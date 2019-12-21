Новость Строительство «Северного потока-2» приостановлено Добавлено: 2019-12-21 12:01:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2».

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Строительство «Северного потока-2» затягивается ...

В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.

«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.

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Напомним, что строительство газопровода ..... В Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии поступил запрос о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает DW.«Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток-2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимой и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Киев поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»Напомним, что строительство газопровода ..... Читать новость...

Швеция одобрила строительство «Северного потока-2»...

Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря, передает Dagens Industri.

«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», – отметила представитель шведской Партии центра по международным вопросам Черстин Лундгрен.

Напомним, что разрешение на строительство «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия. Теперь ожидается разрешение Дании.

ЧИТАЙТЕ: «Северный поток-2» является частной инициативой, – Штайнмайер

«Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода обще..... Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря, передает Dagens Industri.«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», – отметила представитель шведской Партии центра по международным вопросам Черстин Лундгрен.Напомним, что разрешение на строительство «Северного потока-2» уже выдали Германия и Финляндия. Теперь ожидается разрешение Дании.ЧИТАЙТЕ: «Северный поток-2» является частной инициативой, – Штайнмайер«Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода обще..... Читать новость...

Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного пото...

Власти Финляндии выдали разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в финской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

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В компании также добавили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику.

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«Северный поток-2» предусматривает строительство и ра..... Власти Финляндии выдали разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в финской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.ЧИТАЙТЕ: Реализация проекта "Северного потока-2" - агрессивное намерение России влиять на страны ЕС, - ПарубийВ компании также добавили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании – идут по графику.ЧИТАЙТЕ: Порошенко призвал французов противодействовать строительству "Северного потока-2"«Северный поток-2» предусматривает строительство и ра..... Читать новость...

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2...

Энергетическое агентство Дании (ЭАД) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на территории собственных территориальных вод в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении.

Разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основании обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

ЧИТАЙТЕ: РФ предлагала ЕС ча..... Энергетическое агентство Дании (ЭАД) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на территории собственных территориальных вод в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.«Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», - говорится в сообщении.Разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основании обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву.ЧИТАЙТЕ: РФ предлагала ЕС ча..... Читать новость...

Россия выдала разрешение на строительство «Северного потока-...

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в России. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Мы очень рады получению данного разрешения, которое является результатом слаженной и кропотливой работы нашей команды в рамках комплексного процесса получения разрешений. Получение разрешения на строительство в России является важным этапом для реализации проекта «Северный поток-2» в целом», – заявил технический директор компании Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.

Отмечается, что работы по практической реализации проекта в рамках полученного разреш..... Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в России. Об этом сообщается на сайте проекта.«Мы очень рады получению данного разрешения, которое является результатом слаженной и кропотливой работы нашей команды в рамках комплексного процесса получения разрешений. Получение разрешения на строительство в России является важным этапом для реализации проекта «Северный поток-2» в целом», – заявил технический директор компании Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.Отмечается, что работы по практической реализации проекта в рамках полученного разреш..... Читать новость...

РФ получила разрешение на строительство «Северного потока-2»...

Компании Nord Stream 2 AG получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию газового провода «Северный поток-2» в её территориальных водах.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что Nord Stream 2 AG выполняе..... Компании Nord Stream 2 AG получила от Германии разрешение на строительство и эксплуатацию газового провода «Северный поток-2» в её территориальных водах.«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», – говорится в сообщении пресс-службы компании.Отмечается, что Nord Stream 2 AG выполняе..... Читать новость...

Германия не откажется от «Северного потока-2»...

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.

В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.

Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.

В то же время он осудил такие действия Кремля.

Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию против строительства российского газопровода «Северн..... Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» возможно при сохранении ключевых интересов Украины. Об этом сообщает DW.В частности, речь идет о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года.Альтмайер также подчеркнул, что Берлин не намерен прислушиваться к США, Украине и членам Христианско-демократического союза, и отказываться от «Северного потока-2» из-за захвата Россией украинских моряков и кораблей.В то же время он осудил такие действия Кремля.Ранее Палата представителей США единогласно приняла резолюцию против строительства российского газопровода «Северн..... Читать новость...

В Великобритании заморозили акции «Северного потока»...

Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».

«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.

«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.

«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Власти Великобритании приняли решение заморозить акции российского газопровода «Северный поток». Об этом говорится в Twitter НАК «Нафтогаз Украины».«В процессе ареста активов "Газпрома" в Великобритании была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись», – отмечается в сообщении.«Газпром» был вынужден формально обязаться перед судом отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в суде по принудительному взысканию его активов в этой стране.«"Газпром" теперь должен решать – или пог..... Читать новость...