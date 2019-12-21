Новость В Нацполиции Украины отчитались о закрытии игорных заведений Добавлено: 2019-12-21 10:02:46 Корреспондент: Алексей Свидров

В Украине пресекли деятельность около 5300 нелегальных игровых заведений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«В соответствии с Постановлением Правительства и исполнением поручения министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу. Изъяли оборудования на около 50 миллионов гривен. Отработка продолжается», - говорится в сообщении.

В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса.

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных заведений. Поэтому сразу проводится и их демонтаж.

ЧИТАЙТЕ: Зеленский прокомментировал провал легализации игорного бизнеса

Напомним, Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения прекращают функционирование до 16:00 20 декабря 2019 года.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В течение апреля МВД Украины ликвидировало 594 незаконных иг...

В течение месяца в Украине ликвидировано 594 незаконных игорных заведений - МВД.

В течение месяца, за который МВД обязалось ликвидировать в Украине сеть нелегальных игорных заведений, выявлена и прекращена деятельность 594 таких пунктов и открыто 447 уголовных производство за ведение незаконного игорного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на начальника Департамента ГСБЭП МВД Украины Василия Писного.

По его словам, всего же с начала года ликвидировано 968 игорных заведений, в которых изъято около 10,5 тыс. единиц игрального оборудования и почти 3,5 млн грн.

В МВД предупреждают граждан, котор..... В течение месяца в Украине ликвидировано 594 незаконных- МВД.В течение месяца, за который МВД обязалось ликвидировать в Украине сеть нелегальных, выявлена и прекращена деятельность 594 таких пунктов и открыто 447 уголовных производство за ведение незаконного игорного бизнеса.Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВДсо ссылкой на начальника Департамента ГСБЭП МВДВасилия Писного.По его словам, всего же с начала года ликвидировано 968, в которых изъято около 10,5 тыс. единиц игрального оборудования и почти 3,5 млн грн.В МВД предупреждают граждан, котор..... Читать новость...

Аваков сообщил, что МВД в ближайшие дни остановит функционир...



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на своей страничке в соцсети, что МВД уже в ближайшие дни остановит функционирование всех игорных салонов и клубов в Киеве и по всей Украине.

"Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути - ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Читайте: В течение апреля МВД Украины ликвидировало 594 незаконных игорных заведений

"В течение десяти дней милици..... Министр внутренних делАрсен Аваков заявил на своей страничке в соцсети, что МВД уже в ближайшие дни остановит функционирование всехсалонов и клубов в Киеве и по всей Украине."Милиция более не будет ни арбитром, ни сторожем всех хитроумных сомнительных схем игро-лотерейщиков, через систему заумных справок, экспертиз и решений судов, по сути - ведущих игровую деятельность. Надоели конфликты и компромиссы, за которыми стоят огромные деньги, текущие мимо бюджета. Надоело бессистемное латание дыр", - написал Аваков на своей странице в Facebook.Читайте: В течение апреля МВДликвидировало 594 незаконных"В течение десяти дней милици..... Читать новость...

В Киеве пресекли деятельность двух игорных заведений...

В столице "прикрыли" два игровых заведения

Сотрудники отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью Шевченковского районного управления столичной милиции пресекли деятельность двух игорных заведений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Шевченковского РУ ГУМВД в Киеве.

Правоохранители изъяли 16 компьютеров. Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное производство по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины "Занятие игорным бизнесом".

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ответственность не..... В столице "прикрыли" два игровых заведенияСотрудники отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью Шевченковского районного управления столичной милиции пресекли деятельность двух. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Шевченковского РУ ГУМВД в Киеве.Правоохранители изъяли 16 компьютеров. Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВДв г. Киеве возбуждено уголовное производство по статье 203-2 Уголовного кодекса"Занятие игорным бизнесом".Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.Ответственность не..... Читать новость...

В Киеве проверяют законность деятельности ряда игорных завед...

Прокуратура Святошинского района организовала проверку законности деятельности сети игорных заведений "Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В рамках расследования уголовного производства столичные правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли около 100 единиц компьютерной техники.

Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Прокуратура Киева держит на особом контроле ..... Прокуратура Святошинского района организовала проверку законности деятельности сети"Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.В рамках расследования уголовного производства столичные правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли около 100 единиц компьютерной техники.Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса(занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.Прокуратура Киева держит на особом контроле ..... Читать новость...

На юго-востоке Москвы за неделю пресекли деятельность 24 иго...



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, только за одну неделю с 11 по 17 февраля в юго-восточном районе российской столицы сотрудниками правоохранительных органов была выявлена и пресечена деятельность 24 игорных заведений.

"Все заведения размещались в помещениях букмекерских контор, внутри которых находился еще один зал, где осуществлялась игра на аппаратах. В ходе проверки изъято 524 игровых аппарата, составлены административные материалы о незаконной организации и проведении азартных игр", - рассказали в центре информации ГУВД.

Как стало известно из информации, предоставленной в пресс-центре, в результате проведенных спецмероприятий были закрыты заведения, располаг..... Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, только за одну неделю с 11 по 17 февраля в юго-восточном районе российской столицы сотрудниками правоохранительных органов была выявлена и пресечена деятельность 24"Все заведения размещались в помещениях букмекерских контор, внутри которых находился еще один зал, где осуществлялась игра на аппаратах. В ходе проверки изъято 524 игровых аппарата, составлены административные материалы о незаконной организации и проведении азартных игр", - рассказали в центре информации ГУВД.Как стало известно из информации, предоставленной в пресс-центре, в результате проведенных спецмероприятий были закрыты заведения, располаг..... Читать новость...

Прокуратура Киева начала проверку сети игорных заведений "Фа...

Прокуратурой Святошинского района организована проверка законности деятельности сети игорных заведений "Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В рамках расследования уголовного производства столичными правоохранителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около 100 единиц компьютерной техники. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.

Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»

Напомним, ..... Прокуратурой Святошинского района организована проверка законности деятельности сети"Фаворит спорт", которые действовали под видом распространения государственных лотерей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.В рамках расследования уголовного производства столичными правоохранителями проведен ряд обысков, в ходе которых изъято около 100 единиц компьютерной техники. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса(занятие игорным бизнесом). Ведется следствие и проводятся компьютерно-технические экспертизы.Читайте: В Киеве закрыли сеть подпольных казино «Кинг»Напомним, ..... Читать новость...

Минобразования рекомендовало приостановить госаттестацию уч...

Министерство образования и науки Украины рекомендовало приостановить проведение государственной аттестации дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведений, их объединений (комплексов), а также рейтинговое оценивание общеобразовательных учебных заведений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Такое решение связано с тем, что на сегодняшний день на законодательном уровне в системе образования происходят системные изменения, в том числе по урегулированию государственной аттестации учебных заведений.

Более того, с целью модернизации государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений рабочая группа Минобразования работает над новой редакцией..... Министерство образования и наукирекомендовало приостановить проведение государственной аттестации дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных, их объединений (комплексов), а также рейтинговое оценивание общеобразовательных учебных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Такое решение связано с тем, что на сегодняшний день на законодательном уровне в системе образования происходят системные изменения, в том числе по урегулированию государственной аттестации учебныхБолее того, с целью модернизации государственного надзора (контроля) за деятельностью учебныхрабочая группа Минобразования работает над новой редакцией..... Читать новость...

В Киеве заработал Центр рекрутинга Нацполиции Украины...

В Киеве официально открыли Центр рекрутинга Нацполиции Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента коммуникации НПУ.

Сегодня, 11 декабря, состоялось торжественное открытие Центра рекрутинга сотрудников Национальной полиции. В церемонии открытия Центра приняли участие глава Нацполиции Хатия Деканоидзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Дж.Пайетт.

На базе Центра будут проводить отбор кандидатов на службу и переаттестацию действующих полицейских.

Так, ежедневно на базе Центра рекрутинга компьютерное тестирование смогут пройти около 600 человек. Каждый день будут проходить около 300 личных собеседований. Их будут проводить 12 комиссий, в состав ..... В Киеве официально открыли Центр рекрутинга. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента коммуникации НПУ.Сегодня, 11 декабря, состоялось торжественное открытие Центра рекрутинга сотрудников Национальной полиции. В церемонии открытия Центра приняли участие главаХатия Деканоидзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Дж.Пайетт.На базе Центра будут проводить отбор кандидатов на службу и переаттестацию действующих полицейских.Так, ежедневно на базе Центра рекрутинга компьютерное тестирование смогут пройти около 600 человек. Каждый день будут проходить около 300 личных собеседований. Их будут проводить 12 комиссий, в состав ..... Читать новость...