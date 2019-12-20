Новость Переговоры по обмену пленными перенесли Добавлено: 2019-12-20 15:34:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Видеоконференция по обсуждению вопроса об обмене пленными пройдет 23 декабря 2019 года. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г», - говорится в сообщении.

Отметим, что переговоры должны были пройти сегодня, 20 декабря 2019 года.

Напомним, во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года.

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Стартовали новые переговоры по обмену пленными...

Руководство так называемой Донецкой народной республики начало переговоры с украинской стороной по очередному обмену пленными. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы начали и сейчас ведем переговоры по обмену военнопленными. Дата обмена пока неизвестна», - сказала она «Донецкому агентству новостей».

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Как заявила Дарья Морозова, на территории, подконтрольной боевикам ДНР, осталось около 30 украинских военнопленных. В то же время украинская сторона удерживает значительно большее количество членов ДНР – по предварительны..... Руководство так называемой Донецкой народной республики начало переговоры с украинской стороной по очередному. Об этом сообщила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова, передает «Интерфакс-Украина».«Мы начали и сейчас ведем переговоры повоенно. Дата обмена пока неизвестна», - сказала она «Донецкому агентству новостей».Читайте: Украина обменяласьс боевикамиКак заявила Дарья Морозова, на территории, подконтрольной боевикам ДНР, осталось около 30 украинских военнопленных. В то же время украинская сторона удерживает значительно большее количество членов ДНР – по предварительны..... Читать новость...

Украина готовится к обмену пленными «208 на 69»...

На переговорах в Минске стороны договорились о начале подготовки к обмену пленными по формуле «208 на 69». Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает LB.ua.

«Самое главное - достигнута договоренность о начале процедуры по обмену военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России», - отметил он.

Бессмертный добавил, что была достигнута договоренность начать процедуру «пр..... На переговорах в Минске стороны договорились о начале подготовки кпо формуле «208 на 69». Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает LB.ua.«Самое главное - достигнута договоренность о начале процедуры повоенно, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России», - отметил он.Бессмертный добавил, что была достигнута договоренность начать процедуру «пр..... Читать новость...

Путин пообещал поспособствовать обмену пленными с Украиной...

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «сделает всё от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области.

«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что, то что вы предлагаете, будет реализовано как можно быстрее», - сказал Путин, отвечая просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Медведчук попросил Путина «обратитьс..... Президент РФ Владимир Путин заявил, что «сделает всё от него зависящее», чтобы провести обменс Украиной.Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области.«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что, то что вы предлагаете, будет реализовано как можно быстрее», - сказал Путин, отвечая просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствоватьМедведчук попросил Путина «обратитьс..... Читать новость...

Террористы "ЛНР" заявили о готовности к обмену пленными, - А...

Известно, что луганские теорористы уже проанонсировали готовность к следующему обмену пленными. Об этом во время брифинга сообщил спикер АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Чтобы вы понимали, работа по освобождению наших граждан, не только военнослужащих, но и мирных жителей, которых сейчас незаконно удерживают террористические группировки... Эта работа не прекращается вообще. Уже известно, что и луганские террористы уже проанонсировали якобы готовность к обмену пленными. Но мы работаем только с фактами. Если обмен состоялся, то мы об этом говорим. А работа по переговорам - это другое. Насколько она незаметна, но идет постоянно", - сообщил А.Лыс..... Известно, что луганские теорористы уже проанонсировали готовность к следующему. Об этом во время брифинга сообщил спикер АТО, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН."Чтобы вы понимали, работа по освобождению наших граждан, не только военнослужащих, но и мирных жителей, которых сейчас незаконно удерживают террористические группировки... Эта работа не прекращается вообще. Уже известно, что и луганские террористы уже проанонсировали якобы готовность к. Но мы работаем только с фактами. Если обмен состоялся, то мы об этом говорим. А работа по переговорам - это другое. Насколько она незаметна, но идет постоянно", - сообщил А.Лыс..... Читать новость...

Кремль окончательно отказался от переговоров по обмену пленн...

Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что власти Российской Федерации окончательно отказалась от проведения видеоконференции, посвященной освобождению заложников и обмену пленными. Об этом она написала в Facebook.

«Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Меркель и Макрон обратились к Путину

..... Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что власти Российской Федерации окончательно отказалась от проведения видеоконференции, посвященной освобождению заложников и. Об этом она написала в Facebook.«Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Меркель и Макрон обратились к Путину..... Читать новость...

Новая встреча по обмену пленными состоится в начале января...



В начале следующего года, 10 января, состоится встреча относительно освобождения заложников, которые все еще остаются в плену в ОРДЛО.

Об этом во время визита в Главный военный клинический госпиталь к освобожденным из плена украинцам сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Я уже поручил своим советникам, представителям в трехстороннем контактной группе в Минске организовать встречу и ускорить этот процесс (освобождение других заложников - ред.). И 10 числа у нас состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне", - заявил П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ: Украинским заложникам после обмена пленными будет оказана медицинская помощь, - П.Порошенко..... В начале следующего года, 10 января, состоится встреча относительно освобождения заложников, которые все еще остаются в плену в ОРДЛО.Об этом во время визита в Главный военный клинический госпиталь к освобожденным из плена украинцам сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН."Я уже поручил своим советникам, представителям в трехстороннем контактной группе в Минске организовать встречу и ускорить этот процесс (освобождение других заложников - ред.). И 10 числа у нас состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне", - заявил П.Порошенко.ЧИТАЙТЕ: Украинским заложникам после обменабудет оказана медицинская помощь, - П.Порошенко..... Читать новость...

Контактная группа согласовала пофамильные списки по обмену п...

В рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе были согласованы пофамильные списки пленных, подлежащих обмену между Украиной и сепаратистами, оккупировавшими часть Донецкой и Луганской областей. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил в пятницу представитель Украины в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кучма.

«Пофамильные списки утверждены и завизированы всеми сторонами», - сказал он.

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В ходе минских переговоров были достигнуты также договоренности по обмену пленными в формате «150 на 225». Стороны утверждают, что обменяют ..... В рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе были согласованы пофамильные списки пленных, подлежащихмежду Украиной и сепаратистами, оккупировавшими часть Донецкой и Луганской областей. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил в пятницу представитель Украины в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кучма.«Пофамильные списки утверждены и завизированы всеми сторонами», - сказал он.Читайте: Отвод тяжелой артиллерии на Донбассе начнется после 26 декабря, - ГенштабВ ходе минских переговоров были достигнуты также договоренности пов формате «150 на 225». Стороны утверждают, что обменяют ..... Читать новость...

Украина начала новые переговоры по обмену заложниками с "ЛНР...



После встреч в Минске 17 ноября украинская сторона начала новые переговоры по обмену заложниками с "ЛНР" и "ДНР". Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"После вчерашних встреч в Минске пока мы проводим переговоры (по обмену пленными - ред.). Однако мы не анонсируем освобождение", - сообщил Ю.Тандит.

По его словам, боевики продолжают выдвигать требования, которые неприемлемы для украинской стороны.

"Стороны "ЛНР" и "ДНР" выдвигают такие требования, которые идут вразрез с теми переговорами, которые проводились до сих пор, вопреки тем договоренностям, которые были между нам..... После встреч в Минске 17 ноября украинская сторона начала новые переговоры позаложниками с "ЛНР" и "ДНР". Об этом в комментарии УНН сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит."После вчерашних встреч в Минске пока мы проводим переговоры (по- ред.). Однако мы не анонсируем освобождение", - сообщил Ю.Тандит.По его словам, боевики продолжают выдвигать требования, которые неприемлемы для украинской стороны."Стороны "ЛНР" и "ДНР" выдвигают такие требования, которые идут вразрез с теми переговорами, которые проводились до сих пор, вопреки тем договоренностям, которые были между нам..... Читать новость...