Новость В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit Добавлено: 2019-12-20 17:13:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о выходе Лондона из состава Европейского союза. Об этом сообщает The Independent.

За это решение проголосовали 358 депутатов.

Если в ближайшие недели законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан Королевой Елизаветой II, Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок - до 31 января 2020 года.

Накануне Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 31 января 2020 года.

Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом о выходе страны из блока.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. В апреле 2019 года Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку до конца октярбя.

В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.

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Ранее сообщалось, что власти Великобритании не рассматривают идею о проведении второго референдума относительно выхода страны из состава Европейского союза.

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Нижняя палата парламента Великобритании (Палата общин) приняла закон, который запрещает Brexit без сделки.

Соответствующее решение поддержали 309 депутатов, против выступил 81.

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Парламент Великобритании поддержал идею Мэй по Brexit...

Парламент Великобритании согласился на предложение премьер-министра Терезы Мэй проголосовать о возможности Brexit без сделки и необходимости переноса сроков выхода страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает Associated Press.

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«12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет», - подчеркнул Юнкер.

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Великобритании готовы предоставить новую отсрочку Brexit...

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«27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре», - говорится в сообщении.

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Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты Brex...

Парламент Великобритании отверг четыре альтернативных варианта выхода страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Парламент Великобритании вновь отклонил соглашение по Brexit...

Парламент Великобритании в третий раз отверг план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Против проголосовали 344 депутатов, «за» - 286.

Таким образом, Brexit, который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года, откладывается до 12 апреля 2019 года. Также Великобритания лишилась возможной отсрочки до 22 мая 2019 года.

Глава Европейского совета Дональд Туск уже заявил, что лидеры ЕС проведут встречу 10 апреля относительно сложившейся ситуации.

«В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил провести встречу Европейск..... Парламентв третий раз отверг план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.Против344 депутатов, «за» - 286.Таким образом,, который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года, откладывается до 12 апреля 2019 года. Также Великобритания лишилась возможной отсрочки до 22 мая 2019 года.Глава Европейского совета Дональд Туск уже заявил, что лидеры ЕС проведут встречу 10 апреля относительно сложившейся ситуации.«В свете того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил провести встречу Европейск..... Читать новость...

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