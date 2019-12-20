Новость Зеленский прокомментировал провал легализации игорного бизнеса Добавлено: 2019-12-20 15:01:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал принятия закона о легализации игорного бизнеса.

«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», - написал он в Facebook.

Напомним, Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения прекращают функционирование до 16:00 20 декабря 2019 года.

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Деятельность нелегальной фирмы заключалась в разработке симуляторов игровых автоматов, а также в производстве системных плат для их функционирования. Эти программы активно использовались владельцами игорных заведений по всей территории Украины и приносили своим создателям более 400 тысяч гривен ежемесячной незаконной прибыли. Стоимость изъятых 2 тысяч плат составила более 3 миллионов гривен, сообщили УНН в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

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