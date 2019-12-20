Новость В МВД Украины заявили о компромиссе с владельцами «евроблях» Добавлено: 2019-12-20 17:38:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство внутренних дел Украины заявило о достижении с общественной организацией «АвтоЕвроСила» компромисса в вопросе растаможки авто.

Отмечается, что сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы общественной организации «АвтоЕвроСила» Олега Ярошевича.

Кабмин пообещал рассмотреть на первом заседании в новом году - 14 января - два законопроекта о растаможке «евроблях». Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского союза №2342 и законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временной остановки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто.

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2288, который откладывает введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года. «За» проголосовали 285 народных депутатов.

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