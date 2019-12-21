Новость Правоохранительные органы «крышуют» игорный бизнес, - Рябошапка Добавлено: 2019-12-21 12:31:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» это направление. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает пресс-служба ГПУ.

«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», - сказал он.

Отмечается, что по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

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Напомним, 20 декабря 2019 года Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения прекращают функционирование до 16:00 20 декабря 2019 года.

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Игорный бизнес по-украински...

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Глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили предложил легализовать игорный бизнес в Украине.

Свою точку зрения по этому вопросу он выразил на странице в Facebook. Как считает политик, такой шаг даст бюджету страны дополнительные средства.

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Нелегальный игорный бизнес для Москвы выгоднее легального...



С января текущего года налоги, взимаемые с легальных букмекерских контор и тотализаторов, пополнили московскую казну на 28 000 000 рублей, в то время как штрафы, наложенные на организаторов нелегального бизнеса, обогатили город на 58 000 000 рублей.

По словам и.о. департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, в столице России легально работают 445 букмекерских контор и 15 тотализаторов. О том, сколько в Москве функционирует нелегальных заведений, доподлинно никому не известно, однако доходность их ни у кого не оставляет сомнения - стоит только взять во внимание тот факт, что после выплаты всех штрафов и ареста имущества у этих контор остаются средства на покупку нового ..... С января текущего года налоги, взимаемые с легальных букмекерских контор и тотализаторов, пополнили московскую казну на 28 000 000 рублей, в то время как штрафы, наложенные на организаторов нелегальногоа, обогатили город на 58 000 000 рублей.По словам и.о. департамента региональной безопасности Москвы Алексея Майорова, в столице России легально работают 445 букмекерских контор и 15 тотализаторов. О том, сколько в Москве функционирует нелегальных заведений, доподлинно никому не известно, однако доходность их ни у кого не оставляет сомнения - стоит только взять во внимание тот факт, что после выплаты всех штрафов и ареста имущества у этих контор остаются средства на покупку нового ..... Читать новость...

Минфин предложил легализовать игорный бизнес в Украине...

Министерство финансов Украины начало работу над легализацией игорного бизнеса на территории государства. Об этом 18 августа заявила заместитель министра финансов Елена Макеева.

«Мы работаем над легализацией игорного бизнеса, но при условии, если он будет работать, как в цивилизованных странах. Поэтому мы сейчас пытаемся строить в этой области правильное законодательство. Также дополнительные деньги в бюджет - это борьба с контрабандой и предотвращение уклонения от уплаты пошлин на границе», - заявила Макеева.

Читайте: Абромавичус выступает за легализацию игорного бизнеса в Украине

Напомним, что легализация игорного бизнеса в Украине в июне была предложена премьер-министром Укр..... Министерство финансов Украины начало работу над легализацией игорногоа на территории государства. Об этом 18 августа заявила заместитель министра финансов Елена Макеева.«Мы работаем над легализацией игорногоа, но при условии, если он будет работать, как в цивилизованных странах. Поэтому мы сейчас пытаемся строить в этой области правильное законодательство. Также дополнительные деньги в бюджет - это борьба с контрабандой и предотвращение уклонения от уплаты пошлин на границе», - заявила Макеева.Читайте: Абромавичус выступает за легализацию игорногоа в УкраинеНапомним, что легализация игорногоа в Украине в июне была предложена премьер-министром Укр..... Читать новость...

Правоохранительные органы Украины ждет реформа?...



Сегодня президент Украины Виктор Янукович провел совещание с руководителями правоохранительных органов Украины. Кроме вопросов, связанных со вступлением в силу нового Уголовно-процессуального кодекса, глава государства отметил, что в Украине будет утверждена концепция реформирования правоохранительных органов, причем произойдет это в ближайшее время.

По мнению президента, «в условиях ограниченного финансирования следует подумать над перегруппировкой сил и средств», а также над «эффективным перераспределением компетенции между правоохранительными органами». Виктор Янукович также заявил, что необходимо «неуклонно преследовать» преступников в погонах и под..... Сегодня президент Украины Виктор Янукович провел совещание с руководителями правоохранительных органов Украины. Кроме вопросов, связанных со вступлением в силу нового Уголовно-процессуального кодекса, глава государства отметил, что в Украине будет утверждена концепция реформирования правоохранительных органов, причем произойдет это в ближайшее время.По мнению президента, «в условиях ограниченного финансирования следует подумать над перегруппировкой сил и средств», а также над «эффективным перераспределением компетенции между правоохранительными органами». Виктор Янукович также заявил, что необходимо «неуклонно преследовать» преступников в погонах и под..... Читать новость...

В Украине предлагают вновь разрешить игорный бизнес в казино...



Похоже, что в Украине все же пытаются вернуть законные основания для существования игорного бизнеса. Сообщается, что в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект № 2156, который называется «Об игорном бизнесе в Украине». Автором этого законопроекта является представляющий в парламенте «Партию регионов» Олег Царев.

Нормы предложенного проекта закона предлагают разрешить в Украине игорный бизнес, но только в казино, функционирующих при отелях. Олег Царев считает возможным разрешить функционирование казино в пятизвездочных гостиницах, но не во всех, а в таких, которые имеют 60 и более номеров. Кроме того, Олег Царев в своем законопроекте предлагает разреш..... Похоже, что в Украине все же пытаются вернуть законные основания для существования игорногоа. Сообщается, что в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект № 2156, который называется «Об игорноме в Украине». Автором этого законопроекта является представляющий в парламенте «Партию регионов» Олег Царев.Нормы предложенного проекта закона предлагают разрешить в Украине, но только в казино, функционирующих при отелях. Олег Царев считает возможным разрешить функционирование казино в пятизвездочных гостиницах, но не во всех, а в таких, которые имеют 60 и более номеров. Кроме того, Олег Царев в своем законопроекте предлагает разреш..... Читать новость...

Тягнибок предлагает в корне реформировать правоохранительные...



О. Тягнибок: Правоохранительные органы должны быть в корне реформированы.

Правоохранительные органы, особенно милиция и прокуратура, требуют коренного реформирования. Они должны быть преобразованы из инструментов властного принуждения, насилия и рэкета, которыми они фактически были при режиме Януковича, в структуры эффективной защиты прав граждан. Об этом заявил лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок во время встречи с общиной города Кременчуг Полтавской области, передает УНН.

"Люстрация рядов правоохранителей от лиц, причастных к совершению коррупционных, уголовных преступлений и грубых нарушений конституционных прав граждан, в частности во время правлен..... О. Тягнибок:должны быть в корне реформированы., особенно милиция и прокуратура, требуют коренного реформирования. Они должны быть преобразованы из инструментов властного принуждения, насилия и рэкета, которыми они фактически были при режиме Януковича, в структуры эффективной защиты прав граждан. Об этом заявил лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок во время встречи с общиной города Кременчуг Полтавской области, передает УНН."Люстрация рядов правоохранителей от лиц, причастных к совершению коррупционных, уголовных преступлений и грубых нарушений конституционных прав граждан, в частности во время правлен..... Читать новость...