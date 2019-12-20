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В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit
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|Добавлено:
|2019-12-20 17:13:43
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о выходе Лондона из состава Европейского союза. Об этом сообщает The Independent.
За это решение проголосовали 358 депутатов.
Если в ближайшие недели законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан Королевой Елизаветой II, Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок - до 31 января 2020 года.
Накануне Королева Великобритании Елизавета II заявила, что официальный Лондон покинет Европейский союз 31 января 2020 года.
Напомним, Европейский союз согласился отложить выход Великобритании из состава ЕC до 31 января 2020 года.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении нового соглашения с Евросоюзом о выходе страны из блока.
Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. В апреле 2019 года Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку до конца октярбя.
В ходе референдума 23 июня 2016 года 51,9% британцев поддержали Brexit. Это также привело к уходу с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона.
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«Великобритания имеет право беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза», – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что данное решение может привести ко второму референдуму относительно Brexit
.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании
не рассматривают идею о проведении второго референдума относительно выхода страны из состава Европейского союза.
Напомним, что выход Великобритании
из состава ЕС в 2016 году поддержали 51,9% проголосовавших.
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без сделки.
Соответствующее решение поддержали 309 депутатов, против выступил 81.
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из состава Евросоюза.
Накануне стало известно, что она планирует провести встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном перед экстренным заседанием Европейского союза. Напомним, 10 апреля ЕС проведет встречу из-за ситуации с Brexit
.
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12 марта 2019 года пройдет голосование за соглашение о выходе Великобритании
из состава Европейского союза. Если депутаты не поддержат его, 13 марта 2019 года депутатам предложат поддержать Brexit
без соглашения. Если и в этот раз не будет единства, 14 марта 2019 года парламенту Великобритании
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. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.
«12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет», - подчеркнул Юнкер.
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Напомним, что выход Великобритании
из состава ЕС могут продлить до 2020 года в обмен на строгое соблюдение определенных условий.
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о гибком продлении Brexit
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В то же время Лондон может покинуть ЕС раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.
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, а также вариант Common Market 2.0., согласно которому Лондон останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.
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344 депутатов, «за» - 286.
Таким образом, Brexit
, который изначально был запланирован на 29 марта 2019 года, откладывается до 12 апреля 2019 года. Также Великобритания лишилась возможной отсрочки до 22 мая 2019 года.
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», - говорится в сообщении.
Его поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Далее документ должна рассмотреть Палата лордов.
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