Новость Анчелотти возглавил «Эвертон» Добавлено: 2019-12-21 14:05:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Английский «Эвертон» объявил о назначении главным тренером команды 60-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«Один из самых успешных менеджеров в мировом футболе, выигравший 20 трофеев, включая три чемпионских титула в четырех разных странах и Лигу чемпионов теперь главный тренер Эвертона», - говорится в сообщении пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года.

ЧИТАЙТЕ: Лондонский «Арсенал» возглавил Артета

Ранее руководство итальянского «Наполи» сразу после крупной победы над «Генком» в групповом этапе Лиги чемпионов приняло решение расстаться с Анчелотти.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Анчелотти возглавил «Наполи»...

Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавил «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

На этом посту он сменил Маурицио Сарри.

Контракт Анчелотти рассчитан на два года, но может быть автоматически продлен ещё на один сезон.

«Я по-настоящему рад и польщен возможностью стать тренером команды из столь уникального города с такими невероятными болельщиками. Вперед, "Наполи"!», – заявил он.

Ранее Анчелотти тренировал сборную Италии, «Реджину», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Баварию&ra..... Итальянский тренер Карло«Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.На этом посту он сменил Маурицио Сарри.Контрактрассчитан на два года, но может быть автоматически продлен ещё на один сезон.«Я по-настоящему рад и польщен возможностью стать тренером команды из столь уникального города с такими невероятными болельщиками. Вперед, "Наполи"!», – заявил он.Ранеетренировал сборную Италии, «Реджину», «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Баварию&ra..... Читать новость...

Это'О может перейти в «Эвертон»...



После того, как у камерунского бомбардира Самуэля Это'О сорвался переход в «Ливерпуль», сохраняется вероятность того, что опытный футболист перейдет в другую команду из Ливерпуля – «Эвертон». Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес предложил 33-летнему форварду поиграть в его команде. По имеющимся данным, Мартинес надеется на согласие камерунца. В свою очередь, Самуэль Это'О готов снизить требования по заработной плате. Как известно, ранее камерунец требовал 163 тысячи евро в неделю.

Таким образом, форвард хочет получить от «Эвертона» более длительный контракт.

Напомним, что ранее кам..... После того, как у камерунского бомбардира Самуэля Это'О сорвался переход в «Ливерпуль», сохраняется вероятность того, что опытный футболист перейдет в другую команду из Ливерпуля – «Эвертон». Об этом сообщает Goal.com.Стало известно, что главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес предложил 33-летнему форварду поиграть в его команде. По имеющимся данным, Мартинес надеется на согласие камерунца. В свою очередь, Самуэль Это'О готов снизить требования по заработной плате. Как известно, ранее камерунец требовал 163 тысячи евро в неделю.Таким образом, форвард хочет получить от «Эвертона» более длительный контракт.Напомним, что ранее кам..... Читать новость...

Евгений Коноплянка заинтересовал "Эвертон"...

Игрок днепропетровского «Днепра» и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка на днях получил очередное предложение от представителя английской Премьер лиги. Как сообщает Daily Mirror, на этот раз в подписании 25-летнего футболиста выразил заинтересованность ливерпульский «Эвертон».

Читайте: Ребров уверяет, что Коноплянка не перейдет в "Динамо"

Напомним, что уже этим летом срок действия контракта Евгения Коноплянки с днепропетровским «Днепром» завершается. Несмотря на это, сам футболист не спешит продлевать соглашение с командой.

Представитель Премьер лиги «Эвертон», в свою очередь, в ближайшее время собирается продать своего ..... Игрок днепропетровского «Днепра» и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка на днях получил очередное предложение от представителя английской Премьер лиги. Как сообщает Daily Mirror, на этот раз в подписании 25-летнего футболиста выразил заинтересованность ливерпульский «Эвертон».Читайте: Ребров уверяет, что Коноплянка не перейдет в "Динамо"Напомним, что уже этим летом срок действия контракта Евгения Коноплянки с днепропетровским «Днепром» завершается. Несмотря на это, сам футболист не спешит продлевать соглашение с командой.Представитель Премьер лиги «Эвертон», в свою очередь, в ближайшее время собирается продать своего ..... Читать новость...

Английский «Эвертон» выставлен на продажу...



В европейской прессе все чаще стала появляться информация о финансовых проблемах и возможной продаже легендарного английского футбольного клуба «Эвертон» из города Ливерпуль. Официальную позицию по данному вопросу озвучил исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги Роберт Элстоун. По словам Элстоуна, руководство «Эвертона» действительно ведет переговоры относительно продажи клуба, однако, на сегодняшний день, никакой конкретики нет.

Как заметил Элстоун, переговорный процесс находится на ранней стадии, поэтому в ближайшее время владелец «Эвертона» не сменится. Также Элстоун обратил внимание на то, что покупателем клуба должен ста..... В европейской прессе все чаще стала появляться информация о финансовых проблемах и возможной продаже легендарного английского футбольного клуба «Эвертон» из города Ливерпуль. Официальную позицию по данному вопросу озвучил исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги Роберт Элстоун. По словам Элстоуна, руководство «Эвертона» действительно ведет переговоры относительно продажи клуба, однако, на сегодняшний день, никакой конкретики нет.Как заметил Элстоун, переговорный процесс находится на ранней стадии, поэтому в ближайшее время владелец «Эвертона» не сменится. Также Элстоун обратил внимание на то, что покупателем клуба должен ста..... Читать новость...

Агент Бойко: «Да, Денисом интересуется "Эвертон"»...

Агент Дениса Бойко Вадим Шаблий подтвердил информацию о том, что к его клиенту есть интерес со стороны английского клуба "Эвертон".

"Это не слухи, "Эвертон" действительно интересуется Бойко. Будем думать, обсуждать, поскольку Дениса не устраивает положение в "Бешикташе" - он недоволен игровым временем. Все еще нужно обдумать.

Да, Денис может стать чемпионом Турции, но я бы не сказал, что он второй вратарь "Бешикташа". Просто игрового времени недостаточно. Поэтому будем рассматривать варианты", - заявил Шаблий.

Напомним, что в "Бешикташ" Денис Бойко перешел минувшей зимой. Всего в составе турецкого клуба он сыграл четыре матч..... Агент Дениса Бойко Вадим Шаблий подтвердил информацию о том, что к его клиенту есть интерес со стороны английского клуба "Эвертон"."Это не слухи, "Эвертон" действительно интересуется Бойко. Будем думать, обсуждать, поскольку Дениса не устраивает положение в "Бешикташе" - он недоволен игровым временем. Все еще нужно обдумать.Да, Денис может стать чемпионом Турции, но я бы не сказал, что он второй вратарь "Бешикташа". Просто игрового времени недостаточно. Поэтому будем рассматривать варианты", - заявил Шаблий.Напомним, что в "Бешикташ" Денис Бойко перешел минувшей зимой. Всего в составе турецкого клуба он сыграл четыре матч..... Читать новость...

Эвертон Рибейро может переехать в Украину...



В данный момент в числе претендентов на игрока «Крузейро» и сборной Бразилии есть и представитель чемпионата Украины. Об этом заявил президент «Крузейро» Жилван де Пиньо Таварес.

Отметим, что после трансфера Лукаса Силвы в «Реал» бразильский клуб может лишиться и другого ведущего игрока.

На этот раз иностранные клубы присматриваются к атакующему полузащитнику национальной сборной Бразилии Эвертону Рибейро, который в течение двух сезонов становился лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Читайте: Мирча Луческу присмотрел новых бразильцев для «Шахтера»

По словам президента клуба, у бразильца на руках есть предложение заманчивое из ОАЭ, однако &..... В данный момент в числе претендентов на игрока «Крузейро» и сборной Бразилии есть и представитель чемпионата Украины. Об этом заявил президент «Крузейро» Жилван де Пиньо Таварес.Отметим, что после трансфера Лукаса Силвы в «Реал» бразильский клуб может лишиться и другого ведущего игрока.На этот раз иностранные клубы присматриваются к атакующему полузащитнику национальной сборной Бразилии Эвертону Рибейро, который в течение двух сезонов становился лучшим игроком чемпионата Бразилии.Читайте: Мирча Луческу присмотрел новых бразильцев для «Шахтера»По словам президента клуба, у бразильца на руках есть предложение заманчивое из ОАЭ, однако &..... Читать новость...

Лига Европы 2014/2015. "Динамо" - "Эвертон". Анонс матча...

Сегодня, 19 марта 2015 года, в 20:00, в Киеве на НСК «Олимпийском» состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» - «Эвертон». Напомним, что в первом матче киевляне уступили со счетом 1:2.

Прямая трансляция матча на телеканалах «Украина» и «Футбол 2».

Сегодня поддерживать киевскую команду будет забитый НСК «Олимпийский». Еще за два дня до сегодняшней встречи все билеты на матч были проданы. Отметим, что для прохода в четвертьфинал Лиги Европы подопечным Сергея Реброва нужно обязательно побеждать.

Читайте: Лига Европы 2014/2015. "Аякс" - "Днепр". Анонс матча

Не примет участие в матче дисквалифициро..... Сегодня, 19 марта 2015 года, в 20:00, в Киеве на НСК «Олимпийском» состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» - «Эвертон». Напомним, что в первом матче киевляне уступили со счетом 1:2.Прямая трансляция матча на телеканалах «Украина» и «Футбол 2».Сегодня поддерживать киевскую команду будет забитый НСК «Олимпийский». Еще за два дня до сегодняшней встречи все билеты на матч были проданы. Отметим, что для прохода в четвертьфинал Лиги Европы подопечным Сергея Реброва нужно обязательно побеждать.Читайте: Лига Европы 2014/2015. "Аякс" - "Днепр". Анонс матчаНе примет участие в матче дисквалифициро..... Читать новость...

Лига Европы 2014/2015. "Эвертон" - "Динамо". Анонс матча...

Сегодня, 12 марта, в 22:05 на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле начнется матч 1/8 финала Лиги Европы между местным «Эвертоном» и киевским «Динамо». Прямая трансляция матча на телеканале «Футбол 2».

Читайте: Лига Европы 2014/15. Ленс и Беланда не сыграют с «Эвертоном»

Перед матчем появилась шикарная новость для киевской команды – УЕФА сняло дисквалификацию с Андрея Ярмоленко. Таким образом, лидер команды сможет помочь своей команде в противостоянии с английским клубом. Зато решение по Юнесу Бельханда осталось прежним, и легионер «Динамо» сегодня точно не сыграет. Также пропустит матч по причине дисквалификации и..... Сегодня, 12 марта, в 22:05 на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле начнется матч 1/8 финала Лиги Европы между местным «Эвертоном» и киевским «Динамо». Прямая трансляция матча на телеканале «Футбол 2».Читайте: Лига Европы 2014/15. Ленс и Беланда не сыграют с «Эвертоном»Перед матчем появилась шикарная новость для киевской команды – УЕФА сняло дисквалификацию с Андрея Ярмоленко. Таким образом, лидер команды сможет помочь своей команде в противостоянии с английским клубом. Зато решение по Юнесу Бельханда осталось прежним, и легионер «Динамо» сегодня точно не сыграет. Также пропустит матч по причине дисквалификации и..... Читать новость...