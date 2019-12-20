Новость Лондонский «Арсенал» возглавил Артета Добавлено: 2019-12-20 16:40:00 Корреспондент: Алексей Свидров

37-летний испанский тренер Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«"Арсенал" - один из величайших клубов мира. Для меня огромная честь возглавить его», - сказал он.

Ранее Артета работал ассистентом в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Отметим, что в его контракте была прописана компенсация в размере 2 миллионов фунтов.

Напомним, что испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.

В конце ноября 2019 года руководство лондонцев приняло решение уволить главного тренера Унаи Эмери, который руководил командой с мая 2018 года.

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Эмери возглавил лондонский «Арсенал»...

Испанский тренер Унаи Эмери возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

Детали контракта остаются неизвестными.

«Я очень рад возглавить один из самых великих клубов в мире. "Арсенал" известен и любим за свой стиль игры, приверженность к молодым футболистам, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я рад, что мне доверили открыть новую главу "Арсенала". У руководства большие амбиции, они стремятся добиться успеха. С нетерпением жду начала работы», – заявил Эмери.

Последним местом 46-летнего тренера был «ПСЖ». Также ранее он работал с «Севильей», «Сп..... Испанский тренер Унаи Эмерилондонский «Арсенал». Об этом сообщает сайт футбольного клуба.Детали контракта остаются неизвестными.«Я очень рад возглавить один из самых великих клубов в мире. "Арсенал" известен и любим за свой стиль игры, приверженность к молодым футболистам, фантастическим стадионом, тем, как работает клуб. Я рад, что мне доверили открыть новую главу "Арсенала". У руководства большие амбиции, они стремятся добиться успеха. С нетерпением жду начала работы», – заявил Эмери.Последним местом 46-летнего тренера был «ПСЖ». Также ранее он работал с «Севильей», «Сп..... Читать новость...

Лондонский «Арсенал» уволил Эмери...

Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение уволить главного тренера Унаи Эмери. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Причиной данного решения стали неудовлетворительные результаты команды.

Временно исполнять обязанности наставника будет швед Фредди Юнгберг.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года, сменив на этом посту легендарного Арсена Венгера. Ранее испанец работал с «ПСЖ», «Севильей», московским «Спартаком», «Валенсией», «Альмерией» и «Лоркой Депортива».

ЧИТАЙТЕ: «Тоттенхэм» сменил главного тренера..... Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение уволить главного тренера Унаи Эмери. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.Причиной данного решения стали неудовлетворительные результаты команды.Временно исполнять обязанности наставника будет швед Фредди Юнгберг.Эмери«Арсенал» в мае 2018 года, сменив на этом посту легендарного Арсена Венгера. Ранее испанец работал с «ПСЖ», «Севильей», московским «Спартаком», «Валенсией», «Альмерией» и «Лоркой Депортива».ЧИТАЙТЕ: «Тоттенхэм» сменил главного тренера..... Читать новость...

Пеп Гвардиола выберет лондонский «Арсенал»?...



Именитый испанский специалист Хосеп Гвардиола, который в данный момент находится в творческом отпуске, вполне может отдать свое предпочтение работе с лондонским «Арсеналом», нежели с какими-либо другими клубами из английской Премьер-лиги.

Представители Пепа Гвардиолы уже успели побывать на севере Лондона, где серьезно дали понять руководству «канониров», что уже в следующем году испанец может быть серьезно заинтересован в работе именно с «Арсеналом».

Как стало известно из достоверных источников, основным приоритетом Пепа Гвардиолы на туманном Альбионе является именно лондонский «Арсенал». Руководство клуба предполагает, что испанцу интересн..... Именитый испанский специалист Хосеп Гвардиола, который в данный момент находится в творческом отпуске, вполне может отдать свое предпочтение работе с лондонским «Арсеналом», нежели с какими-либо другими клубами из английской Премьер-лиги.Представители Пепа Гвардиолы уже успели побывать на севере Лондона, где серьезно дали понять руководству «канониров», что уже в следующем году испанец может быть серьезно заинтересован в работе именно с «Арсеналом».Как стало известно из достоверных источников, основным приоритетом Пепа Гвардиолы на туманном Альбионе является именно лондонский «Арсенал». Руководство клуба предполагает, что испанцу интересн..... Читать новость...

Тьерри Анри вернется в лондонский «Арсенал»?...



Нападающий клуба американской футбольной лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» француз Тьерри Анри на правах аренды вскоре будет защищать цвета лондонского «Арсенала». Об этом стало известно от представителей лондонского клуба.

Переговоры между руководством клубов уже находятся на завершающем этапе, обе стороны в данный момент обсуждают срок аренды Тьерри Анри. «Арсенал» планирует сохранить француза вплоть до конца сезона 2012/13, в то время как в «Нью-Йорк Ред Буллз» намерены вернуть своего нападающего к марту 2013 года.

Несмотря на все еще продолжающиеся переговоры, эксперты отмечают, что Тьерри Анри точно будет выступать за лондонцев. По имеющим..... Нападающий клуба американской футбольной лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» француз Тьерри Анри на правах аренды вскоре будет защищать цвета лондонского «Арсенала». Об этом стало известно от представителей лондонского клуба.Переговоры между руководством клубов уже находятся на завершающем этапе, обе стороны в данный момент обсуждают срок аренды Тьерри Анри. «Арсенал» планирует сохранить француза вплоть до конца сезона 2012/13, в то время как в «Нью-Йорк Ред Буллз» намерены вернуть своего нападающего к марту 2013 года.Несмотря на все еще продолжающиеся переговоры, эксперты отмечают, что Тьерри Анри точно будет выступать за лондонцев. По имеющим..... Читать новость...

Лондонский «Арсенал» купят за рекордную сумму?...



Влиятельная компания с Ближнего Востока может в самое ближайшее время выкупить контрольный пакет акций футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) у нынешнего владельца «канониров», американского бизнесмена Стэна Кронке.

Предполагается, что если в лондонский «Арсенал» придут люди из Ближнего Востока, то в первую очередь уволят Арсена Венгера.

Отметим, что сумма сделки составит порядка 1,5 миллиарда фунтов. Это может стать крупнейшей покупкой в истории британского футбола.

По имеющимся данным, потенциальные владельцы «канониров» полностью погасят долг «Арсенала», который в данный момент составляет около 250 миллионов фунтов. По словам..... Влиятельная компания с Ближнего Востока может в самое ближайшее время выкупить контрольный пакет акций футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) у нынешнего владельца «канониров», американского бизнесмена Стэна Кронке.Предполагается, что если в лондонский «Арсенал» придут люди из Ближнего Востока, то в первую очередь уволят Арсена Венгера.Отметим, что сумма сделки составит порядка 1,5 миллиарда фунтов. Это может стать крупнейшей покупкой в истории британского футбола.По имеющимся данным, потенциальные владельцы «канониров» полностью погасят долг «Арсенала», который в данный момент составляет около 250 миллионов фунтов. По словам..... Читать новость...

Лондонский «Арсенал» приобретет Андрея Ярмоленко?...



Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

«FootyBunker.com» сообщает, что уже этим летом, во время трансферного окна, Ярмоленко может перебраться в Лондон.

Сообщается, что украинский игрок является запасным вариантом для канониров, если «Арсенал» не сможет заполучить Лукаса Подольски. Напомним, что англичане хотят купить у «Кельна» их 26-летнего нападающего. Оба игрока оцениваются примерно в одну сумму в 13 миллионов фунтов.

Также шансы Андрея перейти в «Арсенал» увеличатся, если канониры не смогут удержать Тео Уолкотта, которого хотят запо..... Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».«FootyBunker.com» сообщает, что уже этим летом, во время трансферного окна, Ярмоленко может перебраться в Лондон.Сообщается, что украинский игрок является запасным вариантом для канониров, если «Арсенал» не сможет заполучить Лукаса Подольски. Напомним, что англичане хотят купить у «Кельна» их 26-летнего нападающего. Оба игрока оцениваются примерно в одну сумму в 13 миллионов фунтов.Также шансы Андрея перейти в «Арсенал» увеличатся, если канониры не смогут удержать Тео Уолкотта, которого хотят запо..... Читать новость...

Давид Вилья выбирает лондонский «Арсенал»...



Испанский нападающий Давид Вилья собирается покинуть «Барселону» и перебраться в стан «канониров».

Несмотря на тот факт, что в январе трансфер Вильи в «Арсенал» так и не состоялся, сотрудничество испанца с представителями «канониров» по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем в британской прессе. При этом сообщается, что испанец уже и сам хочет перебраться «под крыло» Арсена Венгера.

Согласно информации каталонских инсайдеров издания «The Sun», для Давида Вильи вариант перехода в «Арсенал» является приоритетным на сегодняшний день. Отметим, что Давиду сейчас очень нужна игровая практика, которую ..... Испанский нападающий Давид Вилья собирается покинуть «Барселону» и перебраться в стан «канониров».Несмотря на тот факт, что в январе трансфер Вильи в «Арсенал» так и не состоялся, сотрудничество испанца с представителями «канониров» по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем в британской прессе. При этом сообщается, что испанец уже и сам хочет перебраться «под крыло» Арсена Венгера.Согласно информации каталонских инсайдеров издания «The Sun», для Давида Вильи вариант перехода в «Арсенал» является приоритетным на сегодняшний день. Отметим, что Давиду сейчас очень нужна игровая практика, которую ..... Читать новость...

Халк не перейдет в лондонский «Арсенал» - гендиректор «Зенит...



Генеральный директор питерского «Зенита» Максим Митрофанов опроверг слухи о возможном ухода бразильского форварда Халка. Ранее сообщалось, что Халк может перейти в лондонский «Арсенал». Комментарии по будущему бразильца Максим Митрофанов сообщил в интервью российским СМИ.

Стоит отметить, что 4 июня британские СМИ распространили информацию, что боссы «Зенита» согласились продать Халка в лондонский «Арсенал». На Туманном Альбионе назвали и стоимость трансфера - 26,5 миллионов фунтов.

«Все слухи о переходе Халка в лондонский "Арсенал" - чушь. Нам не поступало никаких предложений от английского клуба», - заявил Митрофанов...... Генеральный директор питерского «Зенита» Максим Митрофанов опроверг слухи о возможном ухода бразильского форварда Халка. Ранее сообщалось, что Халк может перейти в лондонский «Арсенал». Комментарии по будущему бразильца Максим Митрофанов сообщил в интервью российским СМИ.Стоит отметить, что 4 июня британские СМИ распространили информацию, что боссы «Зенита» согласились продать Халка в лондонский «Арсенал». На Туманном Альбионе назвали и стоимость трансфера - 26,5 миллионов фунтов.«Все слухи о переходе Халка в лондонский "Арсенал" - чушь. Нам не поступало никаких предложений от английского клуба», - заявил Митрофанов...... Читать новость...