Новость Министр обороны Украины рассказал, на что пойдут 300 млн долларов от США Добавлено: 2019-12-21 15:27:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Выделенные Соединенными Штатами Америки 300 миллионов долларов военной помощи позволят Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Об этом написал в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

«На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Искренняя благодарность нашим партнерам!», - говорится в сообщении.

Напомним, Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает в том числе усиленную оборонительную помощь для Украины в 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение 698 миллионов долларов Украине в 2020 году.

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Также он ..... Сегодня в ходе пленарного заседания парламента председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил,бывшими руководителями грузинской армии были получены неоправданно большие денежные бонусы, это при всем том,грузинские солдаты, как и вся армия, находились и продолжают пребывать в тяжелейших условиях."Бывшие министрыустраивали комфортные условия для себя и ближайшего окружения, а на нужды солдат и офицеров закрывали глаза. Конкретные факты таковы - с 2009 по октябрь 2012 года министрам и генералитету был выдан только в качестве премий 41 миллион лари ($25.) ", - пояснил Ираклий Сесиашвили.Также он ..... Читать новость...

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Министр обороны Украины прошел проверку на детекторе лжи...

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В сообщении отмечается, что тест на полиграфе, кроме генерал-полковника Степана Полторака, удачно прошли еще девять из двенадцати волонтеров. Все они будут привлечены к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе Министерства обороны. По два представителя от волонтерских организаций будут работать в кажд..... Степан Полторак и волонтеры, которые будут работать в ведомстве, прошли тесты на детекторе лжи. Аналогичную проверку должны пройти все вовлеченные в процесс принятия важных государственных решений. Об этом сказал президентПетр Порошенко во время встречи с советом волонтеров при Министерстве, сообщает пресс-служба главы государства.В сообщении отмечается,тест на полиграфе, кроме генерал-полковника Степана Полторака, удачно прошли еще девять из двенадцати волонтеров. Все они будут привлечены к вещевому, пищевому и медицинскому обеспечению в системе Министерства. По два представителя от волонтерских организаций будут работать в кажд..... Читать новость...

Министр обороны Украины наградил волонтеров медалями...



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Глава польского оборонного ведомства подтвердил, что Польша и в дальнейшем неуклонно поддер..... Подразделения Вооруженных силвпервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки. Об этом на встрече 24 августа договорились президентПетр Порошенко и министрПольши Антони Мацеревич, сообщает пресс-служба главы украинского государства.ЧИТАЙТЕ: В РФ недовольны желанием Порошенко ввести на Донбасс миротворцев ООН«Европа безне будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потомуваша страна защищает Европу», - подчеркнул Антони Мацеревич.Глава польского оборонного ведомства подтвердил,Польша и в дальнейшем неуклонно поддер..... Читать новость...