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Министр обороны Украины рассказал, на что пойдут 300 млн долларов от США
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|Добавлено:
|2019-12-21 15:27:47
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Выделенные Соединенными Штатами Америки 300 миллионов долларов военной помощи позволят Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Об этом написал в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.
«На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Искренняя благодарность нашим партнерам!», - говорится в сообщении.
Напомним, Верхняя палата американского Конгресса вслед за Палатой представителей приняла большинством голосов оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает в том числе усиленную оборонительную помощь для Украины в 300 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила выделение 698 миллионов долларов Украине в 2020 году.
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