ..... Читать новость...