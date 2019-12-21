Новость Шефчович назвал взаимовыгодным соглашение по транзиту газа между Украиной и РФ Добавлено: 2019-12-21 11:24:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Подписанный Российской Федерацией, Украиной и Европейской комиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину», - цитирует его слова пресс-служба ЕК.

Помимо Шефчовича протокол подписали глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями», - добавил представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

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«Верхняя палата парламента Италии приняла закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после позитивного рассмотрения в первом чтении нижней палатой», - написал он.

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Позже президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Италию за принятое сегодня решение.

«Спасибо Италии за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС», - написал глава украинского государства в Twitter.

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Как отмечается в сообщении, ратификация состоялась на внеочередной сессии парламента.

В настоящее время процедуру ратификации полностью завершили 15 из 28 стран-членов Европейского союза, а также Украина.

Соглашение официально вступит в силу, когда его ратифицируют все члены Евросоюза и утвердят органы ЕС.

Источник: УНН

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Финляндия ратифицировала Соглашение об ассоциации между Укра...

Финляндия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии, передает УНН.

"В пятницу, 24 апреля, президент республики (Финляндии - ред.) подписал соглашения об ассоциации, заключенные между ЕС и его государствами-членами и Украиной, Молдовой и Грузией", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, соглашения направлены на углубление политического и экономического сотрудничества этих стран с ЕС и его государствами-членами.

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