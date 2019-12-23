Новость В МИД Украины рассказали, почему задерживается обмен пленными Добавлено: 2019-12-23 09:01:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, так как Киев стремится вернуть максимальное число людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками», - отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 декабря 2019 года, пройдет видеоконференция по обсуждению вопроса об обмене пленными.

Напомним, во время «нормандского саммита» Украина и Российская Федерация договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В ВСУ рассказали, почему заблокировался процесс обмена пленн...

Обмен заложниками заблокировался, так как боевики требуют освобождения своих сторонников, которые совершили преступления, а они сейчас находятся под действием судебной власти. Об этом в эфире "5 канала" сказал генерал-майор ВСУ Александр Розмазнин, передает УНН.

Читайте: В плену террористов находится около 400 человек, - В. Будик

"Есть определенные трудности, которые заключаются в том, что есть персональные фамилии, которые интересуют ту сторону. Но эти люди нарушили законодательство, совершили преступления и находятся под действием судебной власти. Это связано с работой определенных структур, которые за это отвечают. Думаю, что они эту проблему решат..... Обмен заложниками заблокировался, так как боевики требуют освобождения своих сторонников, которые совершили преступления, а они сейчас находятся под действием судебной власти. Об этом в эфире "5 канала" сказал генерал-майор ВСУ Александр Розмазнин, передает УНН.Читайте: В плену террористов находится около 400 человек, - В. Будик"Есть определенные трудности, которые заключаются в том, что есть персональные фамилии, которые интересуют ту сторону. Но эти люди нарушили законодательство, совершили преступления и находятся под действием судебной власти. Это связано с работой определенных структур, которые за это отвечают. Думаю, что они эту проблему решат..... Читать новость...

И.Геращенко: «Обмен пленными между сторонами конфликта на во...

Обмен заложниками между сторонами конфликта на Востоке Украины продлится около недели. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщила Уполномоченный Президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что обмен пленными продлится максимум в течение недели. Я думаю, что речь идет о сотнях людей", - отметила И. Геращенко.

Читайте: Дэвид Кэмерон высказался против выплаты террористам выкупов за захваченных заложников

Она отметила, что, по ее мнению, количество заложников преобладает у террористов. "Они брали в плен наших врачей (19 лиц), журналистов, гражданское население, наших военных, и..... Обмен заложниками между сторонами конфликта на Востокепродлится около недели. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщила Уполномоченный Президентапо вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН."Мы надеемся, чтопродлится максимум в течение недели. Я думаю, что речь идет о сотнях людей", - отметила И. Геращенко.Читайте: Дэвид Кэмерон высказался против выплаты террористам выкупов за захваченных заложниковОна отметила, что, по ее мнению, количество заложников преобладает у террористов. "Они брали в плен наших врачей (19 лиц), журналистов, гражданское население, наших военных, и..... Читать новость...

США приветствуют обмен пленными...

Посольство США в Украине прокомментировало обмен пленными, который прошел вчера, 27 декабря.

«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Следующий обмен пленными может пройти в формате «74 на 29», – Песков

Напомним, что вчера между Украиной и боевиками с оккупированного Донбасса прошел обмен пленными. На подконтрольную Киеву территорию вернулись 73 человека. Украина же передела 233 человека.

Отметим, что изначально говорилось о 74 заложниках, но одна женщина отказалась возвращать..... Посольство США в Украине прокомментировало, который прошел вчера, 27 декабря.«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Следующийможет пройти в формате «74 на 29», – ПесковНапомним, что вчера между Украиной и боевиками с оккупированного Донбасса прошел. На подконтрольную Киеву территорию вернулись 73 человека. Украина же передела 233 человека.Отметим, что изначально говорилось о 74 заложниках, но одна женщина отказалась возвращать..... Читать новость...

Обмен пленными состоится 27 декабря ...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, обмен пленными пройдет 27 декабря. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Кирилл по итогам встречи сообщил, что все условия по обмену пленными согласованы.

«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ”ДНР” и ”ЛНР” и Украиной», - сказал он.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё..... Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с главарями российских боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей Александром Захарченко и Леонидом Пасечником,пройдет 27 декабря. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Кирилл по итогам встречи сообщил, что все условия посогласованы.«Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихсямежду ”ДНР” и ”ЛНР” и Украиной», - сказал он.«Я надеюсь, что, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто ещё..... Читать новость...

РФ и Украина проведут обмен пленными «35 на 35», - СМИ...

Представители Украины и Российской Федерации договорились об обмене пленными по формуле «35 на 35». Об этом сообщают российские СМИ.

В то же время списки на обмен корректировать до начала процесса обмена. Предполагаемая дата начала процесса – 7 сентября 2019 года.

Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

По информации СМИ, под вопросом остается обмен украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боев..... Представителии Российской Федерации договорились обпо формуле «35 на 35». Об этом сообщают российские СМИ.В то же время списки накорректировать до начала процессаа. Предполагаемая дата начала процесса – 7 сентября 2019 года.Переговоры будут продолжаться до началаа.Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.По информации СМИ, под вопросом остаетсяукраинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боев..... Читать новость...

Террористы прекратили обмен пленными - СМИ...

Боевики террористической группировки "ДНР" заявляют о выходе из процесса обмена пленными "в одностороннем порядке", сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте: Генерал СБУ рассказал о ходе обмена пленными

По сообщению, сайты сепаратистов передают это сообщение со ссылкой на "министра обороны" Владимира Кононова, по словам которого из 174 переданных боевикам людей "лишь 30 действительно являются бойцами армии Новороссии".

"Мы запрашивали 63 человека, из них нам вернули только 30", - отметил он.

Источник: УНН..... Боевики террористической группировки "ДНР" заявляют о выходе из процесса"в одностороннем порядке", сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".Читайте: Генерал СБУ рассказал о ходеПо сообщению, сайты сепаратистов передают это сообщение со ссылкой на "министра обороны" Владимира Кононова, по словам которого из 174 переданных боевикам людей "лишь 30 действительно являются бойцами армии Новороссии"."Мы запрашивали 63 человека, из них нам вернули только 30", - отметил он.Источник: УНН..... Читать новость...

Украина и РФ проведут обмен пленными...

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников стран-участниц Нормандского формата была достигнута договоренность об обмене пленными. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он пройдет в течение месяца.

«В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован», - отметил он.

15 июля 2019 года уполномоченный ..... Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что на встрече советников стран-участниц Нормандского формата была достигнута договоренность об. Об этом сообщает «РБК-Украина».Он пройдет в течение месяца.«В течение месяца договорились осуществитьопределенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача -ять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесса всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован», - отметил он.15 июля 2019 года уполномоченный ..... Читать новость...

В районе Константиновки завершился обмен пленными...



Обмен пленными между "ДНР" и украинскими силовиками завершился.

Представители "ДНР" и украинские силовики провели обмен пленными по схеме "28 на 28", передает УНН со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что представители "ДНР" и украинские силовики начали обмен пленными по схеме "28 на 28" в районе Константиновки в Донецкой области.

Отметим, Константиновка находится в примерно 66 километрах севернее Донецка.

Также напомним, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих.

Источник: УНН..... Обменмежду "ДНР" и украинскими силовиками завершился.Представители "ДНР" и украинские силовики провелипо схеме "28 на 28", передает УНН со ссылкой на ИТАР-ТАСС.Напомним, ранее сообщалось, что представители "ДНР" и украинские силовики началипо схеме "28 на 28" в районе Константиновки в Донецкой области.Отметим, Константиновка находится в примерно 66 километрах севернее Донецка.Также напомним, 20 сентября президентПетр Порошенко заявил, что в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих.Источник: УНН..... Читать новость...