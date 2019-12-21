Новость Колесникову назначили залог Добавлено: 2019-12-21 16:32:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тысяч гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

«21 декабря следователь судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Также его обязали сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

Ранее экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении и начат их розыск.

Колесников в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ: Дела Вилкула и Колесникова направили в суд

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Мельнику назначили залог в 22,8 млн грн...



Сегодня, 2 апреля, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в виде залога в размере 22,8 миллионов гривен. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Василий Зоря.

По его словам, на данный момент залог еще не внесен, а сам Петр Мельник находится под стражей.

В то же время и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий сообщил, что в том случае, если будет вноситься залог за Мельника, Генеральная прокуратура будет проверять законность этих средств.

Напомним, что Петр Мельник был задержан в Киеве 1 апреля. Он прилетел в у..... Сегодня, 2 апреля, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в видеа в размере 22,8 миллионов гривен. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Василий Зоря.По его словам, на данный моментеще не внесен, а сам Петр Мельник находится под стражей.В то же время и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий сообщил, что в том случае, если будет вноситьсяза Мельника, Генеральная прокуратура будет проверять законность этих средств.Напомним, что Петр Мельник был задержан в Киеве 1 апреля. Он прилетел в у..... Читать новость...

Садовому назначили залог...

Высший антикоррупционный суд Украины избрал мэру Львова Андрею Садовому, которого подозревают в злоупотреблении властью, меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен вместо. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отметим, что прокуроры САП требовали залог в размере 50 млн гривен.

Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию и воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому, а также другим должностн..... Высший антикоррупционный суд Украины избрал мэру Львова Андрею Садовому, которого подозревают в злоупотреблении властью, меру пресечения в видеа в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен вместо. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.Отметим, что прокуроры САП требовалив размере 50 млн гривен.Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию и воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому, а также другим должностн..... Читать новость...

Колесникову и Вилкулу сообщили о подозрении ...

Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении и начат их розыск.

«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им сообщено о подозрении и начата процедура розыска», - написал он в Facebook.

В ГПУ сообщили, что Вилкула подозревают в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями.

По данным следствия, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов Вилкул вопрек..... Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитриюсообщено о подозрении и начат их розыск.«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им сообщено о подозрении и начата процедура розыска», - написал он в Facebook.В ГПУ сообщили, что Вилкула подозревают в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями.По данным следствия, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов Вилкул вопрек..... Читать новость...

В США назначили специального представителя по Украине...

Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера на должность специального представителя по Украине.

Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее Волкер работал на должности постоянного представителя США в НАТО, а также занимал должность директора по европейским и евразийским вопросам Совета национальной безопасности США.

Ожидается, что именно Курт Волкер будет сопровождать Тиллерсона во время его визита в Киев. Напомним, что американский чиновник прибудет в Украину 9 июля.

"США остаются полностью приверженными выполнению минских соглашений, и я вполне доверяю Курту продолжать наши усилия, направленные на достижение мира в Украине", - подчеркнул Р.Тиллер..... Соединенные Штаты АмерикиКурта Волкера на должность специального представителя по Украине.Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.Ранее Волкер работал на должности постоянного представителя США в НАТО, а также занимал должность директора по европейским и евразийским вопросам Совета национальной безопасности США.Ожидается, что именно Курт Волкер будет сопровождать Тиллерсона во время его визита в Киев. Напомним, что американский чиновник прибудет в Украину 9 июля."США остаются полностью приверженными выполнению минских соглашений, и я вполне доверяю Курту продолжать наши усилия, направленные на достижение мира в Украине", - подчеркнул Р.Тиллер..... Читать новость...

В "Укртрансгазе" и "Укргаздобыче" назначили новых руководите...



Назначены новые руководители "Укртрансгаз" и "Укргаздобыча".

В ПАО "Укртрансгаз" и ОАО "Укргаздобыча" назначили новых руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз", передает УНН.

"5 марта 2014 г. Ясюка Валерия Николаевича назначили Председателем правления ПАО "Укртрансгаз".

6 марта 2014 г. Костюк Сергей Николаевич назначен Председателем правления ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

Справка: Валерий Ясюк занимал должность председателя правления Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Работал в крымском правительстве. После этого успел поработать заместителе..... Назначены новые руководители "Укртрансгаз" и "Укргаздобыча".В ПАО "Укртрансгаз" и ОАО "Укргаздобыча"новых руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз", передает УНН."5 марта 2014 г. Ясюка Валерия НиколаевичаПредседателем правления ПАО "Укртрансгаз".6 марта 2014 г. Костюк Сергей Николаевич назначен Председателем правления ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.Справка: Валерий Ясюк занимал должность председателя правления Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Работал в крымском правительстве. После этого успел поработать заместителе..... Читать новость...

В Макеевке сепаратисты назначили своего «мэра»...

Сепаратисты назначили своего "мэра" Макеевки.

В Макеевке пророссийские активисты с георгиевскими лентами захватили горсовет и избрали так называемого "народного мэра", сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".

По сообщению, здание горсовета сдали без сопротивления. Сейчас над сооружением установили российский триколор и флаг "Донецкой народной республики".

У здания находится почти тысяча сторонников федерализации, некоторые из них в камуфляже. Кроме того, возле зданий СБУ и горотдела милиции тоже собираются люди.

Отметим, что митингующих пытались унять мэр Макеевки Александр Мальцев и начальник городской милиции Алексей Мирошниченко.

Ист..... Сепаратистысвоего "мэра" Макеевки.В Макеевке пророссийские активисты с георгиевскими лентами захватили горсовет и избрали так называемого "народного мэра", сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".По сообщению, здание горсовета сдали без сопротивления. Сейчас над сооружением установили российский триколор и флаг "Донецкой народной республики".У здания находится почти тысяча сторонников федерализации, некоторые из них в камуфляже. Кроме того, возле зданий СБУ и горотдела милиции тоже собираются люди.Отметим, что митингующих пытались унять мэр Макеевки Александр Мальцев и начальник городской милиции Алексей Мирошниченко.Ист..... Читать новость...

В Таиланде назначили нового и.о. премьер-министра...



В Таиланде назначили нового исполняющего обязанности премьер-министра, которым стал бывший заместитель главы Кабмина, министр торговли Ниватхамронг Бунсонгпаисан. Ранее Конституционный суд Таиланда вынес вердикт, согласно которому исполняющая обязанности главы правительства Йинглак Чинават (фото), а также нескольких членов ее кабинета были отправлены в отставку.

Причиной этого стало из кадровых решений главы правительства, которое судебная коллегия признала неконституционным. Петицию в суд о том, что действия Чинават противоречат основному закону Таиланда, направила группа оппозиционно настроенных сенаторов.

Иск касается смещения с должности бывшего главы Совета национальной безопаснос..... В Таиланденового исполняющего обязанности премьер-министра, которым стал бывший заместитель главы Кабмина, министр торговли Ниватхамронг Бунсонгпаисан. Ранее Конституционный суд Таиланда вынес вердикт, согласно которому исполняющая обязанности главы правительства Йинглак Чинават (фото), а также нескольких членов ее кабинета были отправлены в отставку.Причиной этого стало из кадровых решений главы правительства, которое судебная коллегия признала неконституционным. Петицию в суд о том, что действия Чинават противоречат основному закону Таиланда, направила группа оппозиционно настроенных сенаторов.Иск касается смещения с должности бывшего главы Совета национальной безопаснос..... Читать новость...

Украинским морякам в РФ назначили очередную экспертизу...

Адвокат Николай Полозов заявил, что незаконно задержанным Российской Федерацией украинским морякам назначили новую экспертизу.

«С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Эта экспертиза своего рода «ноу-хау» российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда», - написал он в Facebook.

Полозов подчеркнул, что все адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы.

Ранее стало известно, что Российская Федераци..... Адвокат Николай Полозов заявил, что незаконно задержанным Российской Федерацией украинским морякамновую экспертизу.«С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Эта экспертиза своего рода «ноу-хау» российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда», - написал он в Facebook.Полозов подчеркнул, что все адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы.Ранее стало известно, что Российская Федераци..... Читать новость...